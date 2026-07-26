الفن ضدّ الإبادة ومعادلة التأثير في المؤسسات الغربية

- نفّذ الفنان جوناثان ألين عملاً احتجاجياً في نيويورك ضد الجرائم الإسرائيلية في غزّة، كجزء من سلسلة "مقاطعة"، مما يعكس اعتراضه على سياسات المؤسسات الثقافية الأميركية تجاه انتهاكات إسرائيل. - تتزايد الاعتراضات بين الفنانين الغربيين ضد الاحتلال الإسرائيلي، حيث تمتد جهودهم إلى المظاهرات السياسية، لكن الفن الفلسطيني يواجه تحديات في القبول الغربي بسبب أبعاده السياسية. - تواجه حركات التضامن مع فلسطين تحديات في توحيد مواقفها، وتتطلب تحقيق تأثير سياسي أكبر من خلال وضع أهداف مشتركة وبناء مجموعات ضغط فعالة.

نفّذ الفنان الأميركي جوناثان ألين عملاً احتجاجياً في مدينة نيويورك مطلع الشهر الجاري، حين غطى شاشتين إعلانيتين في محيط متحف ويتني برسائل تدين الجرائم الإسرائيلية في غزّة. الرسائل شكّلت تجهيزين مؤقتين من سلسلة يعمل عليها منذ عام 2017 بعنوان "مقاطعة"؛ الرسالة الأولى تؤكد استهداف وقتل الأطفال الفلسطينيين عمداً، والثانية تدين فشل الحزب الديمقراطي في إيقاف الإبادة.

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي أبرز التحديات التي تواجه الحركات الداعمة للقضية الفلسطينية في الغرب؟ كيف يمكن للفن الفلسطيني أن يتجاوز القيود المفروضة عليه ليحظى بقبول أوسع في المؤسسات الغربية؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

موقف ألين مثّل اعتراضاً على سياسات المتحف وغيره من المؤسسات الثقافية في الولايات المتحدة، التي توصف بالجبن والتردد إزاء انتهاكات إسرائيل، وجاء بعد أيام عدة على اختتام المعرض المتنقل "الحرب والجوع والأمل في غزة" للفنان الفلسطيني أحمد مهنا في روما، الذي طاف بستين لوحة في ست عشرة مدينة أوروبية خلال تسعة أشهر. يطرح الحدثان تساؤلات حول جوهر التضامن في الولايات المتحدة وأوروبا بعد نحو ثلاثة أعوام من بدء المجزرة في القطاع المحاصر، وما الذي تغيّر في كمّ الفعاليات الفنية ونوعيتها اليوم؟



داخل التظاهرات الفنية وخارجها

تتصاعد الاعتراضات في أوساط الفنانين الناشطين الغربيين ضدّ الاحتلال وداعميه، ولا يقتصر حراكهم في الضغط على التظاهرات الفنية التي تسمح بمشاركة إسرائيليين فقط، إنما يتجاوزها إلى تسجيل مواقفهم السياسية، وآخرها في المظاهرات التي ضمّت المئات ضد زيارة السفير الأميركي لدى إيطاليا إلى مدينة فيسنيا الجمعة، 17 يوليو/ تموز الماضي، بدعوة من تحالف "الفن لا الإبادة الجماعية" (ANGA)، رافعين شعارات منددة بمواصلة الولايات المتحدة تمويلها وتسليحها وحمايتها للإبادة الجماعية في فلسطين.

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي أبرز التحديات التي تواجه الحركات الداعمة للقضية الفلسطينية في الغرب؟ كيف يمكن للفن الفلسطيني أن يتجاوز القيود المفروضة عليه ليحظى بقبول أوسع في المؤسسات الغربية؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

الفن الفلسطيني لا يستسيغه الغرب إذا حضرت فيه أبعاده السياسية

التحالف ذاته الذي وقّع على بيان تأسيسه قبل عامين، حوالي 24 ألف فنانٍ وقيم فني وكاتب وعامل في القطاع الثقافي، تكّللت جهوده باستقالة لجنة تحكيم بينالي فينيسيا وإلغاء جوائز الأسد الذهبي واستبدالها بتصويت شعبي، في استبعادٍ للدول التي يواجه قادتها اتهامات أمام المحكمة الجنائية الدولية، ممثلة بإسرائيل وروسيا.

لكن الجدل ظل مفتوحاً حول المسؤولية السياسية للفن، فرغم الاحتجاجات المستمرة التي قادها (ANGA) مع نقابات عمالية وجمعيات حقوقية أوروبية، إلا أن إسرائيل تواصل حضورها في أبرز تظاهرة فنية في العالم، ولا يسمح لفلسطين بتمثيلها في جناح وطني رسمي، إنما تنحصر مشاركتها منذ عام 2009 بمجموعة من المعارض الموازية قدّم خلالها فنانون فلسطينيون أعمالهم مثل: جواد المالحي وإميلي جاسر وتيسير بطنيجي وخليل رباح وعيسى ديبي وغيرهم. ولم يتمكن المحتجون من إقناع منظمي البينالي باتخاذ إجراء مماثل لحظر جنوب أفريقيا من المشاركة منذ عام 1968 حتى سنة 1993 عندما تمّ تفكيك نظام الفصل العنصري.

