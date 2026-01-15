الكشف عن رسم تحضيري نادر لمايكل أنجلو

- يُعرض في دار كريستيز بدبي رسم تخطيطي نادر لمايكل أنجلو، يُظهر القدم اليمنى للسيبيل الليبية من سقف كنيسة سيستين، ويُعد اكتشافاً مهماً لم يكن معروفاً سابقاً. - الرسم، المنفّذ بالفحم الأحمر حوالي عام 1511، كان محفوظاً في مجموعة عائلية خاصة منذ القرن الثامن عشر، وتم اكتشافه بالصدفة عبر بوابة تقييم المزادات الإلكترونية. - يُبرز الرسم براعة أنجلو في استخدام الضوء والظل والتفاصيل التشريحية، وسيُعرض في مزاد بنيويورك في فبراير المقبل، بقيمة تقديرية بين 1.5 و2 مليون دولار.

يتواصل في فرع دار كريستيز للمزادات في دبي، حتى مساء اليوم الخميس، عرضُ رسم تخطيطيّ نادر للفنان النهضوي الإيطالي مايكل أنجلو يصوّر فيه القدم اليمنى للسيبيل الليبية، إحدى الشخصيات الضخمة التي تظهر على سقف كنيسة سيستين بالفاتيكان. يمثّل هذا الرسم، المنفّذ بالفحم الأحمر حوالي عام 1511، دراسة أوّلية فريدة من نوعها للعمل، ويُعدّ اكتشافاً مهمّاً لم يكن معروفاً من قبل للباحثين أو العامة.

وظلّ هذا الرسم، الذي بدأ عرضه الاثنين الماضي، محفوظاً في مجموعة عائلية خاصة منذ أواخر القرن الثامن عشر، حتى تم اكتشافه مؤخراً بالصُّدفة عندما أرسل أحد الورثة صورة له عبر بوّابة تقييم المزادات الإلكترونية في دار كريستيز، حيث لاحظت إحدى خبيرات الدار جودة الرسم وحقبته التاريخية، ما أدى إلى التأكد من أصالته بعد فحص دقيق.

ينتمي الرسم إلى مجموعة صغيرة من دراسات الفحم الأحمر التي أنجزها مايكل أنجلو (1475 - 1564) باستخدام نماذج حيّة أثناء عمله على سقف كنيسة سيستين، وتُعتبر من أبرز ما أنتجه في مجال الرسم التحضيري (تخطيطات أولى قبل التنفيذ). كما يعدّ واحداً من حوالي خمسين دراسة مرتبطة بسقف الكنيسة، وهو من بين العشرات القليلة التي بقيت في مجموعات خاصة، ما يجعل ظهوره في السوق أمراً نادراً.

يركّز الرسم على القدم اليمنى للسيبيل الليبية، والتي تجسّد قوة بدنية واضحة في وضعية ديناميكية، حيث تضغط أصابع القدم على منصة تدعم وزن الشخصية. كما يعكس الرسم براعة الفنّان في استخدام الضوء والظل لإظهار الوزن والحركة، بالإضافة إلى اهتمامه العميق بالتفاصيل التشريحية. وسيُعرض هذا العمل لاحقاً في مزاد عام من خلال دار كريستيز في نيويورك، مقرّر في 5 فبراير/ شباط المقبل، مع تقدير لقيمته بما بين 1.5 مليون ومليوني دولار، مما يعكس أهميته الفنية والتاريخية الكبيرة.