الكشف عن مخطوطة قرآنية نادرة ضمن أرشيف مكتبة الملك عبد العزيز

- كشفت مكتبة الملك عبد العزيز العامة عن مخطوطة نادرة بعنوان "غريب القرآن" للعالم أبو عبيدة معمر بن المثنى، تعود للقرن الرابع الهجري، وتبرز دقة التصميم الخطّي واهتمام العلماء بتفاصيل النص القرآني. - المخطوطة جزء من كتاب غير مطبوع في علوم القرآن، وتتيح للباحثين فهم تفسير ألفاظ القرآن الغريبة وفق منهجية القرن الرابع الهجري، وتعد جزءاً من إنتاج أبو عبيدة الذي تجاوز 200 كتاب. - تحتفظ المكتبة بأكثر من 185 مخطوطة نادرة في علوم القرآن، وتعمل على حفظ التراث الإسلامي المخطوط وإتاحته للباحثين لدعم البحث العلمي.

كشفت مكتبة الملك عبد العزيز العامة في الرياض عن مخطوطة نادرة تحمل عنوان "غريب القرآن"، تعود للقرن الرابع الهجري، ألفها العالم اللغوي والإسلامي أبو عبيدة معمر بن المثنى التيمي البصري، الذي توفي عام 209هـ، الموافق 824م. وتتألف المخطوطة من 23 رقاًّ بمقاس 17×22 سم، وقد مضى على كتابتها أكثر من ألف عام.

وتعتبر هذه المخطوطة جزءاً من كتابٍ غير مطبوع في علوم القرآن، وقد كتبت بخط أندلسي محبر مقروء، بينما جاءت أسماء السور مكتوبةً بالخط الكوفي، وهو ما يعكس دقة الصناعة العلمية وروعة التصميم الخطّي في ذلك العصر، ويبرز حرص العلماء القدماء على تفاصيل النص القرآني، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية.

تندرج المخطوطة ضمن مؤلفات أبو عبيدة المتعلقة بتفسير القرآن وشرح ألفاظه الغريبة والنادرة، ويعرف عن المؤلف إنتاجه العلمي الكبير الذي تجاوز 200 كتاب، من بينها "مجاز القرآن"، و"معاني القرآن"، و"إعراب القرآن"، و"طبقات الشعراء"، إلى جانب كتابه "نقائض جرير والفرزدق"، و"مآثر العرب". وتتيح هذه النسخة للباحثين الاطلاع على أسلوب تفسير ألفاظ القرآن الغريبة، وفق منهجية العلماء في القرن الرابع الهجري.

ويحتفظ أرشيف مكتبة الملك عبد العزيز العامة بمجموعة واسعة من المخطوطات النادرة في علوم القرآن، تتجاوز 185 مخطوطة، تشمل نسخاً من كتب تفسيرية مهمة، مثل تفسير الطبري (جامع البيان في تفسير القرآن) لأبي جعفر الطبري، و"في معاني القرآن الكريم وتفسيره" لأبي بكر محمد النقاش، إضافة إلى "إعراب القرآن ومعانيه" لأبي إسحاق الزجاج، و"تأويل مشكل القرآن" لابن قتيبة الدينوري.

كما تضم المكتبة أعمالاً متنوعة في التفسير والقراءات وعلوم القرآن والمصاحف، بينها "لباب التأويل"، و"معالم التنزيل"، و"تفسير الجلالين"، إلى جانب شروح وحواشٍ ومؤلفات تراثية أخرى.

وتسعى المكتبة من خلال هذه المقتنيات إلى حفظ التراث الإسلامي المخطوط، وإتاحته للباحثين والمهتمين، بما يساهم في دعم البحث العلمي، وإتاحة الاطلاع على مصادر لم تُطبع من قبل، حسب القائمين عليها، وتعكس هذه المخطوطات تنوّع العلوم القرآنية التي جرى التعامل معها عبر القرون.