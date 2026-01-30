الفرقة الملكية الشكسبيرية تستعيد بريخت في مواجهة اليمين المتطرّف

في لحظة تتّسم بصعود اليمين عالمياً، أعلنت "الفرقة الملكية الشكسبيرية" إعادة إنتاج مسرحية الكاتب الألماني برتولد بريخت "الصعود المقاوم لآرتورو أوي"، المكتوبة عام 1941، والمرتبطة بصعود أدولف هتلر في ثلاثينيات القرن الماضي، على أن تؤلّف فرقة الروك البديل "بلاسيبو" الموسيقى المصاحبة للعرض، في تجربة مسرحية أولى للفرقة. ومن المقرر أن يُفتتح العرض في 11 إبريل/نيسان المقبل، على خشبة "سوان" في ستراتفورد، على أن تستمر العروض حتى 30 مايو/أيار.

يُقدَّم العمل بإخراج شون لينين، وبمعالجة نصية للكاتب المسرحي ستيفن شاركي، وتدور أحداثه حول زعيم عصابة في شيكاغو يسعى إلى السيطرة على تجارة الخضار عبر الفساد والرشوة والترهيب والعنف، في حكاية تتابع كيف تُصنع السلطة خطوة خطوة داخل شبكة من المصالح والجريمة. ورغم أن بريخت كتب النص في ذروة الحرب العالمية الثانية، فإنه عُرض للمرة الأولى عام 1958، بعد وفاته.

وقد اعتبر أعضاء من فرقة "بلاسيبو"، المسرحيةَ: "حكايةً تحذيرية تأتي من التاريخ، لكنها تبدو اليوم ملحَّة أكثر من أي وقت مضى"، مشيرين إلى أن الفرقة استلهمت الموسيقي من ثيمات الاغتراب والانحلال الأخلاقي في النص المكتوب. كذلك ربط مخرج العرض عودة "الصعود المقاوَم لآرتورو أوي" إلى الخشبة بسياق سياسي راهن، قائلاً: "مع تصاعد التهديد الآتي من اليمين المتطرف يومياً في الداخل والخارج، من واجبنا باعتبارنا فنانين أن نرفع الصوت"، معتبراً أنه لا توجد مسرحية تستجوب اللحظة السياسية التي نعيشها أكثر من مسرحية بريخت هذه.

وتُعدّ المسرحية أمثولة سياسية تمثّل رؤية بريخت لدور المسرح بوصفه فعلاً يُعلّم، ويُحرّض على التفكير، لا مجرد أداة لإغراق المتفرّج في التعاطف. وتتلخّص مقولتها في أن سقوط الديكتاتور لا يكفي، ما دامت الشروط التي أنجبته قادرة على إعادة إنتاجه.

وقد شهدت السنوات الأخيرة عودة متكررة للمسرحية، من بينها إنتاج في "دونمار ويرهاوس" بلندن عام 2017، لعب بطولته ليني هنري، وعرض في باريس في العام نفسه، لعب بطولته لوران ستوكر. ويأتي العمل الجديد ضمن موسم 2026 في وقت تتزايد فيه التحذيرات من اتساع الخطاب اليميني المتطرف في بريطانيا وأوروبا والولايات المتحدة.