- النظام السوري يرفض النقد السياسي، حيث يُعتبر النقد تهديدًا للسلطة ويُقابل بالتحذير والإنذار، مما يمهد الطريق لقمع أكبر وفتح أبواب السجون للمعارضين. - يُطلق على الصحافيين والناشطين الذين يدعمون النظام اسم "الشرطة الثقافية"، حيث يعيدون صياغة خطاب السلطة لإسكات النقد واعتباره ضارًا بالوطن، مما يعكس نهجًا فاشيًا يحتقر الفرد ويمنع الحقوق الفردية. - الفاشية ليست مجرد نظام سياسي، بل نهج متوارث يتجلى في الأنظمة والزعماء، حيث يُعتبر النقد خروجًا عن السيطرة ويُقابل بالقمع والتهميش.

الموقف الطارئ في النظام السوري الحاكم، هو الضجر من النقد، لا النقد الأدبي بالطبع، فهذا يبدو غارقا في رمال النسيان، والإهمال، بل من نقد السياسات. لا يريد سدنة النظام أن ينتقد الصحافي أو الكاتب أو المواطن السلبيات، يجب أن يتغاضى، ويتجاهل ويغمض عينيه واثقاً من أن الأيدي الحكيمة تقوده إلى الرفاه والحياة الطيّبة المشتهاة. حتى الآن يكتفي الحاكم والمسؤولون بالتحذير والتنبيه والإنذار، قبل أن يصلوا، وسوف يصلون حتماً، بسبب البنية، والتكون، والموقف من النقد والاختلاف، إلى المرحلة التالية التي تفتح فيها أبواب السجون.

وريثما يصل الحاكم إلى تلك اللحظة، يتولّى اليوم في سورية مهام الشرطة صحافيون وناشطون ومثقفون يعلنون ضجرهم من النقد، ويلعنون الاختلاف. بحيث يميل المرء إلى أن يطلق على هؤلاء اسم: الشرطة الثقافية، يعيدون صياغة ما تقوله السلطة، إما لإسكات النقد، أو لوضعه في خانة الضرر بالوطن وعرقلة البناء وسوف تضاف إليها اتهامات قديمة موروثة من زمن النظام السابق مثل وهن عزيمة الأمة، وتشويه مقاصد الحكومة، ولا نهاية لهذا الحبل الجرار الذي يلعن النقد.

في كتابه "دروس في الأخلاق"، يرى إمبرتو إيكو "أن هذا النهج ينتسب بقوة إلى التفكير الفاشي، فالنقد مؤشر على الاختلاف، والاختلاف إحدى أدوات المعرفة، بينما هو في رأي الفاشيين خيانة"، لأن الأساس الفكري لرفض النقد قائم على احتقار الفرد، وهذا واحد من أبرز ملامح الفاشية، التي تريد أن تمنع الحقوق الفردية عموماً، ومن بين تلك الحقوق: حقّ النقد. والنقد في جوهره عمل فردي ينفذه أفراد قادرون على ملاحظة الأخطاء أو السياسات المعادية للناس، أو الاتجاهات السلطوية الاستبدادية، أو القرارات الطائشة العشوائية المبنية على أهواء المسؤول، أو المحافظ، أو القائد، أو الرئيس. النقد السياسي في جوهره نقد معارض.

من الذين يخافون من النقد؟ من يخطئ كثيراً مثلاً؟ ضيّق الأفق؟ العاجز عن الدفاع عن فكرته أو أسلوبه أو ممارساته السياسية؟ غير الواثق من نفسه ومن سياساته ومواقفه؟ الأخطر من هؤلاء جميعاً، هو من يؤمن بنظرية سياسية أو فكرية تعتبر النقد طريقاً لخروج الأفراد عن السيطرة، إذ إن الفاشية ليست نظام موسوليني الذي سقط بعد الحرب العالمية الثانية، فحسب. الفاشية هي نهج وطريقة تُستثمر، وتورّث من بلد إلى آخر، ومن سياسة إلى سياسة. لا تموت الفاشية، تبدو كأنها تملك سبع أرواح، أو تسعاً، فما إن تتلاشى في مكان حتى تراها تنبت وتكبر متخذة جميع السمات التي يتصف بها الفاشي، وقد تلونت بألوان محلّية، أو قومية، أو دينية.

ليست الأنظمة وحدها هي التي تمارس هذه السياسة، بل زعماء الطوائف، وزعماء الأحزاب، السيرة واحدة، إذ تقتضي المصلحة بحسب الفاشية التي تتفشى في بلادنا اليوم في النظام السياسي، وفي الحياة اليومية للمثقفين والمتعلّمين والعمال والفلاحين، وهي تأمرنا أن نكون جميعنا معاً، و"لأننا لا يمكن أن نملك إرادة مشتركة، فإن الزعيم سيكون هو الصوت المعبر عن الجميع".

* روائي من سورية