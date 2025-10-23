السّيد حافظ وغربة المثقف المستقل في مصر

في نصٍّ قصير أقرب إلى البوح الشخصي منه، نشَر الكاتب والمسرحي المصري السيد حافظ على صفحته في "فيسبوك" منذ أيام إعلاناً برغبته في الهجرة من وطنه. غير أن الهجرة التي يشير إليها ربما لا تعني انتقالاً من مكان إلى آخر، بقدر ما هي تعبير عن رغبة في التحرّر من حالة الاغتراب داخل الوطن نفسه. تلك الحالة التي يعيشها مبدع اقترب من الثمانين، بعد تجربة في الكتابة المسرحية امتدت نصف قرن، من دون أن يجد مكاناً يليق بما قدّمه. في هذا المنشور الذي صاغه بلغةٍ مشبعة بالمرارة، يذكر أنه لم يتلقَّ يوماً وظيفةً ولا معاشاً شهرياً ولا حتى دعوةً إلى مهرجان ثقافي، في بلدٍ تنعقد فيه سنوياً مئات اللجان وتنظَّم عشرات المؤتمرات والمهرجانات.

وُلد السيد حافظ في الإسكندرية عام 1948، وتخرّج في كلية التربية بجامعة الإسكندرية عام 1976. انخرط منذ السبعينيات ضمن تيارات التجديد في الكتابة للمسرح، إذ أصدر عمله الأول "كبرياء التفاهة في بلاد اللامعنى" الذي أحدث جدلاً وفتح الباب أمام جيل جديد من التجريب المسرحي في مصر والعالم العربي. كتب أكثر من مئتي مسرحية تنوّعت بين التجريبي والتاريخي والكوميدي ونصوص الطفل، إلى جانب ثمانٍ وعشرين رواية. حصد في بداياته الجائزة الأولى في التأليف المسرحي عام 1970، ثم نال جائزة التميّز من اتحاد الكتّاب المصريين عام 2015، وكرّمته وزارة الثقافة عام 2018. ومع ذلك، يقول في بيانه الأخير إن أعماله لم تُقدَّم على مسارح الدولة منذ عام 2005، وإن هيئة الكتاب رفضت طباعة أعماله الكاملة خمس مرات خلال ربع قرن.

يتجاوز منشور حافظ حدوده الشخصية إلى ما يشبه وثيقة احتجاج على منظومة ثقافية لا تعترف إلا بمن يدخل في نسقها الإداري والإعلامي.

ظاهرة تهميش الأصوات المستقلة في الثقافة المصرية ليست جديدة، بل تكاد تكون جزءاً من البنية السلطوية التي تحكم الحقل الثقافي منذ عقود. فالمؤسسات الرسمية غالباً ما تكرّم من يتماهى مع خطابها أو يقدّم لها واجهة ثقافية مطيعة، بينما تُقصي من يصرّ على استقلاله. غير أن الصورة اليوم تبدو أكثر تعقيداً، في ظل وجود سوق ثقافي جديد يقوم على النجومية والانتشار الإعلامي لا على القيمة الفنية. في هذا السوق، يصبح الكاتب الذي لا يتقن الظهور أو لا ينتمي إلى شبكة النفوذ الثقافي عرضةً للنسيان، مهما كان عمق منجزه.

أشار إلى رفض طباعة أعماله الكاملة خمس مرات خلال ربع قرن



لكن المفارقة أن السيد حافظ لم يكن يوماً معزولاً عن النقد أو عن الحضور العربي؛ فقد تناولت أعماله عشرات الدراسات الأكاديمية في الكويت والعراق وغيرها، وكتب عنه نقاد ومسرحيون بارزون، أي أن التهميش الذي يتحدث عنه هو داخل الحدود المصرية، داخل الوطن الذي ساهم في تشكيل وعيه الفني!

ربما تكشف هذه الحالة عن خللٍ في ذاكرة الثقافة المصرية؛ إذ لا توجد آلية حقيقية لرعاية روّاد الأجيال السابقة، ولا خطة لإدماجهم في الحاضر الثقافي. كثيرون من أبناء جيل السبعينيات في المسرح، مثل يسري الجندي وأبو العلا السلاموني، واجهوا المصير نفسه، أي التراجع التدريجي إلى الظل. وكأن الدولة ترعى رموزاً بعينها بينما تهمّش آخرين، مكتفيةً بتكريمٍ شكلي متأخر، فيما يظل الواقع المعيشي للمبدع هشّاً وغير كريم.

ولا يأتي ذكر يسري الجندي وأبو العلا السلاموني هنا عرضاً، بل لأنهما ينتميان إلى الجيل نفسه الذي خرج منه السيد حافظ، وشاركاه الرؤية ذاتها للمسرح بوصفه فعلاً نقدياً وتجريبياً لا أداة ترفيه. فقد كان الثلاثة في سبعينيات القرن الماضي من الأصوات التي حملت همّ التجديد والبحث عن لغة مسرحية مغايرة، ثم انتهى بهم الأمر بدرجات متفاوتة إلى الهامش ذاته. فبينما عبّر الجندي عن خيبة أمله بحدةٍ في مقالاته وندواته، واختار السلاموني الصمت الهادئ المفعم بالمرارة، يأتي صوت السيد حافظ أكثر صراحةً في فضح هذا التهميش.

ولا يقتصر هذا الانسحاب المؤسسي على المسرحيين وحدهم؛ فثمة أدباء ومبدعون آخرون، راحلون وعلى قيد الحياة، عاش ويعيش بعضهم سنواته الأخيرة من دون تأمينٍ صحي أو بمعاشٍ هزيل، مثل فؤاد قاعود ومحمد مستجاب ومحمد البساطي وسامي خشبة وأحمد طه.