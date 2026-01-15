السينما السودانية نحو بناء وعي وطني بالصورة

- دخلت الكاميرا السودان في العشرينيات كأداة استعمارية بريطانية، لكنها تحولت لاحقًا إلى وسيلة لوعي بصري جديد، مما ساهم في تشكيل الذوق البصري السوداني. - بعد الاستقلال في 1956، شهدت السينما السودانية تطورًا ملحوظًا مع إنتاج مئات الأفلام التسجيلية وانتشار صالات العرض، مما ساهم في تحديث المجتمع وتشكيل المخيلة البصرية قبل ظهور التلفزيون. - في السبعينيات والثمانينيات، سعى جيل من المخرجين لتكوين لغة سينمائية سودانية مستقلة رغم التحديات، لكن السينما واجهت تراجعًا بسبب الانقلابات وتبدّل السياسات.

حين دخلت الكاميرا السودان في عشرينيات القرن الماضي، لم تدخل باعتبارها أداة فن، بل بوصفها أداة سلطة. كانت الأفلام الأولى التي صوّرها البريطانيون جزءاً من مشروع بصري استعماري، يهدف إلى تثبيت حضور الدولة عبر الصورة، وإلى "تعليم" السكان من خلال الأفلام التوجيهية. كان السودانيون آنذاك يُشاهدون أنفسهم من الخارج موضوعاً للعدسة لا فاعلاً بها، كما يوضح كتاب "السينما السودانية: قصة البداية" للباحث هشام زكريا (الريس للنشر والتوزيع والترجمة، 2025).

يعيد الكتاب سرد البدايات الأولى للسينما في السودان من منظور مركّب يجمع بين التوثيق والتحليل الثقافي والاجتماعي، فلا يقدّم "تاريخاً للأفلام" بل يسعى إلى رسم سيرة المجتمع أمام الشاشة؛ أي كيف اكتشف السودانيون الصورة المتحركة، وكيف تحوّل فعل المشاهدة نفسه إلى لحظة وعي جماعي بالحداثة والمدنية والتمثيل البصري للذات. لكن تلك اللحظة التي حملت في ظاهرها الهيمنة، ولّدت في باطنها بذرة وعي بصري جديد: للمرة الأولى يرى الناس مشاهد من حياتهم اليومية تُعرض على شاشة، فيكتشفون أن ما يعيشونه يمكن أن يتحوّل إلى حكاية مرئية.

يرصد الكتاب اللحظات الأولى التي تشكّل فيها الذوق البصري السوداني أمام الشاشة البيضاء، وكيف أن مدناً مثل عطبرة احتضنت أول دار عرض سينمائي محلية عام 1931، وأنتجت أولى التجارب الوطنية مثل فيلم "آمال وأحلام" للرشيد مهدي. مع الاستقلال عام 1956، أخذت الدولة الجديدة تبحث عن رموزها ولغتها وعن صورتها في العالم. ومن هنا جاءت وحدة أفلام السودان التي مثّلت أول بنية مؤسسية لصناعة الفيلم.

كانت الوحدة امتداداً لتجربة الاستعمار من حيث التقنية، لكنها اكتسبت هدفاً جديداً: بناء وعي وطني من خلال الصورة. أنتجت الوحدة مئات الأفلام التسجيلية القصيرة التي تناولت الزراعة، الصحة، التنمية، المهرجانات القومية. وكانت "السينما المتجولة"، تلك الشاحنات التي تحمل أجهزة العرض وتنتقل بين مدينة وأخرى، رمزاً لتلك المرحلة التي التقت فيها الدولة الحديثة جمهورَها عبر الضوء المنعكس على شاشة من القماش.

في الخمسينيات والستينيات، ومع ازدهار الحياة المدنية، انتشرت صالات العرض في الخرطوم وأم درمان وعطبرة وبورتسودان، ومنها: كلوزيوم، والوطنية، والنيل الأزرق، والحلفايا، وأم درمان وغيرها. شكّلت تلك الصالات فضاء للتحديث الاجتماعي، حيث يتلاقى العمّال والطلاب والمثقفون، ويطلّ السودان على العالم من خلال الأفلام المصرية والهندية، وسبقت السينما التلفزيون في تشكيل المخيلة البصرية للمدينة السودانية، وكانت اللقاء الأول بين الفرد والحداثة.

ولعلّ هذه التجربة الجماعية هي التي صنعت الوعي السينمائي الشعبي الذي سيحمل لاحقاً رغبة صانعي الأفلام في خلق سرد محلي ينافس الخيال المستورد. وهنا، يتتبع الكتاب التحوّل من المشاهدة إلى الإنتاج، حيث يوضح كيف بدأت التجارب السودانية في تصوير الواقع عبر الأفلام التسجيلية، خصوصاً مع إنشاء وحدة أفلام السودان عقب الاستقلال، إذ استخدمت الكاميرا وسيلة توثيق وتعليم وتثقيف، وهو ما جعل بدايات السينما الروائية تتأخر نسبياً حتى ستينيات القرن الماضي وسبعينياته.

في السبعينيات والثمانينيات، ولدت الرغبة في أن تكوّن السينما السودانية لغة مستقلة، وقاد هذا التحول جيلٌ من المخرجين الذين تلقوا تعليمهم خارج البلاد. أبرز هؤلاء كان جاد الله جبارة، الذي صنع أفلاماً تسجيلية وروائية أسّست لما يُعرف بـ"المرحلة الكلاسيكية الثانية". وجاءت تجارب أنور هاشم وعبد الرحمن محمد عبد الرحمن وغيرهم، لتطرح أسئلة الهوية والبيئة والإنسان السوداني في مواجهة التحديات الحديثة. لكن هذه البدايات الفنية اصطدمت بواقع قاس: ضعف التمويل، وغياب بنية إنتاجية مستقرة، وتقلّب السياسات الثقافية. ومع ذلك، نجحت تلك المحاولات في تثبيت فكرة أساسية: أن السينما ليست مجرد تسجيلٍ للواقع، بل تفكير فيه وإعادة تخيّله.

يرى زكريا أن السينما لم تكن يوماً نشاطاً فنياً محضاً، بل كانت حقلاً للصراع بين السلطة والثقافة، وبين الدولة الراعية والسينمائي المتمرّد، وبين الخطاب الوطني العام والرغبة الفردية في التجريب.

واجهت السينما السودانية، كما يشير، تراجعاً متكرراً بفعل الانقلابات العسكرية، وتبدّل السياسات الثقافية، وإهمال الدولة للبنية التحتية الفنية. كل ذلك جعل السينما السودانية أشبه بـ"مشروع يُعاد اختراعه في كل مرة"، ما يفسّر غياب الاستمرارية وتعدد البدايات عبر عقود.

* كاتب من السودان