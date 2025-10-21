الدخول الأدبي في الولايات المتحدة.. كتب تفكّك الأزمات

- يشهد الدخول الأدبي في الولايات المتحدة ذروته في أكتوبر، حيث تُصدر الأعمال الأدبية الرئيسية للاستفادة من الزخم النقدي ودورة الجوائز المؤسسية، مما يضمن للكتب الجديدة شرعية نقدية وفرصة للترشح للجوائز. - تركز الروايات هذا العام على القضايا المعاصرة بأساليب جريئة، مثل تجربة كوفيد-19، قضايا الاستعمار والهوية، والصدمات اللبنانية، مما يعزز دور الأدب كشاهد على الانقسامات الاجتماعية. - تبرز الإصدارات غير الأدبية التي تتناول تغير المناخ والسياسة والاقتصاد، مما يعكس اهتمام القراء بتفسيرات تاريخية واقتصادية لأزمات العصر.

لا يمثّل الدخول الأدبي في الولايات المتحدة، الذي يصل لذروته في أكتوبر/ تشرين الأول من كل عام، ظاهرة مدفوعة بالكامل بطلب القراء، بقدر ما هو نتاج لـ"دورة الجوائز" المؤسسية التي تفرض إيقاعاً زمنياً صارماً على صناعة النشر. هذه الدورة تعمل قوة دافعة أكثر من عوامل السوق التقليدية. إذ يتم التخطيط لإصدار الأعمال الأدبية الرئيسية في هذا التوقيت للاستفادة من أقصى قدر من الزخم النقدي والمراجعات في الصحف الكبرى.

ولا تهدف اللحظة التي تطلق فيها الإصدارات الجديدة إلى تحقيق مبيعات فورية فحسب، بل من أجل اكتساب شرعية نقدية والترشح لجائزة محتملة، ما يضمن لها مكاناً في السوق الأدبي.



في الرواية

يركز حصاد هذا العام على الروايات التي تتخذ أساليب جريئة لمعالجة القضايا المعاصرة، وتأتي في مقدمتها رواية "هل سيكون هناك أنت آخر؟" (منشورات بلومزبيري) لـ باتريشيا لوكوود، التي تتناول تجربة كوفيد-19، وتنتقد التحوّل الرقمي بأسلوب "ذهني" مبتكر، يعكس تشظي الوعي المعاصر.

وتبرز كذلك رواية "صائد الجاموس" (منشورات S&S/Saga) لستيفن غراهام جونز، التي تضيء قضايا الاستعمار، والهوية، والصدمة التاريخية، وتستخدم قالب مصاصي الدماء لتقديم نقد جذري للإبادة الجماعية والاحتلالات. وكذلك رواية "القصة الحقيقية لراجا الساذج وأمه" (منشورات غروف) لربيع علم الدين، التي تحكي قصة ملحمة عائلية، يعالج المؤلف من خلالها الصدمات اللبنانية المستمرة طيلة السنوات (1975-2020)، بمزج بارع بين السخرية مع الصدمة التاريخية، وتجدر الإشارة إلى اختيارالرواية ضمن القائمة القصيرة لجائزة الكتاب الوطني الأميركي لعام 2025.



إصدارات غير أدبية

على الصعيد غير الأدبي، تتراجع جاذبية الكتب التي تتناول الرئيس دونالد ترامب عن المستويات التي حظيت بها خلال ولايته الأولى؛ باستثناء كتب مثل: "الانتقام: دونالد ترامب والحملة التي غيّرت أميركا" (منشورات داتون) لجوناثان كارل عن الانتخابات الرئاسية الأخيرة، وكتاب " ثورة الحس السليم: كيف اقتحم دونالد ترامب واشنطن وقاتل من أجل الحضارة الغربية" (منشورات وليام مورو) الذي كتبه سكوت جينيغنز.وفي الاقتصاد والسياسة، اهتم النقّاد بكتاب "1929" (منشورات فايكنغ) لأندرو روس سوركين، والذي يتحدث عن انهيار سوق الأوراق المالية؛ وقد أكملت نائبة الرئيس السابقة كامالا هاريس كتاب "107 أيام" (منشورات سيمون وشوستر) الذي يضيء حملتها الانتخابية المتعجلة عام 2024. وكتاب "مستقلة: نظرة داخل البيت الأبيض المنهار، خارج إطار الحزب" (ليغسي ليت)، وهو مذكرات كارين جان بيير، السكرتيرة الصحافية للبيت الأبيض في عهد الرئيس جو بايدن، والتي أعلنت منذ ذلك الحين مغادرتها الحزب الديمقراطي.

