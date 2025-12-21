"الليل في القلب" لناتاشا آبّانا.. الرواية في مواجهة قتل النساء

تتصالح الكاتبة الفرنسية من أصول موريشيوسية ناتاشا آبّانا في روايتها "الليل في القلب" مع فكرة استحالة الرواية، بما هي استحالة الإحاطة بالحقيقة كاملة من جهة، وبما هي استحالة الحفاظ على بناء روائي كلاسيكي أو محدّد يحصر اهتمامنا نحن القرّاء في الجانب الفني على حساب وقائع الفيمنيسيد (قتل النساء) التي تريد الكاتبة أن ترويها في كتابها الثاني عشر.

إن "الليل في القلب" (منشورات غاليمار، 2025) أشبه بمتاهة، تُفضي فيها الأبواب بعضها إلى بعض، وتتكرر فيها الوجوه، ولا سيما وجوه الجلادين الثلاثة الذين تركوا وراءهم ثلاث ضحايا من النساء. إحداهن هي الكاتبة ناتاشا نفسها، أو لنقل الضحية/الناجية الوحيدة التي بقيت لتشهد، والاثنتان الأخريان قضيتا بيد مَن يُفترض أنه الزوج، لكنه لم يكن في الحقيقة سوى "قاتل"، كما تسميه بلا مواربة أمّ إحداهما.

ثلاث نساء وثلاثة جلادين

الضحية الأولى هي إيما، وهي قريبة ناتاشا التي قتلها زوجها دعساً بسيارته وسط الشارع في ديسمبر/كانون الأول من العام 2000. والثانية هي شاهيناز داوود، التي لم تعقد ناتاشا معها صلة روحية وكتابية إلا حين قرأت عن مقتلها في مايو/أيار 2021 في فرنسا، بعد أن أضرم زوجها النار في جسدها وسط الشارع أيضاً. قبلها بسنوات، وتحديداً في عام 1998، كادت الكاتبة تفقد حياتها على يد رفيقها الشاعر الذي عاشت معه قصة حبّ مبكرة ومسمومة منذ كانت في السابعة عشرة تقريباً، تعرّضت خلالها لضروب من العنف النفسي والجسدي، الذي لا يتماشى تماماً مع صورة شاعر ومثقف. بلغ العنف أوجه يوم هربت ناتاشا إلى الشارع ركضاً، ليلحق بها (ه.س) بسيارته. في تلك اللحظة، كان هناك الليل الطويل الذي يُثقل القلب أولاً، وكان هناك الموت الرابض، لكن الكاتبة نجت بمعجزة.

ثلاث نساء، وثلاث جرائم، وعنف واحد يعبر الأزواج والبلدان

لا تبدأ الرواية عند النساء الثلاث، بل عند الجلادين، أيام كانوا مجرّد صغار طموحين ومحزونين بفعل قوى أكبر منهم. "إنهم ليسوا سيئين تماماً"، كما تقول الرواية. أحدهم (م.ب) وُلد في مدينة ساحلية في الجزائر، وكان "يعشق أمه، امرأة شجاعة دلّلته وحثّته على أن يكون جاداً في المدرسة ومطيعاً". هذه الأم المعشوقة لم تتمرّد قط على شروط المجتمع، بل خضعت "لزوج متسلّط، أحياناً عنيف، وغالباً سكران". ترك الابن الدراسة لاحقاً، وركّز على العمل وجني المال، ثم انتقل إلى فرنسا، وحين تزوّج شاهيناز صار نسخة من أبيه المُعذِّب.

الثاني، قاتل إيما (ر.د)، تصفه الكاتبة بالوسامة التي جمعت حوله الفتيات. عُيّن موظفاً في الحكومة، واستقرت أوضاعه أكثر مما حلم وحلمت له عائلته: "حين نراه هكذا، مسترخياً وباسماً، لا نصدّق أبداً". الثالث هو الشاعر والصحافي (ه.س)، تتشابه ظروف حياته المبكرة مع ظروف قاتل شاهيناز، ولا سيما عنف الأب ضد الأم، إضافة إلى شعوره الدائم بالتهميش في الأوساط الثقافية. كان "عبقرية مظلمة"، كما تصفه ناتاشا، لكن أحداً لم يعترف بهذه العبقرية كما اشتهى.

