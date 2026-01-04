- انطلقت الدورة الثلاثون لسيمبوزيوم أسوان الدولي للنحت بمشاركة 13 فناناً من مصر ودول أجنبية، وتركز على فن النحت على الغرانيت، مما يعزز التفاعل بين الخبرة التاريخية والإبداع المعاصر. - يشرف على تنظيم الحدث وزارة الثقافة بالتعاون مع محافظة أسوان، مع توسع بنسبة 25% في عدد المشاركين دون أعباء مالية إضافية، ويشمل البرنامج ورش عمل ورحلات ثقافية لتعميق ارتباط الفنانين بالمكان. - تأسس السيمبوزيوم عام 1996 ليكون منصة سنوية تجمع الفنانين من مختلف دول العالم، ويضم متحفاً مفتوحاً يعرض مئات الأعمال النحتية.

على ضفاف نهر النيل بمدينة أسوان، جنوب مصر، بدأت اليوم الأحد الرابع، فعاليات الدورة الثلاثين لسيمبوزيوم أسوان الدولي للنحت، التي تستمر حتى 14 فبراير/ شباط. يشارك في التظاهرة 13 فناناً من مصر ودول أجنبية، إضافة إلى ثلاثة من الشباب الواعدين في ورشة مخصصة، في حدث يركز على فن النحت على الغرانيت، ويجمع بين الخبرة التاريخية للخام المحلي والإبداع المعاصر.

تشرف على تنظيم السيمبوزيوم وزارة الثقافة، ممثلة في قطاع صندوق التنمية الثقافية، بالتعاون مع محافظة أسوان. وحسب المنظمين، فإن الدورة الحالية شهدت توسعاً بنسبة 25% في عدد المشاركين الأساسيين، مقارنة بالدورات السابقة، دون تحميل الصندوق أي أعباء مالية إضافية.

وتشمل لائحة الفنانين المشاركين في دورة 2026 النحات الإيطالي أليسيو رنالدي، المعروف بتراكيب حجرية هندسية عضوية، وتوبياس دييتريش من ألمانيا، إضافة إلى النحات الكوسوفي ألبولين نيزيري الذي يتميز بالتماثيل المعاصرة والمشاركة في معارض محلية ودولية. كما يشارك النحات البيلاروسي كيريل كروخاليواو، والفنان التركي هاكان سينغونول، إلى جانب النحات البلغاري زدرافكو زدرافكوف، عضو اتحاد الفنانين البلغاريين الذي شارك في معارض عالمية.

ويمثل مصر في هذا الحدث الفنانون ماريا يوسف ومحمود كشك ونيفين خفاجي وأحمد عبد الله، في حين تضم ورشة الشباب كلاً من أميرة محمد وعصام عشماوي ومنار هشام، لتوفير مساحة للفنانين الصاعدين للتفاعل مع التجربة الدولية، وصقل مهاراتهم في النحت على خامة الغرانيت الأسواني، ضمن بيئة تجمع بين الخبرة المحلية والإبداع العالمي.

برنامج الدورة الجديدة يتضمن ورش عملٍ متخصصة في النحت على الغرانيت، إلى جانب مجموعة رحلات ثقافية في مدينتي أسوان والأقصر، لتعريف المشاركين بالمعالم التاريخية وتعميق ارتباطهم بالمكان، الذي سيقدمون فيه إبداعاتهم.

وقد شهد موقع السيمبوزيوم تطويراً شاملاً خلال العام الماضي، شمل تجهيز البنية التحتية الملائمة للنحت والحصول على حق الانتفاع بالأرض، ليصبح الموقع متحفاً مفتوحاً على مدار العام، محافظاً على الأعمال السابقة ومعززاً دوره الثقافي المستدام. ويعد متحف أسوان المفتوح للنحت من أبرز المتاحف المفتوحة في مصر، وتعرض فيه مئات الأعمال النحتية المنتجة عبر دورات السيمبوزيوم.

يشير المهندس أكرم المجدوب، المنسق العام للحدث، إلى أن "السيمبوزيوم ظل على مدار ثلاثين عاماً منصة للتلاقي بين خبرات النحاتين العالميين وخامة غرانيت أسوان، حيث يتحول كل عمل فني إلى حوار بين الإنسان والحجر، وبين الإرث التاريخي والرؤية المعاصرة".

يذكر أن سيمبوزيوم أسوان الدولي للنحت تأسس عام 1996 على يد الفنان المصري الراحل آدم حنين، خلال فترة تولي فاروق حسني وزارة الثقافة، بهدف إعادة إحياء فن النحت على الغرانيت وتقديم منصة للفنانين المصريين والأجانب للعمل مباشرة على الخامة. ومنذ ذلك الحين، أصبح الحدث منصة سنوية تجمع الفنانين من مختلف دول العالم، ويضم موقعه متحفاً مفتوحاً يربط بين الإبداع المعاصر والتراث التاريخي لخامة غرانيت أسوان العريقة.