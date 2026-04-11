- فازت الكاتبة الأرجنتينية سامنتا شويبلين بجائزة "آينا" للسرد الأميركي اللاتيني عن مجموعتها القصصية "الشرّ الجيد"، التي تميزت بتصوير لحظات مشدودة في حياة شخصيات هشة وإنسانية، وتبلغ قيمة الجائزة مليون يورو. - تميزت القصص بفضاء من الشك والارتياب، حيث يغير غريب مسارات حياة الشخصيات، مما يتركهم في مواجهة الألم أو الذنب أو إدراك الحنان، ووصفت مؤسسة غابو الكتاب بأنه يرفع فن القصة القصيرة إلى ذروته. - أطلقت شركة "آينا" الجائزة هذا العام للأعمال السردية المنشورة بالإسبانية أو المترجمة، وتُمنح لأفضل عمل نُشر خلال عام 2025.

في أولى دوراتها، أُعلن فوز الكاتبة الأرجنتينية سامنتا شويبلين، مساء الأربعاء الفائت، بجائزة "آينا" للسرد الأميركي اللاتيني عن مجموعتها القصصية "الشرّ الجيد"، وتبلغ قيمة الجائزة مليون يورو، وتُمنح لأفضل عمل سردي نُشر خلال عام 2025 بالإسبانية، أو بإحدى اللغات الرسمية المشتركة في إسبانيا.

الكتاب الفائز مجموعة قصصية تلتقي نصوصها عند لحظة يطلّ فيها غريب على حياة الشخصيات، التي يصفها بيان الجائزة بأنها "هشّة وعميقة وإنسانية"، فيحوّل مسارات حياتها، تاركاً بعضها في مواجهة الألم، وبعضها في مواجهة شعور الذنب، أو إدراك ثيمة الحنان. ويسود القصص فضاءٌ من الشك والارتياب، تكتبه شويبلين في توتّر سرديّ، وعبر تصوير لحظات مشدودة في حياة الشخصيات. وقد وصفت مؤسسة غابو، الشريكة في الجائزة، الكتاب بأنه عمل ينجح في تشييد "عوالم مقلقة" بلغة ترفع فن القصة القصيرة إلى ذروته.

وكانت لجنة التحكيم، برئاسة الروائية الإسبانية روزا مونتيرو، قد منحت شويبلين الجائزة من ضمن قائمة قصيرة ضمّت أربعة أعمال روائية، إلى جانب "الشرّ الجيد"، وهي: "الآن وفي الساعة" للكولومبي هيكتور أباد فاسيولينثه، و"مرخيانو" للتشيلية نونا فرنانديث، و"المخادعون" للإسباني ماركوس خيرالت تورّينتي، و"قانون الغرفة المظلمة" للإسباني إنريكي بيلا-ماتاس. ويحصل كل واحد من الكتّاب الأربعة الذين بلغوا القائمة القصيرة على 30 ألف يورو.

ويندرج هذا الفوز ضمن مسار أدبي رسّخ مكانة شويبلين بوصفها من أبرز أصوات السرد الأرجنتيني المعاصر، ولا سيما في القصة القصيرة. وقد تُرجمت كتبها إلى أكثر من ثلاثين لغة، وتعيش الكاتبة المولودة في بوينس آيرس في برلين. من أعمالها في القصة أيضاً مجموعة "طيور في الفمّ"، ولها إصدارات في الرواية، منها: "حمّى الحلم".

أما الجائزة نفسها، فقد أطلقتها شركة "آينا" هذا العام بوصفها جائزة سنوية مخصّصة للأعمال السردية المنشورة خلال السنة السابقة، وتشمل الأعمال المكتوبة أصلاً بالإسبانية، أو باللغات المترجمة إلى القشتالية، على أن تكون الطبعة الأولى قد صدرت في عام 2025.