الكاتبة الموريشيوسية الفرنسية ناتاشا آبّانا في مهرجان "المراسلات" في مانوسك، جنوب شرقي فرنسا، 2025 (Getty)

"إنني أضع هذا العامل، وهذا الموظف، وهذا الشاعر في حجرة خالية، بلا منفذ سوى فتحة صغيرة، على ارتفاع، وبعيدة عن متناول أيديهم". تساوي هذه الحجرة المتخيّلة بين ثلاثة رجال يختلفون ظاهرياً، لكنها أيضاً طريقة رمزية للانتقام منهم، بما أن القانون لم يسعَ أبداً إلى تحقيق العدالة: "والهدف قلب الأدوار، أن أصير أنا بدوري جلاداً صغيراً، وأن أمارس سلطة هيمنة وفتنة".

السياق الاجتماعي للعنف

تشرح الكاتبة شيئاً من الوضع الاجتماعي الذي عاشته في صباها على جزيرة موريشيوس، والذي مهّد، بشكل ما، لظهور هذا الصيّاد في حياتها. لم يكن أبواها قاسيين قط، بل كانا محافظين إلى أقصى حد. وفي رأيهما، كانت الطريقة الوحيدة للخروج من الفقر هي الدراسة والعمل الشاق. كانا قد غادرا طبقة العمال بمشقة، وانضمّا بصعوبة إلى الطبقة المتوسطة: "في هذه الأجواء لم يكن هناك مكان للحالمين، للإنسانيين، للرومانسيين، للطوباويين".

جلادو الرواية لا يولدون وحوشاً، بل يُصنعون اجتماعياً

هكذا وجدت ناتاشا ملاذها في الأدب. في عمر السابعة عشرة حصدت جائزة أدبية عن قصة قصيرة كتبتها، وجاء جلادها المستقبلي ليجري حواراً معها، وإذا بالجائزة طريق إلى النهار والليل في آن واحد. يتبنّى الشاعر الكاتبة صغيرة السن، ثم يحرّضها على هجر عائلتها واللحاق به. ستة أعوام انفصلت فيها الكاتبة ليس عن عائلتها فقط، بل عن أجزاء من نفسها. بدأ ليلها الطويل الذي نشعر بأنها لم تغادره تماماً إلى اليوم، رغم رحيل الجلاد عن الحياة، وتحقّقها الأدبي.

حين تعود إلى بيت عائلتها "وكأنها عائدة من سفر طويل"، كما تصف أمها، تقرر ألا تحكي أبداً عن هذا السفر، وأن تستبعده من ذاكرتها: "حتى إني لست أملك أي صورة لي بين سن الثامنة عشرة والخامسة والعشرين. إنها الزاوية الميتة من حياتي". غير أن أخبار مقتل إيما، ومن بعدها مقتل شاهيناز، تحرّك ناتاشا لاستعادة هذه السنوات المفقودة، فتمضي في رحلة بحث عنها عبر شاهيناز وإيما.

تستوقفها التعليقات العنصرية على شاهيناز المحجّبة، كما روّجها الإعلام الفرنسي: "قتلها زوجها المسلم مثلها". تذهب للقاء عائلتها ورؤية أولادها، وتسمع منهم لتحكي رواية مؤثرة وأليمة عن شاهيناز "ذات القلب المفتوح، والجسد العامر بالصبا، أراها لا تُقهر وخالدة". أمّا إيما، فكانت قصتها الأصعب على التركيب، رغم قرابتها بناتاشا؛ إذ ادّعى القاتل علاقتها برجال آخرين، ما دفع عائلتها إلى الصمت التام وكذلك دفن قصة ابنتهما.

"الليل في القلب" رواية دائرية تبدو وكأنها لا تنتهي، رواية تجمع أصوات الضحايا السابقات واللاحقات في عالم موتور إزاء النساء شرقاً وغرباً. حازت الرواية مؤخراً عدة جوائز أدبية فرنسية رفيعة، من بينها "فيمينا" و"رونودو الثانويين"، ونافست بقوة في القائمتين الطويلة والقصيرة لأرفع جائزة على الإطلاق، "غونكور"، لتحصد في النهاية "غونكور الثانويين".