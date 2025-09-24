الدخول الفني في مصر... تجارب جديدة وحضور عربي

- تشهد القاهرة انتعاشًا فنيًا مع عودة المعارض في سبتمبر وأكتوبر، مما يخلق موسمًا فنيًا غير معلن يركز على تجارب الفنانين الشباب وتوازن الأجيال، مما يعكس تنوع المشهد التشكيلي في مصر. - تسعى الغاليريهات لتعزيز الحضور العربي باستضافة فنانين من دول مثل سوريا والعراق، مع مواجهة تحديات الشحن والشراكات، مما يدفعها للاعتماد على الفنانين المحليين. - تتنوع المعارض بين الأساليب الفنية وتستضيف أعمالًا لفنانين بارزين، بينما تقدم المساحات المستقلة تجارب جريئة تعتمد على الوسائط الجديدة، مما يعكس انفتاح المشهد الفني المصري.

تستعيد القاهرة حيويتها الفنية بعد صيف طويل من التباطؤ، لتعود قاعات العرض ومعها حركة النقّاد والجمهور. ورغم أنّ مصر لا تعرف تقليداً موسمياً على غرار ما يحدث في باريس أو بيروت، إلا أنّ ازدحام الأجندة بالمعارض في شهري سبتمبر/ أيلول وأكتوبر/ تشرين الأول يمنح الانطباع بوجود موسم فني غير معلن، يفتح الباب أمام قراءة ملامح المشهد التشكيلي في البلاد وإعادة النقاش حول اتجاهاته وعلاقته بالسوق.

يلفت محمد طلعت، مدير غاليري مصر، في حديثه لـ"العربي الجديد"‘ إلى أنّ فلسفة الغاليري هذا العام تقوم على إتاحة مساحة للجيل الجديد الذي يحتاج إلى منصة للظهور، مع الحرص على استضافة فنانين لهم حضور قوي للمحافظة على توازن البرنامج. افتتح الغاليري موسمه بمعرض "باريدوليا" للفنان أيمن أبو خزيم، في أولى تجاربه الفردية، فيما يتجهز لاحقاً لاستضافة معارض أخرى لأسماء بارزة، من بينها أيمن السمري، الذي يواصل بحثه في العوالم الرمزية والصوفية في أعماله التجريدية؛ وسعاد عبد الرسول، المعروفة ببناء عوالم حميمية تستلهم الطبيعة والجسد خلال السنوات الأخيرة، وصارت من أبرز الفنانات اللواتي لفتن الانتباه إلى حضور المرأة بوصفها عنصراً بصرياً فاعلاً؛ وجمال الخشن، الذي يميل إلى الصياغات التجريدية الصارمة.

أما محمد يونس، مدير غاليري آزاد، فيوضح أن خطته هذا الموسم تركز على تعزيز الحضور العربي في القاهرة، موضحاً لـ"العربي الجديد" أن الفن المصري يجب أن يتفاعل مع محيطه. ولذلك يفرد الغاليري مساحة جيدة لفنانين سوريين بارزين هما محمد خياطة ومحمد الخاني. الأول يقدّم مقاربة معاصرة تمزج بين التصوير والفيديو، بينما الثاني ينتمي إلى تقليد تصويري أكثر كلاسيكية لكنه يضيف إليه حساسية خاصة.

من جانبه، يرى هاني ياسين، مدير غاليري ياسين، أن التحديات العملية التي تواجه تنظيم المعارض تتمثّل في إقامة شراكات خارجية في ظل تكاليف الشحن العالية، ولهذا يعتمد الغاليري في دخوله الفني على أسماء مصرية قادرة على جذب الجمهور. ويستهل الغاليري موسمه بمعرض للفنان نذير الطنبولي، المعروف بتوظيف الرموز الشعبية في صياغة معاصرة، تليه معارض لكل من ياسر نبايل، الذي يميل إلى التجريب في اللون والخطوط الحرة، وياسر جعيصة، الذي يشتغل على تكوينات تجريدية ذات طابع معماري.

أما نجوى إبراهيم، مديرة غاليري بيكاسو، فتنبّه في حديثها لـ"العربي الجديد" إلى الدور الذي تلعبه المعارض الاستعادية في حفظ الذاكرة البصرية، معتبرة أنّ من واجب المساحات الفنية إعادة تقديم أسماء تركت أثراً عميقاً في الفن المصري. يترجم الغاليري ذلك عملياً من خلال معرض للفنان الراحل عمر النجدي، الذي مزج بين الرمزية والتجريد واستلهم عناصر من الحضارة المصرية القديمة. وبدأ الغاليري موسمه بمعرضين لكل من أحمد عبد الغني (1962) وعبد الرازق عكاشة (1968).

