الفن السوداني.. تجارب الجيل الثاني في معرض لندني

يسلّط معرض مؤسسة "ألماس للفنون" في لندن الضوء على الجيل الثاني من التشكيليين السودانيين، مُقدّماً سرداً بصرياً حول التجربة الفنية لهؤلاء الفنانين الذين عملوا في ظل ظروف تاريخية واجتماعية معقّدة. يمتد المعرض، الذي افتُتح في 16 يناير/ كانون الثاني الجاري ويستمرّ حتى 8 مارس/ آذار المقبل، في جزء من سلسلة معارض تنظّمها المؤسسة تهدف إلى تقديم صورة جديدة عن السودان بعيداً عن الصور النمطية المرتبطة بالحرب والعنف.

ويشير مصطلح الجيل الثاني من الفنانين السودانيين إلى أولئك الذين بدأوا مسيرتهم الفنية بعد الروّاد المؤسسين، أي بعد منتصف القرن العشرين، ويمتد تأثيرهم حتى الراهن. هؤلاء الفنانون تأثروا كثيراً بالتحولات السياسية والاجتماعية في السودان، مثل مرحلة ما بعد الاستقلال، والتغيرات السياسية التي أعقبتها. كذلك عايشوا فترات من النزاعات والصراعات التي تركت بصماتها على حياتهم وأعمالهم الفنية. من الناحية الأسلوبية، يميز الجيل الثاني البحث عن هوية فنية متجددة تختلف عن مدرسة الخرطوم الأولى.

عبد القادر حسن مبارك (من المعرض)

يضم المعرض أعمال عدد من أبرز فناني هذا الجيل، منهم عبد القادر حسن مبارك، المعروف بتجربته في التعبير عن قضايا الإنسان السوداني من خلال رسمه الواقعي التعبيري. وكذلك عبد الله بولا، الذي يمزج في لوحاته بين التجريد والرمزية، مع تأملات في الهوية والغربة. أما الفنان محمد عبد الله عتيبي، فهو من أكثر الفنانين إنتاجاً في الجيل الثاني، حيث تطورت أعماله بشكل مستقل بعيداً عن التأثر الحصري بـ"مدرسة الخرطوم".

ويشمل المعرض أيضاً أعمال شريف مطر، الذي يستخدم الألوان والتجريد ليعبّر عن المشاهد التاريخية والاجتماعية التي شهدها السودان، وتاج السر حسن الذي يعتمد على تقنيات تشكيلية تعكس التنوع الثقافي والبيئي للبلاد، بالإضافة إلى فنانين آخرين مثل حسين جمعان وبكري بلال، الذين يطرحون من خلال أعمالهم موضوعات المقاومة والذاكرة والتراث.

هذا المعرض هو الرابع في سلسلة تقدمها مؤسسة "ألماس للفنون"، بعد معارض "السودان: سرد بصري للفن – معرض الفنانين الرواد" (يونيو، 2025)، و"المطبخ السوداني" (يوليو، 2025)، و"السودان المعاد روايته" (أكتوبر، 2025). تهدف هذه السلسلة إلى تقديم صورة دقيقة وإنسانية عن السودان، ترتكز على التميز الفني، والثقافة الغنية، والقيم المستمرة، وهو أمر ذو أهمية خاصة في ظل الصراع المستمر الذي دمر جزءاً كبيراً من التراث المادي للبلاد.