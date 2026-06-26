"المدينة الفاصلة" تهيمن على جوائز مهرجان الدوحة المسرحي

- مهرجان الدوحة المسرحي الثامن والثلاثون اقتصر على ثلاث مسرحيات وطنية، مع غياب فرق القطاع الخاص، واختتم بتوزيع الجوائز حيث فازت "المدينة الفاصلة" بخمس جوائز. - تناولت المسرحيات موضوعات متنوعة: "المدينة الفاصلة" عن السلطة والإرث، "تحت الأنقاض" عن انهيار المؤسسة الأمنية، و"الهير الأسود" عن صراع الخير والشر في التراث الخليجي. - تم تكريم رواد المسرح القطري الراحلين مثل محمد البلم وأحمد عبد الملك بفيلم مصور وأغنية تحية، مما يعكس وفاء المهرجان لهم.

اكتفى مهرجان الدوحة المسرحي في دورته الثامنة والثلاثين بثلاث مسرحيات للفرق الأهلية الوطنية، وهي: قطر، والوطن، والدوحة، غائبة عنه فرق القطاع الخاص التي تعودنا مشاركتها في دوراته السابقة. ولم يُفصح أي مصدر من مركز شؤون المسرح أو إدارة الثقافة والفنون عن أسباب الاكتفاء بثلاثة عروض فقط، تاركاً هذا التقليص من دون تفسير.

واختتم المهرجان مساء أمس الأربعاء بحفل توزيع الجوائز في مسرح دخان بوزارة الثقافة، سبقتها ثلاثة أيام منذ الأحد 21 الجاري، شهدت ثلاثة عروض وندوات تطبيقية في مسرح المياسة بمركز قطر الوطني للمؤتمرات. وكانت المفاجأة الكبرى لصالح مسرحية "المدينة الفاصلة" لفرقة قطر المسرحية التي نالت خمس جوائز من أصل الجوائز التي أعلنتها لجنة التحكيم المؤلفة من الفنان غازي حسين والناقد نزار شقرون والفنان خالد عبد الكريم الحمادي. وفي مقدمة الجوائز "أفضل عرض مسرحي متكامل"، ثم أفضل إخراج وأفضل سينوغرافيا لمحمد يوسف الملا، وأفضل نص لطالب الدوس، وأفضل ممثل لناصر حبيب.

لم تكن الجوائز وحدها مؤشر النجاح، فالجمهور في بهو مسرح المياسة وفي الندوة التطبيقية كان متحمساً على نحو لافت للمسرحية من كل نواحيها الفنية، وبالأخص منها أداء الممثلين. وفي الندوة تلقت المسرحية تقييماً عالياً من المخرجَين سعد بورشيد وسالم الجحوشي، وصلت بالأول إلى المطالبة بأن يدرج العمل في المسارح المحلية لفترة طويلة، ويمثل العمل قطر في المحافل الدولية.

الجمهور -بحسب تعبير طالب الدوس كاتب المسرحية- هو "الجائزة الأولى" التي منحها إياه قبل لجنة التحكيم، معتبراً أن المسرحية عرفت كيف تستخرج الكوميديا السوداء من واقع تراجيدي، ومعرباً عن اعتقاده بأن الجرعة الكوميدية كان ينبغي أن تكون أعلى "بسبب زيادة الجرعات المؤسية من حولنا"، على حد قوله لـ"العربي الجديد".

وفي العنوان نفسه قصة ظن كثيرون أن في "الفاصلة" خطأً مطبعياً، غير أن الدوس أوضح لنا أن الجناس مقصود، إذ "حرف الضاد الذي يمثلنا عروبياً وأخلاقياً صار مفقوداً إلى حد بعيد".

تتمركز المسرحية في فضاء تتقاطع فيه السلطة مع الخوف على الإرث

وما يجعل هذا الجناس أعمق من أنه لعبة صوتية، كما يواصل الدوس، هو أن الدلالتين متعاكستان تماماً، ثمة "المدينة الفاضلة" عند الفارابي، وهي المدينة المثالية. أما "المدينة الفاصلة" فهي مدينة التعليق والانتظار والفراغ بين نظامين. حرف واحد يقلب المعنى رأساً على عقب.

كثفت المسرحية فكرتها في فضاء رمزي تتقاطع فيه السلطة مع الخوف على الإرث. تجد امرأة نفسها حاملاً بطفل من قائد قُتل في ظروف غامضة، بينما يسعى إخوتها إلى التخلص من الجنين خشية أن يكبر مطالباً بإرث أبيه. وتنكشف من خلال مصائر الشخصيات، شبكة معقدة من المؤامرات ومحاولات تزوير الحقيقة.

