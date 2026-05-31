السعودية ضيف شرف معرض كوالالمبور للكتاب 2026

- تشارك السعودية كضيف شرف في "معرض كوالالمبور الدولي للكتاب"، لتعزيز الثقافة القرائية والنشر، مع ندوات حول الترجمة والعلاقات الثقافية، وعروض فنية سعودية مثل "الخطوة" و"السامري". - يضم الجناح السعودي ستة عشر قطاعاً ثقافياً، تشمل الأدب والفنون والتراث، بقيادة هيئة الأدب والنشر والترجمة، مع مشاركة مؤسسات ثقافية بارزة مثل مكتبة الملك فهد الوطنية. - يُعد المعرض من أبرز تظاهرات الكتاب في جنوب شرق آسيا، ويشمل برنامجاً واسعاً من الندوات والفعاليات الثقافية، مع التركيز على مستقبل المكتبات والنشر والذكاء الاصطناعي.

مع اختيار السعودية ضيف شرف، تتواصل في مركز التجارة العالمي بكوالالمبور فعاليات الدورة الثالثة والأربعين من "معرض كوالالمبور الدولي للكتاب"، التي افتتحت أول أمس، وتستمر حتى 7 يونيو/حزيران الجاري، تحت شعار "ماليزيا تقرأ: احتفاءً بالكتاب".

وجاء اختيار السعودية ضيف شرف من أجل التعريف بتجربتها في مجالَي الثقافة القرائية والنشر. ويتضمّن البرنامج الثقافي السعودي ندوات تتصل بالترجمة والعلاقات الثقافية بين البلدين، منها ندوة "ترجمة المحتوى الإسلامي: نقل المعنى وأمانة الرسالة"، وندوة "العلاقات الأدبية السعودية الماليزية... نحو شراكة ثقافية مستدامة"، التي تناقش الترجمة والتبادل المعرفي ودور الأدب في تعميق الصلات بين السعودية وماليزيا، و"الأسطورة في الأدب العربي والماليزي... تقاطعات الرمز والهوية"، و كما ترافق المشاركة السعودية عروض أدائية تستحضر فنوناً شعبية سعودية مثل "الخطوة" و"السامري" و"الخبيتي"، في محاولة لتقديم صورة متعددة عن الثقافة السعودية، تشمل الكتاب واللغة والتراث والفنون الحية.

وتحضر السعودية في المعرض عبر جناح رسمي صُمّم للتعريف بالمشهد الثقافي السعودي من خلال ستة عشر قطاعاً ثقافياً، تجمع بين الأدب والفنون والتراث والتجارب التفاعلية. وتقود هيئة الأدب والنشر والترجمة المشاركة، إلى جانب عدد من الهيئات والمؤسسات الثقافية، من بينها هيئات التراث والموسيقى والأفلام، ومجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية، ومكتبة الملك فهد الوطنية، ومكتبة الملك عبد العزيز العامة، ومجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف. ويضم الجناح إصدارات ومخطوطات ومستنسخات تراثية وحرفاً يدوية وأزياء وآلات موسيقية ومقتطفات من أفلام سعودية، إلى جانب ركن للضيافة والمجلس.

ويُعدّ المعرض، الذي تنظمه وزارة التعليم الماليزية عبر مجلس الكتاب الوطني الماليزي، من أبرز تظاهرات الكتاب في جنوب شرق آسيا، إذ يجمع هذا العام ناشرين وكتّاباً ومؤسسات ثقافية، إلى جانب برنامج واسع من الندوات واللقاءات وإطلاق الكتب وفعاليات الأطفال وحقوق النشر. وتظهر في برنامجه جلسات حول مستقبل المكتبات وصناعة النشر والترجمة والذكاء الاصطناعي والتعليم، إضافة إلى "مهرجان الكلمة"، الذي يستضيف كتّاباً وشعراء وفنانين من ماليزيا وسنغافورة واليابان وكوريا وتايلاند وبروناي وإندونيسيا.