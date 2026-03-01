الصبر استراتيجيةً دبلوماسيةً في "قوة التفاوض" لعباس عراقجي

- يقدم عباس عراقجي في كتابه "قوة التفاوض" رؤية شاملة لفن التفاوض من منظور إيراني، مستنداً إلى خبرة تمتد لأربعة عقود، ويبرز أهمية القوة الوطنية في نجاح المفاوضات، حيث يعتمد المفاوض الناجح على رصيد بلاده العسكري والاقتصادي والثقافي والعلمي. - يركز الكتاب على المصلحة القومية كمرشد أساسي للقرارات التفاوضية، موثقاً حقبة راهنت فيها الدبلوماسية الإيرانية على الحوار كبديل للسلاح، قبل أن يفرض العدوان الأميركي الإسرائيلي واقعاً جديداً. - يمزج الكتاب بين الأسلوب الأكاديمي والتجريبي، موضحاً مفاهيم التفاوض وأنواعه، ويعرض تجارب عراقجي في المفاوضات النووية، مسلطاً الضوء على الصبر والاستراتيجية في تحقيق النتائج.

يقدّم وزير الخارجية الإيراني وأحد مهندسي المفاوضات النووية عباس عراقجي في كتابه "قوة التفاوض" (دار هاشم، ترجمة فاطمة محمدي، 2025)، رؤية متكاملة لفنّ التفاوض من منظور إيراني، مستفيداً من أربعة عقود من الخبرة الأكاديمية والسياسية. يسلّط الكتاب الضوء على العلاقة بين القوة الوطنية ونجاح المفاوضات، موضحاً أن المفاوض الناجح لا يعتمد فقط على مهاراته الشخصية، بل على رصيد بلاده العسكري والاقتصادي والثقافي والعلمي، إضافة إلى قدرته على الصبر والاستراتيجية الذكية.

"قوة التفاوض" هو عبارة عن جردة حساب للمرحلة السابقة، حيث يركز على المصلحة القومية بوصلةً وحيدةً للقرار. ويُعد الكتاب مرجعاً لفهم الهوية السياسية التي اصطدمت بالواقع الدولي الأخير، إذ يوثق حقبة راهنت فيها الدبلوماسية الإيرانية على أن إدارة موازين القوى عبر الحوار قد تغني عن اللجوء إلى السلاح، قبل أن يفرض العدوان الأميركي الإسرائيلي، الذي بدأ أمس السبت، واقعاً جديداً في الإقليم.

ينقسم الكتاب إلى ستة أبواب، تبدأ بتحديد مفهوم التفاوض بوصفه حواراً أساسياً لتجاوز النزاعات وتحقيق الصفقات، مروراً بتصنيفات المفاوضات بحسب الهدف أو الشكل، وصولاً إلى تقديم نموذج "مساومة البازار" الإيراني المستوحى من ثقافة السوق التقليدية، والذي يعتمد على الإصرار والمثابرة واستنزاف الطرف الآخر حتى اللحظة الأخيرة. هذا النموذج يمثّل القدرة على تحويل الثقافة المحلية إلى منهج عملي في السياسة الدولية.

يمزج عراقجي بين الأسلوب الأكاديمي، الذي يعرّف القارئ بالمفاهيم الأساسية للتفاوض وأنواعه وأشكال القوة المختلفة، وبين الأسلوب التجريبي، الذي يعرض تجاربه المباشرة في المفاوضات النووية وجولات جنيف، موضحاً لحظات التوتر والصراعات الخفية خلف أبواب الاجتماعات المغلقة. الكتاب يصوّر عقلية ترى التفاوض امتداداً للصراع الوطني لا عمليةً منفصلة، ويبرز دور الصبر والاستراتيجية والتكتيكات النفسية في تحقيق النتائج.

كما يتضمن الكتاب قصصاً مثل مواقف المفاوضين الغربيين خلال المباحثات، لتوضيح التوترات غير المرئية وإبراز صلابة الموقف الإيراني وقدرته على إدارة الحوار. على الرغم من الطابع الأكاديمي والتحليل النظري، يظل الكتاب وثيقة تعكس رؤية دبلوماسية رسمية، حيث يركز على المصلحة القومية بوصفها المرشد الأساسي لأي قرار تفاوضي.