تحت الأنقاض

وكان المهرجان قد افتتح أيامه بعرض "تحت الأنقاض" لفرقة الدوحة المسرحية، من تأليف ياسر الحسن وإخراج فالح فايز. وتدور أحداثها داخل مخفر شرطة مدمر تتكشف من بين أنقاضه أسئلة وجودية عن مصير الفرد حين تنهار المؤسسة التي كانت تحميه، وتعاد فيه إنتاج قوانين السلطة البدائية معتمداً على "الراديو" مصدراً وحيداً ومشوهاً للأخبار، وعلى اللغة أداةً لتزييف الواقع، وتنتهي بنهاية مفتوحة تضع النجاة الفردية في مواجهة السقوط الأخلاقي. وقد ذهبت جائزة أفضل ممثلة لأمينة الوكيلي عن هذا العرض، في عودة لافتة بعد غياب عن المهرجان.

تنهار المؤسسة الأمنية في المسرحية حرفياً فوق رأس من بنوها. ضابطة شرطة وموقوفة ورجل فار من العدالة يجدون أنفسهم في قبر واحد، ويكتشفون أن الشارة والزنزانة والقانون كانت أوهاماً تتساوى أمام الأنقاض.

الذكاء الحقيقي في النص تمثل في أن الشخصيات لا تتخلى عن منطق السلطة حين تسقط مؤسستها، فالضابطة تلوّح بصلاحيات لا وجود لها، والرجل يُنشئ مملكة صغيرة بحجم غرفة مدمرة، والموقوفة تبني دستوراً لثلاثة أشخاص.

الهير الأسود

أما العرض الثالث فكان "الهير الأسود" لفرقة الوطن المسرحية، تأليفاً وإخراجاً لشعيل الكواري. يستمد العمل عنوانه من التراث الشعبي الذي يدور جزء مهم منه حول البحر والهيرات، ومفردها هير، أي مغاص اللؤلؤ.

أحد مغاصات اللؤلؤ النادرة والأشد عمقاً وخطورة في تراث الغوص الخليجي هو ما جاء اسمه في المسرحية "الهير الأسود" حيث يفرض أب عاجز تحت الإكراه شرطاً تعجيزياً للموافقة على تزويج ابنته: لؤلؤة فريدة من قاع هذا المغاص الغامض، لتتصاعد الأحداث متأرجحةً بين الحب، والتضحية، والخوف، وإرادة الإنسان في مواجهة الغموض، بشكل بسيط التكوين وباللهجة الدارجة على عكس المسرحيتين الأخريين.

أحيا المهرجان ذكرى عدد من رواد المسرح القطري الراحلين

تدور المسرحية حول صراع الخير والشر في مجتمع الغوص الخليجي التقليدي، متخذةً من شخصية جاسم، الرجل الفقير المديون الساعي إلى الزواج من حبيبته الميسورة التي يرفض عمها تزويجها ويريدها لابنه، محوراً لهذا الصراع.

في الخلفية تحضر أسطورة "الهير الأسود" تجسيداً للشر والغدر، أو للدقة المعادل الأسطوري للجشع البشري منذ قابيل وهابيل ونشوء الجريمة.

إذا نظرنا إلى جملة الأعمال الثلاثة وهذا ميسور مقارنة بمهرجانات واسعة أخرى، فإن ثيمة واحدة تجمعها ومفادها، من يحمي الضعيف حين تغيب الشرعية؟ في "تحت الأنقاض" تتفكك السلطة أمام العين داخل مخفر مدمر، وفي "الهير الأسود" يقف شاب فقير أمام شرط تعجيزي لا يملك ثمنه، وفي "المدينة الفاصلة" يصبح جسد المرأة الحامل ميداناً للصراع على إرث قائد مقتول. ثلاثة فضاءات مختلفة والسؤال واحد غير أن "المدينة الفاصلة" كانت الأكثر جرأة في مواجهته.

تحية للراحلين

وأحيا المهرجان ذكرى عدد من رواد المسرح القطري الراحلين في لفتة وفاء شملت الفنان محمد البلم، والكاتب أحمد عبد الملك، والملحن طلال الصديقي، والفنان خليفة جمعان، الذين رحلوا هذا العام، ثم عرض في السياق ذاته فيلماً مصوراً بالذكاء الاصطناعي مع أغنية تحية لمن رحلوا من كتاب وفنانين على مدار ما يفوق الخمسين عاماً على التأطير الرسمي للمسرح عام 1972.

