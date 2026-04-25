"العبيد في حوض المتوسط".. أرشيف العنف المنسي في معرض بباريس

- يقدم معرض "العبيد في حوض البحر الأبيض المتوسط" في معهد العالم العربي بباريس مقاربة تاريخية جديدة للعبودية، مسلطاً الضوء على دور الموانئ الكبرى في جنوب أوروبا وشمال أفريقيا كمراكز لتداول الأسرى ضمن شبكات معقدة من القرصنة والحروب. - يعتمد المعرض على تجاور بصري ووثائقي وأثري لإعادة بناء حياة الأسرى، ويعرض أعمالاً فنية توثق حضورهم في البلاط الأوروبي، مسلطاً الضوء على إدماجهم القسري في الدورة الاقتصادية للمدن الساحلية. - يبرز البعد الوثائقي من خلال رسائل الأسرى وتمائم وأسلحة بحرية، ويقدم قراءة متعددة المستويات للعلاقة بين التاريخ والتمثيل والذاكرة، مع عمل معاصر للفنان كيفورك مورات.

في قراءةٍ تاريخية تتجاوز السرديات التقليدية للعبودية في المتوسط، يقدّم معرض "العبيد في حوض البحر الأبيض المتوسط" المقام في معهد العالم العربي بباريس، والممتد إلى غاية 19 يوليو/ تموز المقبل، مقاربةً متحفية تعيد تفكيك أنماط الاسترقاق التي عرفها الفضاء المتوسطي بين القرن السابع عشر وثلاثينيات القرن التاسع عشر، حين تحوّلت الموانئ الكبرى في جنوب أوروبا وشمال أفريقيا إلى فضاءات لتداول الأسرى ضمن شبكات معقدة من القرصنة البحرية والحروب والتبادلات الدبلوماسية والفدية.

ينطلق المعرض من رؤية تاريخية ترى أن العبودية في المتوسط لم تكن ظاهرةً أحادية الاتجاه أو محكومة باعتبار واحد، ذلك أنها تشكّلت داخل منظومة متشابكة ساهمت فيها عوامل دينية واقتصادية وسياسية، وأنتجت حالات أسر متبادلة شملت مسلمين ومسيحيين ويهوداً في بعض السياقات. في هذا الإطار، تتصدر موانئ مثل مرسيليا وجنوى وليفورنو ومالطا، إلى جانب السواحل المغاربية، بوصفها نقاط عبور مركزية في حركة الأسر والنقل وإعادة توزيع العمل القسري.

تعتمد بنية العرض على تجاورٍ بصري ووثائقي وأثري، يسمح بإعادة بناء حياة الأسرى من خلال وثائق وأعمال فنية متنوعة. من بين المعروضات أعمال لرسامين أوروبيين مثل شارل لو برون، الذي وثّق حضور أسرى مسلمين ضمن سياق البلاط الفرنسي، حيث يتقاطع البعد الفني مع خطاب السلطة البصرية في القرن السابع عشر. كذلك يحضر النصب الشهير "الأربعة المغاربة" للفنان بيترو تاكا في ليفورنو، الذي يجسّد أربعة أسرى مكبّلين، في صياغةٍ نحتية تكشف علاقة الفن الأوروبي بالجسد الأسير موضوعاً للهيمنة والتمثيل.

ويمنح المعرض مساحةً خاصة للحياة اليومية داخل منظومة الاسترقاق، من خلال ألبوم رسومي للفنان إغناسيو فابروني يوثق مشاهد الأسرى في السفن بين العمل القسري والراحة المحدودة، بما يبرز البنية المادية للعنف، وطروف العمل القسري في السفن. كذلك تكشف أعمالٌ أخرى عن حضور الأسرى في الحياة الحضرية للموانئ، حيث شغلوا مهناً متعددة مثل الحلاقة وبيع القهوة ومعالجة الأسنان، وهو ما يلفت الانتباه إلى إدماجهم القسري داخل الدورة الاقتصادية للمدن الساحلية.

إلى جانب ذلك، يبرز البعد الوثائقي عبر رسائل كتبها أسرى مسلمون ومسيحيون، تُعرض أو تُقرأ داخل فضاء المعرض وتكشف تفاصيل دقيقة عن طلب الفدية ومحاولات النجاة ووصف ظروف الأسر اليومية. وتعرض تمائم وأسلحة بحرية ومنحوتات مقدمة السفن، باعتبارها عناصر مادية مرتبطة بالبنية الاقتصادية والعسكرية للمتوسط في تلك المرحلة.

ويتوقف المعرض عند لحظات مفصلية مثل قمع تمرّد عبيد مالطا سنة 1749، باعتباره مثالاً على هشاشة التوازنات الاجتماعية داخل المدن الساحلية، حيث ظل الأسر جزءاً من دورة مستمرة لإعادة إنتاج السيطرة والتنقل القسري بين ضفتي المتوسط.

يعتمد المعرض منطق التجاور بين الوثيقة والعمل الفني والأثر، ولا يتبع تسلسلاً زمنياً صارماً، بما يتيح قراءة متعددة المستويات للعلاقة بين التاريخ والتمثيل والذاكرة. في هذا الإطار، يقدم أيضاً عملاً معاصراً للفنان كيفورك مورات بعنوان "معلّق في الزمن"، يعيد مساءلة مصير هذه الذاكرة بعد تحولات القرن التاسع عشر، خصوصاً بعد احتلال الجزائر سنة 1830، وما تبعه من تراجع حضور هذه الوقائع في السرديات الرسمية، مقابل عودة النقاش المعاصر حول تمثيل العبودية وإرثها البصري.