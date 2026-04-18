السفر والقصص المصورة في مهرجان باريس للكتاب 2026

- انطلق مهرجان باريس للكتاب 2026 في القصر الكبير بمشاركة 1200 دار نشر وآلاف الكتّاب تحت شعار "السفر"، ويشمل أكثر من 400 فعالية ثقافية متنوعة. - يركز المهرجان على استكشاف أبعاد السفر الجغرافية والثقافية والإنسانية، مع مناقشة قضايا معاصرة مثل الهجرة والمنفى، ويشهد حضور شخصيات أدبية وفنية بارزة. - يتميز المهرجان باختيار فن القصص المصوّرة ضيف شرف، ويناقش تأثير الذكاء الاصطناعي على الإبداع، والصحة النفسية، والبيئة، مع فعاليات تفاعلية مثل "الليلة المفتوحة".

انطلقت أمس الجمعة في العاصمة الفرنسية فعاليات مهرجان باريس للكتاب 2026، الذي يُقام هذا العام في القصر الكبير ويتواصل حتى مساء غدٍ الأحد، بمشاركة واسعة تضم نحو 1200 دار نشر وآلاف الكتّاب والكاتبات من مختلف أنحاء العالم. ويأتي المهرجان هذا العام تحت شعار "السفر"، ليقدم برنامجاً ثقافياً يتضمن أكثر من 400 فعالية، تشمل ندوات فكرية، ولقاءات أدبية، وحفلات توقيع، إلى جانب أنشطة تفاعلية تجمع بين الأدب والفنون.

ويمثّل اختيار شعار "السفر" توجّهاً نحو استكشاف أبعاده المختلفة، سواء الجغرافية أو الثقافية أو الإنسانية، مع التركيز على قضايا معاصرة مثل الهجرة والمنفى والعوالم المتخيلة. ويشهد المهرجان حضور عدد من الأسماء الأدبية والفنية البارزة، من بينهم الكاتبة البلجيكية-الفرنسية أميلي نوتمب، والروائي الأوكراني، أندري كوركوف، والاقتصادي الفرنسي جاك أتالي، إلى جانب مشاركة فنانين وموسيقيين في قراءات وعروض حية. كما يوفر المهرجان مساحات للتفاعل المباشر من خلال ورش الكتابة والرسم، ولقاءات التوقيع.

وتتميّز دورة هذا العام بخطوة لافتة تمثلت في اختيار فن القصص المصوّرة ضيف شرف، بدلاً من دولة كما جرت العادة، في إشارة إلى تنامي حضور هذا الفن في المشهد الثقافي الفرنسي والعالمي. ويشمل ذلك تنظيم معارض متخصصة وورش عمل ولقاءات مع أبرز الرسامين والمؤلفين، ما يسلّط الضوء على القيمة السردية والبصرية لهذا الفن.

كما يتضمن البرنامج عدداً من المحاور الفكرية التي تناقش قضايا راهنة، من بينها تأثير الذكاء الاصطناعي على الإبداع، والصحة النفسية، والذاكرة الجماعية، إضافة إلى موضوعات تتعلق بحماية البيئة ومواجهة التحديات المعاصرة. وتُقام أيضاً فعاليات مثل "الليلة المفتوحة" التي تمزج بين الأدب وفنون الطهي، إذ يلتقي كتّاب مع طهاة لتقديم تجربة ثقافية مختلفة. انطلق مهرجان باريس للكتاب عام 2022 بعد إعادة هيكلة، فيما تعود جذوره إلى عام 1981 حين كان يُعرف باسم صالون باريس للكتاب. وقد شهد على مدى عقود تحولات كبيرة في صناعة النشر، قبل أن يعود بحلّة جديدة أكثر انفتاحاً وتفاعلية.