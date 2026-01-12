"الصمود" لستيفن كينغ.. خطأ بشري واحد ينهي العالم

- تنبؤات مذهلة وواقعية مرعبة: رواية "الصمود" لستيفن كينغ تتنبأ بوباء يشبه كوفيد-19، حيث ينتشر وباء "الإنفلونزا الفائقة" بعد هروب عامل من قاعدة أمريكية، مما يؤدي إلى وفاة 95% من سكان الولايات المتحدة. - صراع الخير والشر في عالم منهار: تنهار البنية التحتية والمجتمع، ويظهر "الشيطان" راندل فلاج لجمع الناجين، بينما تقود الأم أباجيل معسكر الخير، متناولة قضايا الدين والتقنية والسياسة. - إبداع أدبي وتأثير مستمر: رغم مرور الزمن، يظل تأثير الرواية قوياً، حيث يبدع كينغ في بناء شخصياته وعوالمه، مما يعكس الواقع ويتنبأ بالمستقبل.

يظن قارئ رواية "الصمود" (دار عصير الكتب 2025، ترجمة شيرين هنائي) للكاتب الأميركي ستيفن كينغ أنه يعيش الأهوال التي ارتكبها كوفيد 19 وأودى بحياة 7 ملايين إنسان، ومع الوصول إلى صفحتها الأخيرة، يجد أن الكاتب بدأ نشر روايته عام 1978، واكتملت في عام 1990. ورغم خيبة أمل القارئ، إلا أنه يمكن القول إن العمل تنبّأ بذلك الوباء قبل حدوثه بعقود.

تنطلق الرواية من هروب أحد عمال المراقبة، مع زوجته وابنته، من قاعدة أميركية تدرس وتنتج الفيروسات، بعد أن لاحظ أن جميع العدّادات في لوحة المراقبة قد تحولت من اللون الأخضر إلى الأحمر، ومن خلال شاشة المراقبة، يكتشف موت جميع الباحثين والعمال في الداخل! هذا المدخل عبارة عن ست صفحات، ستجعل كينغ يكتب ثلاثة أجزاء في أكثر من ألف صفحة.

"هروب" ذلك العامل فتح الباب للفيروس نفسه لكي يخرج من القاعدة المحصّنة، وتمكينه من إصابة الناس بوباء "الإنفلونزا الفائقة" أو "كابتن تريبس"، وموت أكثر من 95% من سكان الولايات المتحدة الأميركية. يستخدم كينغ شخصيات كثيرة ومختلفة ومتناقضة، ليُصوّر للقارئ ما قد يفعله خطأ بشري صغير من دمار حيوات وحضارات كاملة.

ورغم مضي سنوات عديدة على صدور هذا العمل بلغته الأصلية، إلا أن تأثيره يحتفظ بطزاجته، وما زال القارئ يحبس أنفاسه وهو يقرأ قصص الشخصيات العادية في ماضيها وحاضرها، ثم قصصها المرافقة لقصة الوباء الذي يقتل البشر بلا هوادة، وكذلك أنواعاً كثيرة من الحيوانات، مثل الكلاب والأحصنة، بينما تنجو القطط والأبقار والغزلان والذئاب والغربان.

يبدو الموت كأنه العنصر الرئيس والباقي مع تصاعد أحداث الرواية

يبدو الموت كأنه العنصر الرئيس والباقي مع تصاعد أحداث الرواية. موت الأطباء والممرضات وتعطل المراكز الصحية، وموت التقنيين وانهيار الطاقة والاتصالات والمواصلات. موت رجالات السياسة والحكومة والحرّاس ورجال الجيش، مع بقاء الأسلحة، الخفيفة والثقيلة والنووية، في الشوارع والثكنات والقواعد العسكرية بشكل مباح للجميع.

وكذلك موت حرّاس السجون وبقاء بعض السجناء، الذين لم يقتلهم الوباء، في الزنازين المقفلة من دون ماء ولا طعام، حتى يصل إليهم "الشيطان" (راندل فلاج) ويُنقذهم من الموت، ليس لكي يعيشوا، بل ليصبحوا عبيداً له.

في مواجهة الشيطان/ معسكر الشر لا بدّ أن يوجد معسكر للخير، وفي هذا العمل، ستوجد شخصية الأم المًعمّرة أباجيل لتشكل معسكر الخير. وفرز الناس في معسكرين متناحرين، قد يقضيان على ما تبقى ممن نجوا من الوباء. بالإضافة إلى مسائل الدين والتطور التقني والسياسة والحروب والأوبئة واستعباد الناس من الأحزاب والحكّام والأغنياء، تتطرق الرواية كذلك إلى مستقبل الجنس البشري؛ فإذا كان هناك ناجون قليلون من وباء ما، فهل سينجحون في إنجاب أطفال يُحافظون على بقاء الجنس البشري؟

يبني صاحب رواية "هو" عوالم ضخمة بسبب تجربة كارثية شخصية. يدمر قرى ومدناً وولايات، ثم يبدأ بناء كل شيء من جديد. مع نقاش بسيط وكذلك نخبوي حول إمكانية بناء المجتمع من الصفر والمحافظة عليه، وحول مدى استفادة البشر من نتائج الكوارث السابقة التي ارتكبوها.

عشرات الشخصيات يُشركها كينغ في الأحداث، ويبدع ببنائها النفسي والجسدي، ومع تقدّم العمل، نشعر وكأننا نقرأ واحدة من الروايات الكلاسيكية الضخمة التي تتحدث عن سيرة مجتمع كامل وانهياره، عن طبقات وجماعات وعادات وأسواق وأزياء وفلكلور، لولا أننا ننتبه في كل مرة إلى أننا ما زلنا في العالم المعاصر المتقدم تقنياً والمتخلف إنسانياً.

نشر ستيفن كينغ (1947) روايات عدة بأسماء مستعارة، مثل جون سوثين وريتشارد باخمان، بينما نشر باسمه الشخصي أكثر من 60 عملًا، تُرجمت إلى الكثير من اللغات، ونال عشرات الجوائز، كانت بدايته غريبة؛ فهو رمى مخطوطة روايته الأولى "كاري" في سلة المهملات، لتجدها زوجته وتشجعه على إكمالها، لتقوم "نيو أميركان لايبراري" بنشرها مقابل 400 ألف دولار، فترك التدريس نهائياً وتفرّغ للكتابة.

هذا العمل ترتبط أجزاؤه الثلاثة ببعضها، فلا تمكن قراءة أحدها قبل الآخر. ورغم ضخامة العمل الذي كتبه كينغ خلال 13 عاماً، إلا أنه يمتدّ زمنياً على مدار سبعة أشهر تقريباً (16 يونيو/ حزيران 1990 -10 يناير/ كانون الثاني 1991) كادت تقضي على الجنس البشري نهائياً.