لا يقتصر الدخول الفني على غاليريهات حيّ الزمالك الأكثر كثافة وحضوراً في القاهرة، إذ تواصل الصالات الفنية والمساحات المستقلة في وسط البلد، مثل مدرار وأرض ومركز الصورة المعاصرة ومشربية، طرح تجارب أكثر جرأة وانفتاحاً على الوسائط الجديدة من فيديو آرت وتركيبات رقمية. تعتمد هذه المساحات في الغالب على تجارب لفنانين شباب. ففي غاليري مشربية مثلاً، يُفتتح في أكتوبر المقبل معرض فردي للفنان أحمد ياسر بعنوان "بفعل فاعل"، حيث ينطلق من صورة حذائه المحروق رمزاً يختصر مفارقات الوجود والعلاقات الاجتماعية والضغوط الاقتصادية في مصر. أعماله تحمل بعداً ساخراً وتطرح مفهوماً سماه "قانون الحذاء"، يقوم على فكرة التوازن بين العبودية والحرية في الحياة المعاصرة.

أما مؤسسة أرض للفنون، فتنظم معرضاً بعنوان "أنماط سابقة التجهيز"، يضم مجموعة من الفنانين بينهم أمير عبد الغني، وأحمد نادر، وعبدول، وأميرة القوني، ودليلة حسنين، وفرح المعتصم، وفرح الشواربي، ومحمد أنور، بإشراف المنسقة هنا الببلاوي.

وفي مؤسسة مدرار، يُفتتح يوم 9 أكتوبر المقبل معرض جماعي بعنوان "نوبة أخرى من الأحلام"، يحتفي بمرور عشرين عاماً على تأسيس المؤسسة، ويتضمن المعرض أيضاً عروضاً فنية وأفلاماً وورش عمل.

إلى جانب ذلك، يفتتح غاليري الزمالك للفنون موسمه بمجموعة من المعارض المتنوعة تضم أسماء مثل محمد صبري بسطاوي، الذي يشتبك مع القضايا الاجتماعية في صياغة رمزية، وياسمين الحاذق التي تميل إلى التجريب في العلاقة بين الجسد والفضاء، وعماد إبراهيم الذي يقترب من الكلاسيكية في تعامله مع الضوء والظل، إلى جانب مصطفى عبد المعطي ونازلي مدكور، وكلاهما يقدّم صياغات مميزة وقوية. عبد المعطي يعد من رواد الحركة التجريدية في مصر، فيما تعمل مدكور على المزج بين الموروث المصري واللغة التشكيلية الحديثة.

في موازاة ذلك، يبرز حضور الفنانين العرب في الموسم الحالي. ففي غاليري مصر، تُقام ثلاثة معارض لافتة للفنان السوري بهرام حاجو، وكل من سيروان باران وهيمت محمد من العراق، ويقدم الأخير للمرة الأولى أعماله في القاهرة. حاجو يُعد من أبرز التشكيليين السوريين في المهجر الأوروبي، بينما باران عُرف بلوحاته التي تحمل آثار الحرب العراقية في صياغات لونية كثيفة، أما هيمت فينتمي إلى جيل أحدث يوازن بين التجريد والإشارات الثقافية. أما في الإسكندرية، فيبدو النشاط أكثر جماعية واحتفالية. فمؤسسات مثل متحف محمود سعيد وقصر ثقافة الأنفوشي تحتضن معارض تشمل الرسم والنحت والتصوير، لتمنح المدينة طابعاً مختلفاً عن العاصمة التي يطغى عليها الطابع الفردي في العروض.

يكشف الدخول الفني هذا العام عن صورة بانورامية لمشهد متنوّع، يزدحم بتجارب فردية جديدة، وحضور عربي واسع تكرّس في السنوات الأخيرة، وانفتاح على الوسائط المعاصرة. ومع غياب الإعلان الرسمي عن موسم موحّد، تبقى هذه العودة السنوية بمثابة طقس يعلن عنه على نحو موارب، لكنه حقيقي وفاعل، يعيد وصل ما انقطع بين الفنانين والجمهور، ويؤكد أن الفن التشكيلي في مصر ما زال قادراً على تجديد نفسه.