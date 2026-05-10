الدورة الـ35 من معرض الدوحة الدولي للكتاب بمشاركة 515 دار نشر

- إطلاق الدورة الخامسة والثلاثين لمعرض الدوحة الدولي للكتاب: تشارك 36 دولة و515 دار نشر في المعرض الذي يُقام من 14 إلى 23 مايو في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات، مع تخصيص مساحة للأطفال والناشئة لتعزيز القراءة والمواهب. - اهتمام استثنائي بالمعرض في ظل الظروف الراهنة: تولي قطر أهمية كبيرة للمعرض كرافد لنشر الثقافة والمعرفة، مع تقديم جائزة في فروع الناشر والمؤلف القطري والدولي، ومشاركة واسعة من دور النشر العربية والأجنبية. - مبادرة المكتبة المتنقلة: تهدف إلى نقل أجواء المعرض إلى المجتمع عبر جولات ميدانية تشمل مدارس وحدائق عامة، مما يعزز التفاعل الثقافي قبل انطلاق المعرض.

في لحظة تشهد تراجع المناسبات الثقافية أمام ضغط الأحداث السياسية الراهنة، قررت وزارة الثقافة القطرية إطلاق الدورة الخامسة والثلاثين من معرض الدوحة الدولي للكتاب، في الفترة الممتدة من الرابع عشر حتى الثالث والعشرين من مايو/ أيار الجاري، في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات.

ووفق بيان وزارة الثقافة القطرية، تشارك في هذه الدورة 36 دولة، من خلال 515 دار نشر ووجهة، موزّعة على 910 أجنحة، إلى جانب عدد من الوزارات والمؤسسات الحكومية، ولم يُحدَّد حتى الآن ضيف شرف هذه الدورة، ولا برنامج الفعاليات الثقافية المصاحبة.

وقال غانم العلي، وكيل وزارة الثقافة، إن "قطر تولي المعرض اهتماماً استثنائياً في ضوء الظروف الراهنة، لما يمثله من رافد أساسي في نشر الثقافة والمعرفة". وفي السياق، أكد مدير المعرض جاسم البوعينين، أن الدورة الحالية تأتي في لحظة فارقة من تاريخ المنطقة، مضيفاً أن الظروف الاستثنائية لم تزد المنظمين إلا إصراراً على التمسك بالرسالة الحضارية للمعرض.

ومن أبرز ما تتضمنه هذه الدورة، جائزة معرض الدوحة الدولي للكتاب في فروعها الثلاثة: الناشر القطري، والمؤلف القطري، والمؤلف الدولي، فضلاً عن مشاركة واسعة من دور النشر العربية والأجنبية وسفارات الدول المختلفة. ويُولي المعرض في هذه الدورة اهتماماً لافتاً بالأطفال والناشئة، إذ تُخصَّص لهم مساحة موسّعة تجمع أبرز دور نشر كتب الطفل، وتتضمن فعاليات تفاعلية تستهدف إبراز المواهب وتعزيز القراءة، كما جاء في البيان. ويخصص المعرض جملة من الفعاليات الثقافية التي تشمل ندوات ومحاضرات وورش عمل في مجالات متعددة، ويفتح أبوابه من التاسعة صباحاً حتى العاشرة مساءً طوال أيام الأسبوع، ويوم الجمعة من الثالثة عصراً.

وفي السياق الترويجي للمعرض، أطلقت الوزارة مبادرة المكتبة المتنقلة، التي تجوب مناطق الدولة في جولات ميدانية، تشمل اثنتي عشرة مدرسة وست عشرة حديقة عامة، إلى جانب الأحياء والشوارع الحيوية، بهدف نقل أجواء المعرض إلى قلب المجتمع قبل انطلاقه.

وانطلقت أولى دورات المعرض عام 1972، تحت إشراف دار الكتب القطرية، بمشاركة عشرين داراً للنشر، وكانت تُعقد كل عامين حتى عام 2002، قبل أن تتحول إلى تظاهرة سنوية منتظمة. ومنذ عام 2010، بات المعرض يختار في كل دورة ضيفَ شرف من دول العالم، وقد مرّت على هذا التقليد دول من بينها الولايات المتحدة وتركيا وإيران واليابان وبريطانيا وألمانيا وروسيا وفرنسا والمملكة العربية السعودية وسلطنة عُمان، وفلسطين.