وتبرز في هذا الخريف كتب تتناول تغير المناخ، مثل كتاب "الحياة على كوكب غير معروف: تقارير من عالم متغير" (منشورات كراون) لإليزابيث كولبيرت، وكتاب "الحرارة الطويلة: سياسات المناخ بعد فوات الأوان" (منشورات فيرسو)، والذي يتناول فيه المؤلفان أندرياس مالم وويم كارتون الإخفاق في منع ارتفاع درجات الحرارة، محذرين من "رحلة صعبة خلال العقود القادمة".

كما أصدر عالم البيئة بيل ماكيبن، والذي يكتب عن تغير المناخ منذ عقود، كتابه "ها هي الشمس تشرق: فرصة أخيرة للمناخ وفرصة جديدة للحضارة"، ويرى فيه أن الطاقة الشمسية ليست مجرد مخرج من أزمة المناخ بل فرصة لإعادة تنظيم العالم على أسس أكثر عقلانية.

إنّ فهم ديناميكية "موسم الخريف" يتطلب معرفة الأسباب التي تجعل الناشرين يدفعون بالكتب المنتظرة إلى السوق في هذا التوقيت بالذات، حيث لم يتشكل موسم الدخول الأدبي بما يحمله اليوم من زخم تجاري وثقافي ونقدي في ظروف مثالية، فالموسم الذي يتميز اليوم بإصدارات وحملات ترويجية كبيرة، وتشجيع على إهداء الكتب، تعود جذوره إلى القرن التاسع عشر، عندما كان الناشرون، في شمال شرق الولايات المتحدة، يرسلون قوائم الكتب الخريفية قبل أن يُجمّد الشتاء المجاري المائية، وكان الناشرون يوزعون الكتب بين بوسطن ونيويورك وفيلادلفيا عبر القوارب، وقد أتاحت هذه المجاري لناشري نيويورك الوصول إلى المتاجر في المناطق الداخلية من البلاد.أما اليوم، أصبح موسم الدخول الأدبي يرتبط بإعلان القوائم النهائية والجوائز في مسابقات أدبية متنوعة، منها مثلاً جوائز الكتاب الوطني (NBA)، التي تعلن عن قوائمها القصيرة في أوائل أكتوبر/ تشرين الأول سنوياً، وتركز على فئات الأدب والشعر والكتب المترجمة. وكذلك جائزة بوليتزر، التي تشجع على الترويج للكتب في الصحف، والموعد النهائي لتقديم جميع الكتب المؤهلة هو منتصف أكتوبر/ تشرين الأول، ولكي يحظى الكتاب بفرصة عادلة للمراجعة في الصحف الكبرى والوصول إلى القراء، فيجب أن يوزّع في السوق قبل أسابيع من هذا الموعد.

هذا التركيز الزمني يرفع من حاجز الدخول للكتب الصادرة في الخريف ويجعل التسويق الاستراتيجي أمراً حيوياً.تشير المراجعات الصحافية لموسم 2025 إلى أن القراء يقبلون على كتب تقدّم تفسيرات تاريخية أو اقتصادية لأزمات العصر بدلاً من التغطية الإخبارية السريعة والسياسة اللحظية.

وعلى المستوى الأدبي، يبرز التركيز على الصدمات العالمية (الجائحة، والانهيار الاقتصادي، والاستعمار)، وهو ما يؤكد استمرار دور الأدب بوصفه شاهداً على الانقسامات الاجتماعية والتاريخية الكبرى.



* كاتب من الأردن