الرموز البصرية في قلب المؤامرة.. الشرق "الغامض" والغرب "المتآمر"

- في أوقات الحروب، تتداخل الحقائق مع التأويلات، مما يخلق بيئة خصبة لنظريات المؤامرة التي تستغل الرموز البصرية مثل العين داخل مثلث، حيث تُعاد تفسيرها خارج سياقها التاريخي والثقافي. - نظريات المؤامرة تُبسط العالم إلى قصص ذات أبطال وأشرار، مستندة إلى سرديات قديمة مثل الصراع بين الشرق والغرب، مما يعزز انتشارها في الخطاب الإعلامي والثقافي. - الرموز البصرية أصبحت جزءاً من الثقافة الشعبية، تُستخدم في الفن والسينما لجاذبيتها وغموضها، وتُتداول بشكل واسع عبر المنصات الرقمية، مما يغير من طريقة تلقيها وتأويلها.

في أوقات الحروب والصراعات، تختلط الوقائع بالتأويلات، ويتحول الخوف إلى بنية سردية كاملة. وكما يوضح أمبرتو إيكو في روايته "بندول فوكو"، فإن سحر هذه السرديات لا يكمن في دقتها، بل في قدرتها على تحويل أي تفصيلة عابرة، حتى لو كانت قائمة غسيل، إلى دليل ضمن خطة كونية. فوسط الفوضى التي تخلقها الحروب والانهيارات الاقتصادية، يصبح هذا النوع من القراءة المريبة مُغرياً بشكل لا يُقاوم. وهنا تحديداً تزدهر نظريات المؤامرة، وتتحول الرموز إلى أدلّة بصرية تنتظر من يقرؤها ويكشف أسرارها.

هذا الميل إلى اختزال الصراع في فكرة المؤامرة ليس جديداً، فمنذ القرن الثامن عشر، ظهرت سرديات تتهم جمعيات مثل "المتنوّرين" بالوقوف وراء الأحداث التاريخية الكبرى، رغم أن هذه الجماعة كانت في الأصل تنظيماً محدوداً زمنياً وتأثيراً. لكن ما يمنح الحكاية قوتها ليس دقتها، بل قدرتها على تبسيط العالم وتحويله إلى قصة ذات أبطال وأشرار.

في خضم هذه التأويلات تقف الرموز البصرية والعلامات أدلةً على المؤامرة، مثل العين داخل مثلث، أو النجمة الخماسية. غير أنه من المهم هنا التفريق بين مستويين من هذه الرموز، فهناك رموز شديدة الشيوع في ثقافة المؤامرة، مثل "العين التي ترى كلّ شيء" على العملة الأميركية، والتي تتردد في آلاف المنشورات الرقمية. وهناك رموز أُخرى أكثر نخبوية وأقل انتشاراً، مثل "الأوروبوروس" (الثعبان الذي يلتهم ذيله).

تعيد نظرية المؤامرة إنتاج أنماط استعمارية بشكل مبسط

هذه الرموز، التي تعود أصولها إلى تقاليد دينية أو فلسفية قديمة، تُعاد قراءتها اليوم ضمن سياق سياسي معاصر وبالغ التعقيد. فالعين، على سبيل المثال، تحولت من رمز ديني يشير إلى العناية الإلهية والرقابة الروحية، إلى دليل على هيمنة قوى خفية. ظهر هذا الرمز في أوروبا منذ عصر النهضة، وهو عبارة عن عين داخل مثلث يرمز إلى الثالوث. استُخدم هذا الرمز في الكنائس واللوحات الدينية للدلالة على أن الله يراقب العالم ويرعاه، أي إنه كان علامة على الحضور الإلهي الدائم، لا على سلطة خفية أو مؤامرة. لكن جذور الرمز أقدم من ذلك، ففي مصر القديمة مثلاً، نجد عين حورس، رمزاً للحماية والشفاء. ورغم اختلاف معناها عن المفهوم المسيحي، تشترك معه في فكرة العين الحارسة التي تراقب وتحمي.

والأمر نفسه ينطبق على "الأوروبوروس" وهو ظهر بوضوح في مصر القديمة ثم انتقل إلى العالم اليوناني الهلنستي، قبل أن يستقر في تقاليد لاحقة مثل الغنوصية. ولعل أقدم ظهور معروف له يعود إلى نصوص جنائزية مصرية، حيث يظهر الثعبان ملتفّاً حول نفسه، في إشارة إلى الدورة الكونية، أي فكرة أن العالم يتجدد باستمرار، وأن النهاية ليست سوى بداية جديدة. هنا، لا يحمل الرمز أي دلالة سلبية، بل يرتبط بفكرة الاستمرار والاتساق الكوني. وقد جرى اقتطاع هذا الرمز من سياقه، وإعادة تفسيره بوصفه دليلاً على نظام مغلق تتحكم فيه قوى خفية، أو على دوائر سلطة لا يمكن كسرها. وهي قراءة حديثة تُحمّل الرمز دلالة سياسية لم تكن جزءاً من معناه الأصلي.

