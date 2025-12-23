- يقدم كتاب "التمثّلات الفلكلورية في الرواية الأفريقية" للباحث فؤاد مرسي تحليلاً لدور الفلكلور في تشكيل الوعي السردي وصياغة الهوية الثقافية، مؤكداً على أن التراث يشكل مكوّناً حياً من حاضر المجتمع. - يبرز الكتاب ثلاثة اتجاهات لتوظيف الفلكلور في النصوص: الاستخدام الظاهري، كستار للأفكار، والتوظيف العضوي الذي يمنح النصوص عمقاً معرفياً، مشيراً إلى أن الثقافة الشعبية جزء أصيل من الثقافة الإنسانية. - يربط المؤلف بين استدعاء الموروث الشعبي وقضايا الاستقلال الثقافي، معتبراً الفلكلور أداة لإبراز الخصوصية الحضارية ومواجهة الهيمنة الغربية، مؤكداً على دوره في تعزيز الانتماء والوجود.

تتشكل الرواية الأفريقية من فسيفساء ثقافيةٍ تتداخل فيها الذاكرة الجماعية والفلكلور مع التجربة الإنسانية المعاصرة. في هذا الإطار، يقدم الباحث فؤاد مرسي كتابه "التمثّلات الفلكلورية في الرواية الأفريقية"، الذي يعالج حضور الفلكلور والثقافة الشعبية داخل النص الروائي، ويحلّل دور هذا الحضور في تشكيل الوعي السردي وصياغة الهوية الثقافية، باعتباره مكوّناً فاعلاً يتجاوز الزخرفة النصية والإحالة إلى الماضي.

يرى مرسي أن التراث ليس مخزوناً جامداً يقتصر دوره على التمجيد أو الحنين، ذلك أنه يشكل مكوّناً حياً من حاضر المجتمع، ولا يمكن فهمه بمعزل عن سياقاته الثقافية والاجتماعية والسياسية. ويؤكد أن الاستخدام العضوي للفولكلور ينبع من التجربة الجماعية ويضفي على النص الروائي عمقاً معرفياً وثقافياً، على عكس الاستخدام الاستعراضي أو الظاهري الذي يقتصر على الإبهار والغرائبية، خصوصاً عند مخاطبة القارئ الأجنبي.

يتوقف الكتاب عند تجارب روائيةٍ أفريقيةٍ استطاعت دمج الموروث الشعبي ضمن بناءٍ سرديٍّ متقنٍ، إذ أصبح الفلكلور حاضراً بقوةٍ، موفراً جسراً بين الكتابة الحديثة والشفاهية، وبين الرواية والنص الفلكلوري. ويشير مرسي إلى أن النصوص التي التزمت بقوانين المأثور الشعبي وفق أسسها الخاصة هي القليلة التي نجحت في منح الحس الفلكلوريِّ مساراً واضحاً داخل السرد، مع تعزيز وعي المجتمع وقراءته لمحركاته الثقافية.

يحلل الكتاب تطوّر مفهوم الفلكلور، مستنداً إلى آراء عدد من الباحثين

ويخصص الكتاب فصلاً تمهيدياً بعنوان "مرايا التوظيف الأدبي للفلكلور"، يوضح فيه ثلاثة اتجاهاتٍ رئيسيةٍ لتوظيف التراث في النصوص؛ الاتجاه الأول الاستخدام الظاهري أو "التسليعي"، الذي يعالج الفلكلور وسيلةً للإبهار، والثاني يراه ستاراً لتمرير الأفكار والرؤى بعيداً عن المساءلة المباشرة، أما الاتجاه الثالث فهو التوظيف العضوي، الذي يجعل الثقافة الشعبية إطاراً فلسفياً ومعرفياً لفهم الكون والحياة، وهو الاتجاه الذي يعطي النصوص عمقاً وقيمةً معرفيةً عاليةً.

ويحلل الكتاب تطور مفهوم الفلكلور، مستنداً إلى آراء عدد من الباحثين، ويبرز تحوّله من دراسة أشكال فنيةٍ معزولةٍ إلى علم يدرس السياقات والوظائف والدلالات الاجتماعية، مؤكداً أن الثقافة الشعبية ليست نقيضاً للفكر أو للفردية، وإنما تمثل جزءاً أصيلاً من التيار العام للثقافة الإنسانية. ويبرز الباحث أن الفلكلور، رغم ارتباطه بالماضي، يظل حاضراً في الزمن الراهن، ويحمل في داخله عناصر المستقبل، معزّزاً قدرة الرواية على معالجة قضايا المجتمع وإعادة صياغة أسئلة الحاضرِ الاجتماعيِّ والثقافي. ويربط المؤلف بين استدعاء الموروث الشعبي وقضايا الاستقلال الثقافي ومقاومة التهميش، معتبراً الفلكلور أداةً لإبراز الخصوصية الحضارية للدول الأفريقية، وفي مواجهة أشكال الهيمنة الغربية المستمرة بأشكال مختلفةٍ.

وينتهي الكتاب الجديد إلى أن الفلكلور داخل النص الروائي يتعدى كونه خياراً جمالياً فحسب، إلى كونه فعلاً ثقافياً ومعرفياً يربط الإنسان بجذوره التاريخية والجغرافية، ويمنحه فهماً أعمق للانتماء والوجود.