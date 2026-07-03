الكاتب في المنفى

- الاستلهام الأدبي والخيال الروائي: الروائي يستلهم شخصياته وأحداثه من الواقع، ويعيد خلقها بلمسة خيالية، مما ينتج منظومة أفكار وشخصيات جديدة تتفق أو تختلف مع الواقع. - تأثير المنفى على الهوية الأدبية: المنفى يمثل اختبارًا للكاتب، يكشف المسافة بينه وبين وطنه، حيث يحتاج المهاجرون لجيلين لتبني الوطن الجديد، كما يظهر في الأدب المهجري العربي. - أمثلة على تأثير المكان في الأدب: سلمان رشدي يستلهم من وطنه الأصلي، بينما كازو إيشيغورو يتبنى الثقافة البريطانية، مما يبرز تأثير المكان على الإنتاج الأدبي.

المعروف في عالم الكتابة أن الروائي يستلهم شخصياته وأحداث روايته من الواقع، ثم يتدخل الخيال الروائي كي يُعيد خلق تلك الشخصيات، أو ترتيب الأحداث، وفق نظام جديد، يشبه الواقع، ويتمرد عليه، بأن ينتج منظومة أفكار وشخصيات أُخرى تخالفه أو تتفق معه. وهذا ما يمكن أن أُسمّيه: الاستلهام، إنه المصدر الذي تستقي المخيلة منه كلّ ما تحتاج إليه في بناء العمل الروائي، أو القصة، أو القصيدة.

وإذا كان المكان الجديد الذي قد يرحل إليه الكاتب، لا يستطيع أن يمنحه الهوية الأدبية، فإن السبب كامن في عجز طرفي العلاقة، المكان والشخص عن إنشاء علاقة التبادل، وهذا ليس تعبيراً عن موقف سلبي، بل وصف لحالة مشهودة، وسوف يحتاج المهاجرون والمنفيون إلى جيل، أو جيلين من الأبناء والأحفاد، كي تغيب فكرة المكان الأصلي، أو الوطن الأول، وهو ما نشهده في أسماء الكتاب المنحدرين من أصول عربية في المهاجر الأميركية خاصة، إذ يصبح الوطن الآخر هو الوطن الجديد الأصلي.

المنفى اختبارٌ للكاتب يكشف المسافة الحقيقية بينه وبين وطنه

ولعل "الأدب المهجري" العربي أن يكون واحداً من العلامات البارزة في إظهار أثر المكان أو الوطن على المخيلة الشعرية. وثمّة كتاب ضخم لجورج صيدح عنوانه "أدبنا وأدباؤنا في المهاجر الأميركية" والـ"نا" في عنوان الكتاب تشير إلى ارتباط الكتاب الذين يؤرخ لحياتهم، وأدبهم، بالمكان المرجع، أو الوطن، أو المصدر الملهم. ماذا يعني المنفى؟ ما علاقة الكاتب بالمكان، أو بالوطن، أو بمسقط الرأس؟ يصبح المنفى، أو العيش بعيداً عن المكان الوطن اختباراً للكاتب يكشف المسافة الحقيقية بينهما.

يمكن للمقارنة بين كاتبين شهيرين أن تقرب الفكرة، إذ يستمر سلمان رشدي في اختيار موضوعات رواياته من الوطن الهندي أو الباكستاني، منذ "أطفال منتصف الليل" إلى "العار" إلى "سنتان وثمانية شهور..." يبدو الكاتب البريطاني مستقراً في مصدر وحيد هو المكان الذي قدم منه إلى بريطانيا، وفي اعتقادي أنه لا يستطيع أن يخرج منه، على الرغم من أنه أمضى عمره في بريطانيا، ولم يعد اسمه الكاتب الباكستاني أو الهندي.

غير أن كاتباً آخر اختار أن يعيش في بريطانيا، ويصبح كاتباً بريطانياً، وينال جائزة نوبل، هو كازو إيشيغورو، يبدو أنه قد تمكن أن يخرج بسلام وأمان من المكان الذي وُلد فيه هو أو والداه، إلى المكان الجديد، فرواية مثل " بقايا اليوم" هي رواية بريطانية بكل تفاصيلها، المكان هو مدن وقرى وطرق وبساتين وأشجار بريطانيا، والعادات والسلوك وعلاقة الناس بعضهم بالآخر، تنتمي إلى الثقافة الإنكليزية في السلوك والتفكير.

لا يمكن إنكار الدور الإنساني الذي يقدّمه المنفى لكل لبشر، بوصفه ملاذاً، حماية للحياة، ومع ذلك يظل المكان الأصلي مرجعاً للحنين ومصدراً لاستلهام الشخصيات والأحداث، والموضوعات وقد يُقال إننا في هذه العلاقة لا يمكن أن نتكهّن بالشكل الذي سيظهر به إنتاج الكاتب في المنفى، سواء كان مضطراً إلى العيش هناك، أم مختاراً، ولكن الوقائع تثبت غلبة الاتجاه الأول، والأسماء في هذا المنحى لا تعدّ من كورتاثار إلى بابلو نيرودا، إلى أدونيس، وسعدي يوسف، وإدوارد سعيد، ومحمود درويش.

* روائي من سورية