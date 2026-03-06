الذكاء الاصطناعي وتحولات صناعة النشر في "معرض لندن للكتاب"

- يتصدر معرض لندن الدولي للكتاب 2026 قضايا الذكاء الاصطناعي وحقوق الملكية الفكرية، ويجمع أكثر من 32 ألف متخصص من ناشرين ومؤلفين ومترجمين وصنّاع محتوى عالميين تحت شعار "قصص بلا حدود - إطلاق العنان للإبداع". - يركز المعرض على العلاقة بين الأدب ووسائل الإعلام المرئية، بمشاركة شركات إنتاج عالمية مثل "نتفليكس"، لمناقشة تحويل النصوص الأدبية إلى أعمال سينمائية وتلفزيونية، مما يعكس التحولات في صناعة المحتوى الثقافي. - يولي المعرض اهتماماً بالجيل الجديد من الكتّاب والمبدعين، من خلال جلسات وورش عمل تدعم الكتّاب المستقلين، مع مشاركة عربية بارزة من مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة.

تتصدر قضايا الذكاء الاصطناعي وإعادة تعريف حقوق الملكية الفكرية النقاشات في معرض لندن الدولي للكتاب 2026، الذي تنعقد فعالياته في مركز "أولمبيا لندن"، خلال الفترة من 10 إلى 12 مارس/آذار الجاري، تحت شعار "قصص بلا حدود - إطلاق العنان للإبداع"، وبحضور يتجاوز 32 ألف متخصص من ناشرين ومؤلفين ومترجمين وصنّاع محتوى من مختلف أنحاء العالم.

وتركّز الدورة الحالية أيضاً على العلاقة بين الأدب ووسائل الإعلام المرئية، من خلال جلسات تجمع ممثلين عن شركات إنتاج عالمية مثل "نتفليكس" لمناقشة آليات تحويل النصوص الأدبية إلى أعمال سينمائية وتلفزيونية، بما يصوّر التحولات الكبيرة التي تشهدها صناعة المحتوى الثقافي الحديثة.

كما يشهد المعرض مشاركة مجموعة من الشخصيات الأدبية والفنية، من بينهم الكاتبة والرسامة أليس أوزمان، صاحبة سلسلة "قلب صغير"، والروائي النرويجي جو نيسبو المعروف بأعماله في أدب الجريمة، إلى جانب حضور راي بورتر راوياً رسمياً للفعاليات، والمؤلّفين مايك غيل وأ. ف. ستيدمان، اللذين يشاركان في جلسات حوارية حول مستقبل السرد الأدبي وأساليب التجديد في الرواية المعاصرة.

ويولي المعرض اهتماماً بالجيل الجديد من الكتّاب والمبدعين، من خلال جلسات للشباب الطامحين لدخول قطاع النشر، بالتعاون مع جمعية الناشرين الشباب، وتتناول استراتيجيات التكيف مع متطلبات السوق الحديثة والابتكار في صناعة المحتوى، كما يركز المعرض على دعم وتمكين الكتّاب المستقلّين من خلال "قمّة الكتّاب" وورشات العمل التطبيقية التي تقدّم مهارات التسويق الذاتي وبناء الجمهور في سوق تنافسي. أمّا المشاركة العربية فتتمثّل بحضور مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، التي تعرض برامجها الثقافية وتعكس التفاعل العربي مع المشهد الدولي للكتاب والنشر.