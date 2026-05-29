"الكلمات والصور" لأورهان باموق.. كتاب آخر خارج الرواية

- إصدار جديد لأورهان باموق بعنوان "الكلمات والصور" يمزج بين السيرة الذاتية والتأملات الفنية، ويضم مختارات من الذكريات والنصوص وقصة جديدة موزعة على أربعة محاور: الحياة، الكتب والكتّاب، الفن، والمتاحف. - يخصص الكتاب قسماً لرواية "متحف البراءة" وتحولها إلى متحف حقيقي في إسطنبول، ويستعرض باموق تجربته في تحويل الأدب إلى تجربة حياتية، بالإضافة إلى مناقشة المسلسل المستوحى من الرواية. - يتناول الكتاب شغف باموق بالرسم والتصوير، ويضم صوراً ورسومات من أرشيفه الشخصي، بالإضافة إلى نصوص عن شخصيات أدبية وفنية وتجربته كأستاذ في جامعة كولومبيا.

بعد كتابه "الجبال البعيدة والذكريات" ("يابي كريدي"، إسطنبول، 2022) الذي جاء بوصفه مختارات من دفاتر مصوّرة تجمع بين النصوص والرسوم والملاحظات الشخصية، يعود الروائي التركي الحائز على جائزة نوبل أورهان باموق بكتاب جديد، ليس رواية أيضاً، بعنوان "الكلمات والصور.. مختارات من الذكريات والمقالات، وقصة واحدة"، والمقرر صدوره في 15 يونيو/حزيران المقبل عن الدار نفسها، في عمل يواصل فيه مزج السيرة الذاتية بالتأملات الأدبية والفنية والذاكرة البصرية.

وكانت التكهُّنات قد دارت خلال الأشهر الماضية حول طبيعة الكتاب الجديد، خاصة مع انتظار القرّاء لرواية جديدة لباموق، لكن المعلومات التي بدأت تتكشف تباعاً، من الغلاف إلى صفحات الفهرس والمقاطع التعريفية، أظهرت أن "الكلمات والصور" ليس رواية، بل كتاب يضم مختارات من الذكريات والنصوص والتأملات، إلى جانب قصة جديدة لم يُعلن عن عنوانها بعد. ويبدو الكتاب، الذي يتجاوز 300 صفحة، أقرب إلى سيرة أدبية وفنية لباموق؛ إذ يتوزع على أربعة محاور رئيسية: "الحياة"، و"الكتب والكتّاب"، و"الفن"، و"المتاحف وعالم متحف البراءة".

يتناول الفن وكواليس "متحف البراءة" ومشاريعه المقبلة

ومن بين أكثر أقسام الكتاب لفتاً للانتباه، القسم المخصص لرواية "متحف البراءة"، التي تحولت لاحقاً إلى متحف حقيقي في إسطنبول، إذ يعود باموق إلى البدايات الأولى للفكرة ومسار تطورها، قبل أن يتوسع في الحديث عن المشروع بوصفه تجربة تتجاوز الأدب نحو الذاكرة والمدينة والحياة اليومية. كما يناقش أيضاً مسلسل "متحف البراءة" الذي حظي بمتابعة عالمية على منصة نتفليكس.

وتكشف عناوين الفصول عن الطابع الشخصي للكتاب؛ إذ يكتب باموق عن سنواته في الجيش، وصعوبات نشر روايته الأولى، وعلاقته بإسطنبول، والملل، والكتب القديمة، والرسم، والقراءة، وحتى عن زياراته لأطباء الأسنان والتقاط الصور اليومية. كما يضم الكتاب نصوصاً عن شخصيات أدبية وفنية ارتبط بها باموق، من بينها أومبرتو إيكو وبول أوستر وأرا جولير وأنسليم كييفر. ويحضر الرسم والتصوير بقوة داخل الكتاب، باعتبارهما شغفاً موازياً للكتابة في حياة باموق. فالنصوص تتجاور مع صور ورسومات قديمة من أرشيفه الشخصي تُنشر للمرة الأولى، وتتكرر خلالها التأملات حول العلاقة بين الصورة والكلمة والذاكرة.

فهرس الكتاب

ويبدو ذلك واضحاً حتى في تصميم الغلاف، الذي يظهر فيه باموق واقفاً أمام "متحف البراءة" في حي تشوكورجوما بإسطنبول، بينما تتناثر حوله عناوين الفصول كأنها أجزاء من ذاكرته الشخصية أو خرائط لعالمه الروائي. وقد اختير الأبيض والأسود للغلاف، مع كلمات حمراء متناثرة على الجدران والشارع، في إحالة بصرية إلى الحنين والأرشيف والمدينة.

يستحضر الرسم بوصفه شغفاً موازياً للكتابة في حياته

ومن بين العبارات اللافتة التي تظهر في فهرس الكتاب، جملة يكتب فيها باموق: "يُظهر متحف البراءة أننا يجب أن ننتقل من المتاحف القومية الكبرى إلى المتاحف الصغيرة التي تُظهر فردية الإنسان"، وهي عبارة تعكس كثيراً من تصورات باموق للفنّ والذاكرة والمتاحف في السنوات الأخيرة. كما يتضمن الكتاب نصوصاً تمتد من تجربته أستاذاً في جامعة كولومبيا إلى عضويته في لجنة تحكيم مهرجان كان السينمائي، ومن ذكرياته عن عمّته توركان رادو، أول أستاذة قانون في تركيا، إلى والده جوندوز باموق الذي شغل منصب المدير العام لشركة "أيغاز".

ويفتتح أحد أقسام الكتاب باقتباس للكاتب الإيطالي أومبرتو إيكو يقول فيه: "أنا معجب جدّاً بكتابات باموق النثرية أيضاً. ومن أجل فهم رواياته فهماً حقيقياً، لا بدّ من معرفة عالمه الشعري". وبينما ينتظر القراء صدور "الكلمات والصور"، تشير الأخبار في الصحف الثقافية التركية إلى أن باموق يواصل في الوقت نفسه العمل على روايته الجديدة، المتوقع أن ينتهي منها مع حلول الخريف المقبل.