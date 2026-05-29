القارئ والكاتب

- الكاتب يستنزف قواه النفسية والعقلية أثناء الكتابة، ويضع ثقله الفكري والعاطفي في العمل، مما يجعله يتخفف من أعباء الكتابة بعد الانتهاء منها، ليبدأ دور القارئ في تفسير العمل. - القراءة تمنح الأعمال الفنية حياة جديدة، حيث يعيد القراء تفسير الروايات والمسرحيات والقصائد بطرق مختلفة، مما يثري العمل الفني ويضيف إليه أبعادًا جديدة. - بعض القراءات قد تكون مضللة، حيث يتم توظيف النصوص لأغراض معينة، مما يضع على الكاتب مسؤولية لم يقصدها، ويؤدي إلى تفسيرات مغرضة.

هل صحيح أن مشاعر الكاتب تنتهي مع الكلمة، أو النقطة الأخيرة التي يضعها في روايته أو قصيدته، وقصته، أم أنها تنتهي بطباعة كتابه، وتحوله إلى مادة أخرى، مقروءة، يتناولها أشخاص آخرون، وتولد لديهم مشاعر جديدة مختلفة عن مشاعر الكاتب؟

أقرأ هذا الرأي، وأفكر أن فيه الكثير من الصواب. فالكاتب يضع ثقله الفكري والوجداني والعاطفي كله في المادة التي يكتبها، لتكن الرواية مثالنا هنا. منذ أن يبدأ السطر الأول في الكتابة، تخلق لدى الكاتب عشرات المسائل، والمشاكل، التي يتطلب حلها جهداً إبداعياً شديد الخصوصية، يستنزف، في مرات كثيرة، قواه النفسية والعقلية، كما يستنزف قواه الروحية.

وحين تنتهي الكتابة، يتخفف الكاتب من "أعباء" العمل: الموضوع من جهة، والحكاية التي يعاد خلقها وفق اعتبارات مختلفة، ومعايير فنية، من جهة، والشخصيات التي تستعار من هنا، وهناك، وتبدو كياناً جديداً مختلفاً عن كل كائنات الأرض، بحيث تضيف إليها شخصاً قادماً من الخيال، وسيبقى في الخيال، ومع ذلك فإنه يترك أثراً أكثر قوة، أو يعادل آثار الكثير من البشر الأحياء الذين هم من لحم ودم، من جهة ثالثة.

حين تنتهي الكتابة يتخفف الكاتب من أعبائها ويأتي دور القارئ

هنا ينتهي دور الكاتب، ويأتي دور القارئ، وهذه من إحدى الميزات التي يستمد الفن والأدب منها تأثيره، فشكل الأحداث قد تتغير في صور التلقي، لكن عالم القراءة يحفل بصور كثيرة لقراءات تزيد في ثراء الأعمال الفنية العظيمة وخصوبتها، إذ تعاد قراءة الروايات، والمسرحيات، والقصائد، بروح المعرفة، بمنطق من يريد أن يرى في العمل الفني مساحة واسعة، لا توضع فيها على كاهل الكاتب أي مسؤولية فنية أو فكرية، أو أيديولوجية. لا يطارد القارئ في مثل تلك القراءات الكاتب، بل الفكرة، والشخصية، والحدث.

ولهذا، وبمثل هؤلاء اغتنى عالم القراءة بآلاف الأفكار الجديدة، يكفي أن نقرأ في كتاب يان كوت "شكسبير معاصرنا" مطلع الفصل الذي يناقش فيه شخصية "هاملت"، حيث يقول إن عناوين الأطروحات والدراسات التي كتبت عن "هاملت" تساوي وحدها حجم دليل التلفون لأي عاصمة كبرى.

ثمة الكثير من القراءات المختلفة التي أسميها قبيحة في حياتنا، إذ بينما كان الروائي حيدر حيدر في روايته "الزمن الموحش" يهجو عالماً قاسياً يشعر الفرد فيه بأنه محاصر، ومقيد بأغلال لا يستطيع التخلص منها، وهذه قراءتي أنا هنا، أراد أحد الصحافيين السوريين توظيف الرواية في الحروب الطائفية. هذا أحد أشكال أضرار القراءة. تعرضت روايتي "قصر المطر" لحملة مماثلة، من كتاب ومحرضين وظفوا التفسير الطائفي في قراءة مغرضة، ودموية أيضاً.

وفي كل قراءة من هذا النوع، لا يذهب "القارئ" إلى النص، بل إلى الفقرات، والجمل، والصفحات أحياناً، يقتطع منها ما يخدم الوظيفة، لا الفهم. لا يؤمن رقباء الكلام من هذا الطراز بحرية النص، فترى أنهم يضعون على كاهل الكاتب معنى العمل الذي يكتبه، ويقولون: أليس هو من كتب هذا؟ صحيح، ولكن ألست أنت من يفسر كلامه هكذا كي يخرج بما يدينه؟



* روائي سوري