الشارقة ضيف شرف معرض وارسو الدولي للكتاب 2026

تحت شعار "حضارتان.. لغة واحدة من الحروف"، تشارك الشارقة ضيفَ شرف في الدورة الخامسة من معرض وارسو الدولي للكتاب 2026، الذي يقام بين 28 و31 مايو/ أيار الجاري في العاصمة البولندية، وتتوزع الفعاليات بين أرض المعرض، وجامعة وارسو، ومكتبة غروشوتيكا العامة.

وتُعدّ هذه المشاركة الأولى لبلد عربي بصفة ضيف شرف في المعرض. وتنظّم هيئة الشارقة للكتاب برنامجاً يجمع البعدين الثقافي والمهني، بمشاركة 21 مؤسسة ثقافية وأكاديمية إماراتية، و35 كاتباً وشاعراً، عبر 34 فعالية تشمل 29 ندوة، وأربع أمسيات شعرية، وثلاث ورش للأطفال، إلى جانب 18 عرضاً موسيقياً تراثياً. وتتناول الندوات قضايا مهنية في إطار مشترك بين الثقافتين. ففي ندوة "التبادل الأدبي العربي والبولندي: تاريخ باتجاهين"، يُناقَش تاريخ الدراسات العربية في بولندا وحضور الأدب البولندي عربياً، وتحضر صناعة النشر بوصفها أداة في السياسات الثقافية من خلال ندوة "النشر: القوة الناعمة في الدبلوماسية الثقافية"، فيما تناقش جلسة "ما بعد الكتاب: ماذا ينتظر صناعة النشر؟" أسئلة المنصات الرقمية وتحولات عادات القراءة.

ويضم البرنامج أيضاً ملفات الترجمة وحقوق النشر، عبر جلسة "ماذا يُترجم وماذا يسافر؟"، التي تبحث انتقال الكتب بين الإمارات وبولندا، وندوة حول منظمات الإدارة الجماعية وحماية الأعمال الإبداعية، كما تُخصَّص جلسة لجهود الشارقة في تمكين اللغة العربية والدراسات العربية في بولندا. وفي الأدب والفنون، تشمل الندوات المسرح الإماراتي والبولندي، إضافة إلى مختلف فنون الكتابة في الرواية والشعر وأدب الأطفال، ومن بينها ندوة "التطورات الفنية والفكرية في الأدبين الإماراتي والبولندي المعاصرين"، و"تنوع التجارب الإنسانية في الرواية الإماراتية والبولندية".

وتتضمّن المشاركة الإماراتية جانباً مرتبطاً بالتراث والذاكرة الشفوية عبر جلسة "أصوات الإمارات: التاريخ الشفوي واللهجات والذاكرة البحرية"، إضافة إلى محور أدب الطفل البصري في جلسة "قوة الصمت: حين تروي الصور الحكاية"، و"الحكايات الشعبية المعاد تخيّلها: حين يصبح الرسم حواراً ثقافياً". ومن الأسماء الإماراتية المشاركة في البرنامج: ناديا النجار، وحبيب غلوم العطار، وخلود المعلا، وشيخة المطيري، وكلثوم عبد الله، وعبد الرحمن الحميري، وظاعن شاهين، وهند المشموم، ومروى العقروبي، كما يشارك من الجانب البولندي عدد من الأسماء في الجلسات المشتركة، من بينها باربرا ميخالاك، ورادِك راك، وويت شوستاك، وغرازينا بليبانِك، وباربرا كوسموفسكا.