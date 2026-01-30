الفرنكفونية اللبنانية ما بعد فينوس خوري

في وداع فينوس خوري غاتا التي رحلت في باريس عن 89 عاماً، نفكر بسلسلة من كبار الفرنكفونيين في الأدب اللبناني. مكانتهم العالمية، وحضورهم في الأدب المكتوب بالفرنسية لا يضارع فقط ما لهم في بلدهم الأم، إنما يفوقه أحياناً. في حين يبحث أدباء من لبنان والعالم العربي عن اسم عالمي، فإن شاعراً ومسرحياً مثل جورج شحادة استحق مكاناً إلى جانب بيكيت ويونسكو وأداموف في مسرح العبث الجديد آنذاك. إذا كان شحادة، كما يخطر لكثيرين لم ينل تماماً حظوة كافية تناسب ما يستحقه، إلى جانب كبار هذا المسرح بدواع يردها البعض إلى أصله غير الأوروبي، فإن ذلك لا ينال من قيمة شحادة في المسرح الذي أضفى عليه الكثير من شاعريته الفذة.

نستطيع أن نقف أقل عند ناديا تويني وصلاح ستيتية. غناء تويني الذي كانت سيرياليته أرق مما تحتمله الكتابة الحديثة، مستمدة ذلك، من بعيد أو قريب، من إلهام شرقي. ثم هناك صلاح ستيتية الذي قد تحملنا تجربته على أن نفكر أيضاً بالفصاحة العربية.

ظلت قصة أخيها كما كل حياتها نابضة في ما كتبته شعراً ورواية

فينوس خوري غاتا مثلها مثل شحادة شاعرة بقدر ما هي روائية. بل يمكننا القول إنها في الفنيْن تملك الحضور نفسه، بل قد يخطر أن العناصر التي ألهمت كلاً من الفنين، من حياتها ومن أحداث عصرها، متقاربة مستعادة، إلى هذه الدرجة أو تلك فيهما معاً.

ولدت غاتا في بشري، شمال لبنان، عام 1937، أي كان لها أن تعيش ولادة لبنان الذي لم تكن لغتها الأم الفرنسية بعيدة عن تكوينه وقيامه. هذه الحياة التي صادفت على الصعيد الشخصي مأساة أخيها الذي بدا مثلها شاعراً بالفرنسية، سبقها بالمجيء إلى فرنسا التي لم تطل إقامته فيها، فغادرها إلى لبنان حيث ترك الشعر وانصرف إلى المخدرات، ليقضي بعد ذلك ما تبقى من حياته في مستشفى المجانين. سيرته تلك أثرت في فينوس، في شخصها وأدبها، كتبت حكاية أخيها في رواية "الابن المحنط"، وظلت قصته كما كل حياتها نابضة في ما كتبته شعراً ورواية. روت فينوس أن المستشفى أخرج أخاها مع بقية المرضى حين تعرض لقصف أثناء الحرب الأهلية. كتبت عن الأخ في ما بعد مطولة شعرية، واتحدت قصة الأخ بالحرب نفسها التي كانت موضوع جزء كبير من أدبها. كان زواجها الأول فاشلاً ثم كانت الحرب الأهلية وانتقالها إلى فرنسا، وزواجها الثاني الذي اكتسبت منه اسمها غاتا. هذه الحياة التي قاربت الـ89 عاماً حاضرة في مؤلفها الضخم الذي قارب الـ40 كتاباً. تقول فينوس لمحمد المزديودي إن حياتها في أدبها، ذلك ما نجده مثلاً في كتابتها عن الموت التي كانت حداداً على من فقد وخاصة زوجها الثاني الفرنسي.

اتحدت قصة الأخ بالحرب الأهلية نفسها التي كانت موضوع أدبها

كانت لغاتا مكانة في فرنسا، مثلها في ذلك مثل شحادة وستيتية، ولا نعرف إذا كان سيحيق بها ما تردد أنه أحاق بهما، من ظلم مرده إلى شرقيتهما. لكن رحيل فينوس يحيلنا إلى سؤال هو عن مصير الأدب الفرنكفوني اللبناني الذي يخسر برحيلها ممثلاً بارزاً. لا يزال أمين معلوف أبرز ممثليه، لكن السؤال عما إذا لم يكن الأخير. الفرنكفونية اللبنانية الآن لم تعد وحدها، تنافسها بل وتتفوق عليها الأنغلوفونية اللبنانية. لا نعرف مصير العالمية اللبنانية بعد أن صارت عربيتها نفسها مهددة، الحرب الأهلية المضمرة لدرجة الإعلان، والمعلنة بقدر إضمارها، تبتلع الدولة والمجتمع وربما الثقافة والأدب بكل اللغات.

* شاعر وروائي من لبنان