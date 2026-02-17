الدراما والحرية

لم يغفل صنّاع الدراما في الدول المتقدمة، وبشكل مبكر، مسألة الحرية في الإنتاج السينمائي، ولم تأتِ من فراغ، فالتقاليد المسرحية حريصة عليها رغم الممنوعات، ومع هذا اصطدمت مع الرقابة، بسبب ضخامة الجمهور الذي بات يتأثر بالفن السابع، ما يهدّد النظام العام، فكان لا بد من وضع بعض القوانين التي تمنع التسيّب، بموجب أن الحرية بدون حدود تغري بالاستثمار غير النظيف لما تدره من مال وفير. استمر النزاع بين الرقابة والدراما طويلاً، وانتصرت الحريات ضد التزمّت والمحافظة، إلى حد باتت هناك أصوات تطالب بتقييد هذا الانفلات، ووضع حدود لحرية التعبير، بعدما باتت مؤخراً تهدد النساء والأطفال، ورغم المخاوف ما زال للحريات متسع كبير، ولا يخشى عليها، وإنما يُخشى من تداعياتها.

في الواقع، أربكت الحرية المنفلتة الغرب نفسه، فعندما أطلق العنان لها، صعب إيقافها، واتخذت مساراً خرج حتى عن طاقة من أطلقوها، إلى حد لم يتجرأوا على الوقوف ضدها، وإلا تعرضوا إلى الاتهامات التي يعيرون بها غيرهم. ودائماً كان ضبطها مسألة حساسة، وكلما كسرت الحرية قيداً، تتعالى الأصوات، ترى إلى أين؟ طبعاً هناك محاذير، لأن الحريات تُستغل وتُستخدم لأسوأ أنواع التجاوزات.

هذا لا ينطبق على الدراما فقط، وإنما بشكل رئيسي على العلم، ويتبدى في صناعة السلاح التي أدت إلى السلاح النووي الذي يهدد البشري جمعاء، إضافة إلى وسائل التواصل الاجتماعي التي زادت من عزلة الفرد وتضخم الذات المرضية، واستباحة الخصوصية وتهديدها.

الحرية هي أن تنتقد بحرية من دون أفكار مسبقة وأيديولوجيات مغلقة

مشكلة الحرية لا تواجه الأنظمة الشمولية، لن نتوسع بها، ستقتصر على الدراما، لعدم توفر الوسائل الأخرى كالعلم، لأنها تستوردها مع أدوات التعذيب، وما تقوم به هو أنها تعمل على إلغائها، حينما تقلقها. سنتطرق إلى بلدٍ عاش مرحلة شمولية امتدت إلى أكثر من نصف قرن، تخلص منها مؤخراً، وهو سورية، اجتاز طوال ذلك الزمن ظروفاً موضوعية مختلفة، كانت مراعاتها بابتداع نهج رسمي في تناول القضايا السياسية والاجتماعية الحساسة، وكل من يخرج عنها يتعرض للمنع أو التضييق أو حتى الاعتقال والموت. وهو أمر طبيعي، فالدولة كانت دولة الأسد، والنظام نظام الأسد، والبشر والأرض ملكية مطلقة للأسد.

بالنسبة للدراما والحرية، صعدت إلى الواجهة أعمال تمجّد الرئيس وعائلته وتروّج أيديولوجيا النظام. ولم يسلم المسرح أو السينما أو الرواية من الرقابة، كانت تُراجع النصوص مسبقاً، وتُرفض أي أعمال تُشكّك في "وحدة الوطن"، أو تنتقد الأجهزة الأمنية، أو تتناول الفساد بشكل مباشر. وهو ما منح الدولة الثبات، والشعب "نعمة الاستقرار".

لا يمكن الحديث عن حرية تعبير حقيقية في الفن، طالما كان مقيداً بإرادة السلطة الأمنية. ومع أن بعض الفنانين السوريين استطاعوا كسر القيود والتعبير عن مواقفهم من خلال المنفى أو وسائل التعبير المتنوعة، إلا أنه في داخل سورية، كانت الحرية رهينة الخوف. وإذا كان بعض الكتّاب قد تناولوا الفساد، والمحسوبيات، والخلل الإداري، ولكن ضمن هامش ضيق سمح به النظام لتجميل صورته أمام العالم بأنه منفتح ويتقبل النقد. هذا التمرير المراقب لنقد المجتمع والسلطة، ظل خاضعاً لمقصّ رقابة تطيح أي عمل أو مشهد إذا تجاوز "الخطوط الحمراء". خلال هذه الفترة، كان أبرز ما ميّز الدراما السورية هو الذكاء في استخدام الرمزية والتلميح لتجاوز الرقابة، فكان يُشار إلى القضايا السياسية والاجتماعية بطريقة غير مباشرة.

الخلاصة، لم تكن حرية التعبير في الدراما السورية معافاة، بل كانت أسيرة المحاسبة المخابراتية. ورغم محاولات البعض اختراق جدارها الصلب، فإن السقف ظل منخفضاً، والفن خاضعاً لرقابة سلطة لا ترحم.

اليوم ليس بوسعنا تجاهل ما أتيح لسورية من حرية، الفن أول من يدرك قيمتها العظيمة، لأنه كان يسعى إليها دائماً، أما كيف سيستعملها، فالأمل ألا يعبث بها كما تفعل دكاكين المنظمات اللاإنسانية، والمواقع الإلكترونية التي تعتمد التحريض.

هؤلاء ورثة الحكم الشمولي، الذي لا ينتج عقولاً حرة، وإنما كما يُلاحظ أنتج في الداخل جماعات مهووسة بالارتداد نحو الظلام، وفي الخارج أنتج بؤراً تثير الفوضى، بدلاً من أن تساهم في صناعة النور.

الحرية هي أن تنتقد بحرية من دون أفكار مسبقة وأيديولوجيات مغلقة، ومن دون تهريج وكذب وتضليل وخفة واستهتار.

هذا بمناسبة سورية المقبلة على فورة الدراما في رحلة بلا قيود.. فقط الضمير.



* روائي سوري