الشاعرة الكندية كارن سولي تفوز بجائزة ت. س. إليوت لعام 2025

20 يناير 2026   |  آخر تحديث: 14:33 (توقيت القدس)
الشاعرة الكندية كارِن سولي الفائزة بجائزة ت. س. إليوت للشعر لعام 2025 (صفحة الجائزة على فيسبوك)
- فازت الشاعرة الكندية كارن سولي بجائزة ت. س. إليوت للشعر لعام 2025 عن مجموعتها "مياه البئر"، التي توازن بين جمال العالم وفظاعته دون اقتراح خلاص أو نهايات سعيدة، مع حسّ ساخر وتعبير مقتصد.

- اختير الديوان من بين 177 مجموعة شعرية، وترأس لجنة التحكيم الشاعر مايكل هوفمان، حيث شملت القائمة القصيرة شعراء من المملكة المتحدة وإيرلندا وسانت لوسيا وكندا والولايات المتحدة.

- تُعدّ جائزة ت. س. إليوت للشعر من أكثر الجوائز تأثيراً في الشعر المكتوب بالإنجليزية، وتُمنح سنوياً لأفضل مجموعة شعرية جديدة، بقيمة مالية تصل إلى 25 ألف جنيه إسترليني للفائز.

عن قصائد تقرأ تداعي الطبيعة، أعلنت مؤسسة ت. س. إليوت فوز الشاعرة الكندية كارن سولي بجائزة ت. س. إليوت للشعر لعام 2025 عن مجموعتها "مياه البئر"، الصادرة عن دار "بيكادور بوِتري"، وذلك في حفل أُقيم مساء أمس في لندن.

وجاء اختيار الديوان الفائز من بين 177 مجموعة شعرية، وترأس لجنة التحكيم الشاعر والمترجم مايكل هوفمان، وعضوية الشاعرين باتيينس أغبابي ونيال كامبل. ووصلت إلى القائمة القصيرة عشر مجموعات شعرية، بينها أعمال أولى لكتّابها، وشملت القائمة شعراء من بلدان: المملكة المتحدة وإيرلندا وسانت لوسيا وكندا والولايات المتحدة.

وفي إعلان النتائج، رأى هوفمان أن قصائد الديوان، مع أنها توازن، بدقّة، بين حالتين متناقضتين هما جمال العالم وفظاعته، فالشاعرة لا تقترح خلاصاً أو نهايات سعيدة، في الوقت نفسه لا تنزلق إلى القتامة، وفي قصائدها حسّ ساخر، وتعبير مقتصد يخلو من "التجميل اللغوي". 

الديوان هو السادس في مسيرة سولي، ويقدّم مساءلةً للخراب البيئي بوصفه امتداداً لأزمات معاصرة في العيش والسكن والاقتصاد. ووفق تقديم الناشر، تقترح هذه المجموعة حواراً نقدياً مع ثقافة بيئية مأزومة، قصائد الديوان ذات طابع فلسفي تستدعي أصواتاً من الماضي، حيث "الذوات السابقة" جزءٌ من البنية الداخلية للديوان.

نشأت كارِن سولي في جنوب غرب ساسكاتشوان بكندا، وهي حاصلة على عدة جوائز شعرية، من بينها جائزة غريفن، كما فاز ديوانها "مياه البئر"، مناصفة بجائزة "فوروورد"، لأفضل مجموعة شعرية لعام 2025.

دلالات
المساهمون
المزيد في ثقافة
