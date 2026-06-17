"القوة والمجد" لجوناثان ويلسون.. تسعون عاماً في مرآة كأس العالم

- يستعرض الكتاب تاريخ كأس العالم منذ 1930، مسلطاً الضوء على التحولات الرياضية والتنظيمية والسياسية، وتوسع البطولة من منافسة محدودة إلى حدث عالمي بمشاركة مئات المنتخبات. - يركز على دور الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA) في التحول البنيوي للبطولة، وتحليل الأبعاد التنظيمية والاقتصادية، بما في ذلك آليات الترشح والاستضافة، وتنامي البعد التجاري والإعلامي. - يعرض البطولة كمرآة لتحولات العالم السياسية والاجتماعية، مع التركيز على محطات مفصلية مثل فوز إيطاليا في الثلاثينيات، ومعجزة برن، وبروز بيليه، وصولاً إلى مونديال 2022 في قطر.

يقدّم كتاب "القوة والمجد: تاريخ جديد لكأس العالم" The Power and the Glory: A New History of the World Cup للكاتب البريطاني جوناثان ويلسون، دار Abacus طبعة 2026، قراءة شاملة لتاريخ كأس العالم لكرة القدم منذ انطلاقها سنة 1930، في امتدادٍ يتجاوز تسعين عاماً من التحولات الرياضية والتنظيمية والسياسية، وصولاً إلى صورتها المعاصرة باعتبارها الحدث الرياضي الأكثر متابعة على مستوى العالم.

ينطلق الكتاب من النسخة الأولى في أوروغواي، ويعيد تتبع مسار البطولة عبر دوراتها المتعاقبة، حيث تتوسع تدريجياً من منافسةٍ محدودةٍ إلى حدثٍ كوني واسع المشاركة، بعد أن ارتفع عدد المنتخبات المشاركة في التصفيات إلى مئات المنتخبات عبر القارات، ما جعل كأس العالم بنيةً عالمية متصلة تتغير مع كل دورة جديدة.

يركّز النص على التحول البنيوي للبطولة داخل منظومةٍ يقودها الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA)، مع رصد تطور دوره في إدارة المنافسة، وتوسيع نظام الاستضافة وتنظيم آليات اختيار الدول المستضيفة، في سياقٍ يعكس انتقال كرة القدم إلى مستوى عالمي من التنظيم والتأثير المؤسسي والإعلامي.

يعتمد الكتاب على مادةٍ تاريخية وأرشيفية واسعةٍ تغطي مختلف نسخ كأس العالم، مع بناءٍ سردي يقوم على التتابع الزمني للبطولات، حيث يتم عرض أبرز الأحداث والنتائج الكبرى واللحظات المفصلية التي ميزت كل دورة، إلى جانب تتبع حضور اللاعبين والمدربين الذين شكّلوا علاماتٍ بارزةٍ في تاريخ البطولة ضمن سياقٍ زمني ممتد.

يتناول المؤلف كأس العالم باعتبارها جزءاً من التاريخ العالمي الحديث وليس كحدث رياضي منفصل

وفي هذا الإطار، يتناول المؤلف كأس العالم باعتبارها جزءاً من التاريخ العالمي الحديث وليس كحدث رياضي منفصل، بحيث يشتغل على كل نسخةٍ داخل سياقها السياسي والاجتماعي. وتظهر البطولة في هذا المنظور مرآةً لتحولات العالم، سواء في فترات ما بعد الحروب أو في مراحل صعود الدول، أو في سياقات إعادة تشكيل الهوية الوطنية عبر الرياضة.

ويتوسع الكتاب في معالجة الأبعاد التنظيمية والاقتصادية للبطولة، بما في ذلك آليات الترشح لاستضافة كأس العالم، وبنية اتخاذ القرار داخل الاتحاد الدولي لكرة القدم، وتنامي البعد التجاري والإعلامي للحدث، لتتحول البطولة بذلك إلى منظومةٍ عالميةٍ ذات تأثيرٍ يتجاوز المجال الرياضي نحو الاقتصاد والإعلام والسياسة الرمزية.

كما يبرز في السرد حضور كأس العالم ممثلاً مساحةً لإنتاج الرموز الوطنية وإعادة صياغة صورة الدول داخل فضاءٍ عالمي تنافسي، حيث تتداخل الرياضة مع بناء الهوية وتمثيل الدولة في المشهد الدولي، وذلك في سياق يتغير مع كل دورة من دورات البطولة.

وتتجلى عبر مسار الكتاب محطاتٌ مفصلية في تاريخ كأس العالم، من أبرزها فوز إيطاليا في ثلاثينيات القرن الماضي في سياق سياسي متوتر، ثم فوز ألمانيا الغربية في نسخة 1954 في ما عُرف بـ"معجزة برن"، إلى جانب محطة البرازيل في مونديال 1958 مع بروز بيليه (Pelé)، وتأثير الكاتب نيلسون رودريغيز في قراءة الهوية البرازيلية.

كما يمتد السرد إلى مونديال 1970 الذي رسّخ الهيمنة البرازيلية بأسلوب لعب استثنائي، ومونديال 1986 الذي ارتبط بدييغو مارادونا وهدف "يد الله"، ثم مونديال 1998 الذي ارتبط برونالدو، إلى جانب حضور أسماء محورية مثل يوهان كرويف، فرانز بيكنباور، فيرينتس بوشكاش، غارينشا، وليونيل ميسي.

ويتسع هذا البناء التاريخي ليشمل المراحل الحديثة، حيث يبرز مونديال 2010 في جنوب أفريقيا لحظة رمزية في تاريخ القارة الأفريقية، ثم مونديال 2018 في روسيا، ومونديال 2022 في قطر، إذ تتقاطع كرة القدم مع القوة الناعمة وصورة الدول في النظام العالمي.

كما يعالج الكتاب، الذي صدر في طبعته الأول التحول الاقتصادي والإعلامي لكأس العالم، حيث أصبحت البطولة صناعةً عالميةً قائمة على البث التلفزيوني والرعاية والتسويق والحقوق التجارية، ما جعلها أحد أكبر الأحداث الاقتصادية والثقافية في العالم المعاصر.

يذكر أن الكتاب صدرت طبعته الأولى في سبتمبر/أيلول 2025 عن دار "أباكوس"، قبل أن تصدر منه طبعة جديدة في مايو/أيار 2026، في نحو 608 صفحات، جامعاً بين التوثيق التاريخي والسرد الممتد لتاريخ البطولة منذ 1930 إلى العصر الحديث.