تشير القيمة الفنية والناقدة نات مولر في مقال نشرته على موقع "متروبوليس إم"، في الخامس من الشهر الجاري أن الفن الفلسطيني لا يكون مقبولاً للمؤسسات الغربية إلا عندما يُسطّح، ويُجرّد من أبعاده السياسية ولا يشكل إزعاجاً في حجم مطالباته، مستذكرة دعوة قيّم بينالي فينسيسا فرانشيسكو بونامي إلى إدراج جناح وطني فلسطيني عام 2003، ليُواجه حينها اتهامات بـ"معاداة السامية" في الصحافة الإيطالية.

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي أبرز التحديات التي تواجه الحركات الداعمة للقضية الفلسطينية في الغرب؟ كيف يمكن للفن الفلسطيني أن يتجاوز القيود المفروضة عليه ليحظى بقبول أوسع في المؤسسات الغربية؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

معضلة في معسكر المتضامنين

لا يمكن إنكار الانقسامات بين الحركات المعادية للأنظمة الفاشية والعنصرية، وعدم قدرة ناشطيها في توحيد مواقف مشتركة من شأنها دعم قضاياهم كما حصل عشية افتتاح بينالي فينيسيا في مايو/ أيار الماضي حيث نُظمت مظاهرتان منفصلتان، أغلقت الأولى مدخل الجناح الإسرائيلي لثلاثين دقيقة، ورُفعت الأعلام الفلسطينية ولافتات "لا لتبييض الفن لصالح الإبادة الجماعية". وفي اليوم نفسه، احتلّ نحو 50 متظاهراً المنطقة المحيطة بالجناح الروسي، وأطلقوا دخاناً أزرق وأصفر ورفعوا أعلاماً أوكرانية.

عجز الحركات المعادية للأنظمة العنصرية عن توحيد مواقفها

يوضّح ميخال مورافسكي في مقال نشره على موقع "آرتس لوكر" في السادس عشر من الشهر الماضي، كيف فشلت مساعيه في التوافق على رسالة تؤكد أن التضامن قادر على تجاوز ما أسماه التناقض بين أوكرانيا وفلسطين اللتين توضعان في جانبين متقابلين من خطوط الصدع الجيوسياسي، لكن تحالف الفنون لا الإبادة الجماعية (ANGA) تجاهل مطالب الفنانين الأوكرانيين بإلغاء الجناح الروسي بدعاوى ضيق الوقت لتحقيق هذا التنسيق. وفي المقابل، أظهر بعض الفنانين الأوكرانيين والداعمين أفكاراً عنصرية ومقيتة ضد التظاهرات الداعمة لفلسطين.

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي أبرز التحديات التي تواجه الحركات الداعمة للقضية الفلسطينية في الغرب؟ كيف يمكن للفن الفلسطيني أن يتجاوز القيود المفروضة عليه ليحظى بقبول أوسع في المؤسسات الغربية؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

ويلفت مورافسكي إلى مفارقة غريبة تجسدت في عدم التوافق على الرسالة المفتوحة التي وقعها فنانون مشاركون في المعرض الرئيسي للبينالي في 7 إبريل/ نيسان الماضي، تدين حضور جميع الدول التي ترتكب جرائم حرب، وخصوصاً روسيا وإسرائيل والولايات المتحدة، مبيناً أنه بموازاة الإخفاق في بناء تحالف يواجه البلدان الثلاثة، عبّر أعضاء الوفدين الروسي والإسرائيلي في البينالي عن تضامنهم المتبادل بسبب تلقيهم بيانات المقاطعة على مدار العامين الماضيين!

سجل المقاطعة منذ بداية العام

تبرز بيانات حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات (BDS) للأشهر الستّة الأولى من العام الجاري، تعميقاً لعزلة إسرائيل من خلال رصدٍ أنشطة الحركة في نحو 130 دولة. غير أن سجل التضامن الثقافي مع فلسطين يتركز أساساً في الغرب، بحسب أكثر من 25 حالة منشورة، باستثناء رسالة مفتوحة وقّعت شخصيات ثقافية سنغالية تطالب رئيس بلادها بفرض عقوبات على الاحتلال، وكذلك انسحاب الكاتبة الهندية أرونداتي روي من مهرجان برلين السينمائي احتجاجاً على تغييب لجنة التحكيم ما يحدث في غزة من الأفلام المشاركة، بذريعة الابتعاد عن السياسة.

حقائق على الأرض لا تلغي حجم التحديات التي تتعلق بنقطتين رئيسيتين؛ الاستجابة المحدودة للحكومات والمؤسسات الغربية لمطالب الناشطين المؤيدين لحقوق الشعب الفلسطيني، وهو ما تظهره ردة فعل متحف ويتني بإزالته الفورية لأعمال جوناثان ألين المشار إليه في المفتتح، وتصريح إدارته بعدم التسامح مطلقاً مع ممارسات التخريب أو التمييز أو أي شكل من أشكال التحيز، في وقت تتواصل الدعوات لإقالة أعضاء مجلس إدارة المتحف الداعمين للفصل العنصري والإبادة الجماعية وتمويلها.

والنقطة الثانية تتعلق بانتقادات توجّه إلى حركات التضامن بالعموم بسبب تبنيها "نقاء أيديولوجياً" يدفع بعض المنخرطين فيها إلى خوض سجالات تعكس نظرة راديكالية إلى الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، يسعون إلى فرضها على جميع المتضامنين مع فلسطين. بينما يتطلب الانتقال من الزخم الإعلامي المتراكم خلال السنوات الأخيرة إلى بناء مجموعات ضغط (لوبيات) لتحقيق تأثير سياسي أكبر، وهو ما يلزمه وضع أهداف تنال مزيداً من الإجماع لدى مختلف التيارات في المجتمعات الغربية.