رموز تعمل داخل ثنائية تُحدد مسبقاً موقع الخير والشر

ما يحدث هنا هو انتقال في الدلالة، من الرمز أداةً للتأمل أو التعبير الروحي، إلى الرمز قرينةَ اتهام. فبدلاً من قراءة هذه العلامات ضمن سياقها التاريخي والثقافي، يتم اقتطاعها وإعادة توظيفها داخل سردية جاهزة. وهنا يمكن الاستناد إلى ما يذهب إليه رافاييل ساسوفر ولويس سيكوتيلو في كتابهما "صور الحرب: تخييط الواقع" (2003)، حيث يريان أن التزييف لا يحدث بالضرورة عبر تركيب صور مزيفة، بل عبر عملية الكولاج والتجميع التي تخلق سردية جديدة غير موجودة في الأصل. فالصورة الواحدة، تُستخدم مراراً لتثبيت أيديولوجيا معينة ليس لأنها كاذبة، بل لأنها مجتزأة من سياقها الأوسع. والأمر نفسه ينطبق على الرموز البصرية في نظريات المؤامرة، فالعين المقتطعة من زخرفة كنيسة من العصور الوسطى، والمثلث المرسوم في لوحة لفنان معروف، يُعاد تجميعهما معاً داخل إطار سردي واحد، فينتج ما يسميه ساسوفر وسيكوتيلو "واقعاً مخيَّطاً" لا علاقة له بالأصول التاريخية لتلك الرموز.

إحدى النقاط الأكثر أهمية في تحليل هذه الظاهرة هي علاقتها بسردية أقدم، كالصراع بين الشرق والغرب. هذه الثنائية، التي تبدو اليوم بديهية في الخطاب الإعلامي، تشكلت ملامحها خلال الحقبة الاستعمارية. ففي القرنين التاسع عشر والعشرين، جرى تصوير الشرق بوصفه فضاءً غامضاً وروحانياً ومليئاً بالأسرار، مقابل غرب عقلاني وحداثي. وهذا هو جوهر ما يسميه إدوارد سعيد "الاستشراق كخطاب". ففي كتابه "الاستشراق" يوضح سعيد أن الكتّاب والمستشرقين الأوروبيين صوّروا الشرق على أنه مكان غير عقلاني ومنحط وغامض وخطر، مقابل الغرب الذي صُوّر على أنه عقلاني وحديث ومتفوق. وقد أسست هذه الصورة لخيال ثقافي يرى العالم منقسماً إلى كتلتين متعارضتين.

شيوعها فنّياً لا يعني أن شبكة سرية تحكم العالم

وعندما تُقرأ الرموز في إطار نظريات المؤامرة اليوم، فإنها تُوزَّع على هذا الخط الفاصل، فالعين والمثلث قد تُقرآن بوصفهما أدوات غربية، بينما رموز أخرى كالنجمة الخماسية أو الحروف الغامضة قد تُنسب إلى شرق متآمر. في الحالتين، تعمل الرموز داخل جغرافيا ثنائية تُحدد مسبقاً أين يقع الخير وأين يقع الشر. وهكذا تعيد نظريات المؤامرة إنتاج الثنائية الاستعمارية بشكل مبسط، إما أن يُقدَّم الشرق باعتباره مركزاً للخطر أو للمؤامرة، أو يُصوَّر بوصفه ضحية دائمة لقوى غربية تتحكم في مصائره. لكن اللافت أن الرموز نفسها، كالعين مثلاً، يمكن أن تنتقل من الغرب المتآمر إلى الشرق الضحية وفقاً لمن يروي الحكاية. وهذا يؤكد أن الرمز بلا وطن، فالسردية هي التي توطنه.

ولا يمكن فصل انتشار هذه الرموز عن السياق الثقافي الأوسع، حيث تحولت الرموز ذات الطابع الباطني والغامض إلى جزء من الثقافة الشعبية. فالفن والسينما والموسيقى، وحتى تصميم الأزياء، تستعير هذه الرموز لما تحمله من جاذبية بصرية وغموض دلالي. هذا الاستخدام يخلق مفارقة لافتة، فبينما يرى منظّرو المؤامرة في هذه الرموز أدلة على وجود شبكة سرية تحكم العالم، يستخدمها الفنانون والمصممون لأنها تمنح العمل طابعاً غامضاً وجاذباً. بين القراءتين، ينفتح الرمز على مسارين متوازيين، أحدهما تأويلي مفتوح، والآخر اتهامي مغلق.

وإذا كانت الرموز تمثل البنية البصرية لنظريات المؤامرة، فإن الوسيط الذي تنشط فيه اليوم لا يقل أهمية عن الرمز نفسه. فمع صعود المنصات الرقمية يتم تداول هذه السرديات كجزء من تدفق يومي للصور والمقاطع القصيرة. هنا يتغير شكل التلقي ذاته، إذ لا يُطلب من المتلقي قراءة نص طويل أو تتبع حجة متماسكة، بل يكفيه التوقف عند صورة، أو شعار، أو لقطة مجتزأة، ليبدأ في نسج تأويله الخاص.