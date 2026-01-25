الطاهر بن جلون يسرد أربعين عاماً من العمل الصحافي

في "مراسل حرّ في لوموند" (Pigiste au Monde) يقدم الطاهر بن جلون سرداً شخصياً لمسيرته الصحافية الممتدة أربعين عاماً في صحيفة لوموند اليومية الفرنسية. الكتاب الذي صدر عن دار "غاليمار" في 22 يناير/ كانون الثاني الجاري ضمن سلسلة Blanche، يجمع بين التجربة المهنية والتأمل في طبيعة الكتابة والذاكرة، مع رصد التحولات التي شهدتها الصحافة الفرنسية على امتداد عقود.

يستعرض بن جلون مسيرته منذ عام 1973، حين كان شاباً في باريس يبحث عن أسلوب حياة وكتابة، وحتى عام 2011، حين عمل مراسلاً حرّاً في مختلف أقسام الصحيفة، من Le Monde des livres وLe Monde aujourd’hui إلى Le Monde diplomatique وصفحات "الشؤون الخارجية". يقدّم الكتاب سرداً لتجربةٍ يومية تتنوع بين لحظات الحماسة والانبهار، وأخرى من الإحباط والتحديات، مؤكداً في مواقع مختلفة أن الذكريات قد تجمّل الواقع أو تعتِمه أحياناً، ما يضيف للسرد بعداً تأملياً وموضوعيا.

قراءة في العلاقة بين الأدب والصحافة عبر تجربة من داخل الصحيفة وخارجها

يوضح الكتاب خصوصية المراسل الحرّ، الذي غالباً ما يكون غير مرئي داخل المؤسسة، لكنه يتقن صياغة العبارة الدقيقة، اختيار الموضوع المناسب، التنقل بين الشبكات المهنية، وفهم التوازن بين الحرية والالتزام بالمؤسسة، كما تظهر مساهمات بنجلون منذ السبعينيّات في صفحات "المساهمين"، ما يجعل الكتاب وثيقةً حيةً على امتداد زمن طويل من العمل الصحافي.

يمثل العمل، الذي يمتد في 128 صفحة، قراءةً في العلاقة بين الأدب والصحافة، من خلال تجربة المراسل الذي يعيش داخل الصحيفة وخارجها في الوقت نفسه، قريبٌ من الصفحات وبعيد عن مراكز القرار، قادر على ملاحظة التحولات الثقافية والاجتماعية والسياسية. يستعيد المؤلف الرحلات والتقارير في العالم العربي، إلى جانب اللقاءات المهمة مع شخصيات مختلفة، الانبهارات الأدبية والالتزامات الفكرية ولحظات الصعوبة، مقدّماً رؤيةً متوازنة عن طبيعة العمل الصحافي وارتباطه بالكتابة الأدبية.

"Pigiste au Monde" قد يكون سجلاً مهنياً؛ لكنه إلى جانب ذلك سردٌ شخصي يعكس تجربة الكاتب بن جلون مراسلاً حرّاً ويقدم تأملات دقيقة في طبيعة المهنة والكتابة اليومية والذاكرة، مع إبراز العلاقة بين الممارسة الصحفية والفكر الأدبي، مركزاً على جوهر المهنة وتحدياتها ضمن فضاء ثقافي متغيّر.