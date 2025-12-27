الدرعية تجمع رواد الفن العربي والعالمي في مزاد "الأصول"

- مزاد "الأصول" في الدرعية: يستضيف أكثر من 70 عملاً فنياً لفنانين سعوديين وعالميين، بما في ذلك أعمال تعرض لأول مرة في سوق المزادات، مع تركيز خاص على الفن العربي الحديث والمعاصر. - أعمال بارزة لفنانين عرب: تشمل لوحة "مقهى في شارع المدينة" لصفية بن زقر، و"نحاس" لسامية حلبي، و"تظاهرة" لمحمود صبري، و"صيادان" لأحمد مرسي، مما يعكس التنوع الثقافي والاجتماعي في المنطقة. - مشاركة عالمية متميزة: تتضمن أعمالاً لبابلو بيكاسو، آندي وارهول، وأنيش كابور، مما يبرز التفاعل بين الفن العربي والعالمي، مع عرض مفتوح للجمهور في يناير 2026.

من سامية حلبي إلى بيكاسو، ومن صفية بن زقر إلى آندي وارهول، أعمال يحتضنها المزاد الثاني لدار سوذبيز البريطانية في السعودية، الذي يحمل عنوان "الأصول"، ويقام في الدرعية نهاية الشهر المُقبل. يضم المزاد أكثر من 70 عملاً فنياً لفنانين من السعودية والعالم العربي، إلى جانب أسماء عالمية بارزة، مع أعمال تمتد زمنياً بين الفن الحديث والمعاصر، وبعضها يُعرض في سوق المزادات للمرة الأولى.

يحظى الفن العربي بحضور محوري في هذا المزاد، وتتصدر القائمة لوحة "مقهى في شارع المدينة" (1968) للفنانة السعودية الراحلة صفية بن زقر، وهي من الأعمال النادرة الخارجة من مجموعتها الخاصة، وتنتمي إلى مرحلة مبكرة من مسيرتها، حيث كرّست مشروعها البصري لتوثيق الحياة اليومية في المدن السعودية وحفظ الذاكرة الاجتماعية والتراث الثقافي.

كذلك يضم المزاد عملاً من دون عنوان (1989) للفنان السعودي محمد السليم، الذي يجسد أسلوبه المعروف بـ"الأفقية" أو "المدرسة الصحراوية"، بوصفه أحد رواد التشكيل السعودي الحديث. ومن فلسطين، تُعرض لوحة "نحاس" (1976) للفنانة سامية حلبي، التي تعكس نضج تجربتها الفنية من خلال استلهام الخصائص البصرية للمعادن وانعكاسات الضوء. ويشارك الفنان العراقي محمود صبري بعمله "تظاهرة" (1968)، الذي يحمل بعداً سياسياً مرتبطاً بالتاريخ الاجتماعي للعراق، إلى جانب لوحة "صيادان" (1954) للفنان المصري أحمد مرسي، المستلهمة من مشاهد الحياة الساحلية.

وعلى المستوى العالمي، يضم المزاد أعمالاً لأسماء بارزة في تاريخ الفن، من بينها لوحة منظر طبيعي (1965) لبابلو بيكاسو تعود إلى سنواته الأخيرة في جنوب فرنسا، ومنحوتة جدارية لأنيش كابور (2005) من سلسلته الشهيرة للمرايا المقعّرة. كذلك تُعرض لوحة "ربّات القلق" (1982) لآندي وارهول، إلى جانب مجموعة مطبوعاته التي توثق الملاكم محمد علي (1978)، إضافة إلى عمل "الشمس تغيّر ألوانهم" (1947) لجان دوبوفيه، وأعمال مختارة لروي ليختنشتاين تمثل امتداداً للغته البصرية المرتبطة بالفن الشعبي.

وتُعرض جميع الأعمال ضمن معرض مفتوح للجمهور في الدرعية خلال الفترة من 24 إلى 31 يناير/ كانون الثاني 2026، لإتاحة الفرصة للاطلاع عليها قبل انتقالها إلى منصة المزاد.