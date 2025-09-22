الطيب بوعزة.. فهم التاريخ وتحليله فلسفياً

- يعالج كتاب "المؤرخ والفيلسوف" للطيب بوعزة العلاقة بين المؤرخ وفيلسوف التاريخ، مؤكداً على تكامل أدوارهما؛ حيث يحتاج المؤرخ للبعد الفلسفي لفهم السياق الكلي، بينما يعتمد الفيلسوف على الوقائع التاريخية لتأسيس تأملاته النظرية. - يتناول الكتاب، الصادر عن مركز نهوض، الاختلافات المنهجية بين المؤرخ والفيلسوف، ويستعرض نماذج متعددة من فلسفات التاريخ، مثل الكانطية والهيغلية والماركسية، مع تحليل العلل الكلية التي تمنح التاريخ معنى شاملاً. - يهدف الكتاب إلى تقديم نموذج ثالث لدراسة التاريخ، يركز على البعد القيمي والتأصيلي، مع تعزيز قدرة المؤرخ على الربط بين الوقائع الجزئية والمعنى الكلي، وتوضيح العلاقة بين الدين والفلسفة في تفسير الأحداث الإنسانية.

يعالج كتاب "المؤرخ والفيلسوف: أسئلة الإسطوغرافيا وفلسفة التاريخ" للباحث المغربي الطيب بوعزة العلاقة المعقّدة بين المؤرخ وفيلسوف التاريخ، مؤكّداً أن كلّاً منهما لا يمكن أن ينهض بعمله دون الآخر، فالمؤرخ يحتاج إلى البُعد الفلسفي لفهم السياق الكلي للأحداث، فيما يحتاج الفيلسوف إلى الوقائع التاريخية لإرساء أسس تأملاته النظرية.

يبدأ الكتاب، الصادر حديثاً عن مركز نهوض للدراسات والبحوث في الكويت، بتوضيح الاختلاف الجوهري بين منهج المؤرخ ومنهج الفيلسوف في مقاربة التاريخ، حيث يركز المؤرخ على جمع الأحداث والوقائع بدقة واستقصاء، وتحليلها وفق معايير علمية، بينما ينشغل الفيلسوف برصد المسار العام للحركة التاريخية، واستكشاف العلل الكلية التي تمنح التاريخ معنى شاملاً.

نماذج متعددة من فلسفات التاريخ

يشدّد الطيب بوعزة على أن فلسفة التاريخ توفر أدوات معرفية ومنهجية تعوّض قصور البحث التاريخي، من خلال منح الوقائع إطاراً تفسيرياً جامعاً، وصياغة نظريات تمكّن من فهم الحركة التاريخية في ضوء القيم والمعاني الكبرى، دون الانغماس في التفاصيل الجزئية على حساب الرؤية الكلية.

ينقسم الكتاب إلى ستة أبواب رئيسية تغطي مختلف محاور فلسفة التاريخ: الباب الأول يركز على علاقة المؤرخ بالتاريخ، وأهمية فهم الفاصل بين التأريخ والتاريخ، ويستعرض مراحل تطور الإسطوغرافيا الإسلامية والأوروبية، بما في ذلك مساهمات ابن خلدون وليوبولد رانكه وآخرين في تقعيد منهج البحث التاريخي.

أما الباب الثاني فيتناول الفيلسوف والتاريخ، موضّحاً كيفية إجراء النظر الفلسفي إلى التاريخ، وأنواع الفروض العقلية حول الزمن التاريخي، مع تحليل نماذج متعددة من فلسفات التاريخ الارتكاسية والدائرية والخطية التقدمية. ويستعرض البابان الثالث والرابع الحضور الأوروبي لمفهوم الزمن الارتكاسي والدورة التاريخية، مع دراسة مقارنة بين فيكو ونيتشه وأبرز المدارس الفكرية الأوروبية.

ويتعمّق الباب الخامس في فلسفة التاريخ الكانطية والهيغلية والماركسية والكونتية، محلّلاً فرضيات العناية الإلهية، وجدلية السيد والعبد، ودور الإنسان في التاريخ، والنظام الاجتماعي والسياسي. أما الباب السادس فيركز على إمكان فلسفة التاريخ، مبيناً كيفية تأسيس المعرفة التاريخية على مبدأ المعنى، وإشكالية الزمن، والقيم الأخلاقية في فهم الحركة الإنسانية، بما يشمل مساهمة الفلسفة الكلاسيكية والمعاصرة في بناء تفسير شامل للتاريخ.

ويهدف الكتاب إلى تقديم نموذج ثالث في دراسة التاريخ يقوم على البعد القيمي والتأصيلي، لا الاقتصار على النقد أو التأمل العقلي، مع تعزيز قدرة المؤرخ على الربط بين الوقائع الجزئية والمعنى الكلي للتاريخ. كما يزود القارئ بالمداخل التمهيدية لتعريف فلسفة التاريخ وأهميتها، ويطرح أمثلة عملية لفهم حركة التاريخ وتفسيرها، مع التركيز على العلاقة بين الدين والفلسفة في إضفاء المعنى الكلي على سير الأحداث الإنسانية.