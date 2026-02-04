الخرافة والهيمنة الرمزية في أوروبا الوسيطة في "البستياري"

- في كتاب "البستياري"، يستعرض أشرف صالح محمد دور الكائنات الخرافية في أوروبا القروسطية كأداة لفهم العلاقة بين الإنسان والخوف والطبيعة والدين والسياسة، حيث كانت تُستخدم لتعزيز الهيمنة الرمزية وتبرير العقوبات. - يبرز الكتاب الجذور الوثنية للكائنات في الميثولوجيا السلتية والجرمانية، وكيف أعيدت صياغتها في المسيحية كرموز للخير والشر، مثل التنانين والمستذئبين ومصاصي الدماء، وتأثيرها على القيم الاجتماعية. - يستثمر الكتاب الأمثلة الأدبية والفنية لتوضيح كيف أصبحت الخرافة جزءاً من الثقافة الشعبية، حيث ساهمت القصص الشفاهية في تحويل الخوف إلى نظام لضبط السلوك الفردي والجماعي.

في أوروبا القروسطية، ارتبطت الكائنات الخرافية بالسلطة الدينية والدنيوية لتشكيل السلوك الجماعي وتعزيز الهيمنة الرمزية وتبرير العقوبات، وكذا صياغة الاتهامات بالسحر والتحكم في العلاقات الاجتماعية. هذا السياق هو أساس كتاب "البستياري" لأشرف صالح محمد، (يناير 2026، إشراقة للتوزيع والنشر). يقدم الكتاب قراءة معمقة للكائنات الخرافية باعتبارها مرآة للعقل الجمعي القروسطي وأداة لفهم العلاقة بين الإنسان والخوف والطبيعة والدين والسياسة، ويكشف الدور الرمزي لكلّ كائن في المجتمع والثقافة.

الجذور الوثنية للكائنات تعود إلى الميثولوجيا السلتية والجرمانية والإسكندنافية، حيث جسدت التنانين، الجنيات، الأقزام والعمالقة القوى الطبيعية والآلهة والغموض. مع دخول المسيحية، استمرت هذه الكائنات في الوجود، وأُعيدت صياغتها لتصبح أدوات رمزية في ثنائية الخير والشر. التنانين مثّلت الشر المطلق قوى الطبيعة، المستذئب جسّد الغرائز المكبوتة والصراع الداخلي للإنسان، مصاصو الدماء عبّروا عن هواجس الموت والعودة من القبر، الأشباح عن الذنب والعقاب المؤجل، والأقزام والعمالقة مثلوا القوة والضعف والصراع الطبقي والاجتماعي.

يستثمر الكتاب الأمثلة الأدبية والفنية والمخطوطات المضيئة، حيث تظهر التنانين والوحوش في الملاحم الشعبية مثل بيوولف، وفي هوامش المخطوطات الفرنسية لتكون أدوات تعليمية وأخلاقية، بينما الجداريات الكنسية صوّرت القديسين وهم يواجهون الوحوش، ما عزز حضور الكائنات الخرافية في المخيال الشعبي وأعاد إنتاجها بصرياً. هذه الأعمال جعلت الخرافة جزءاً من الثقافة غير الرسمية، خصوصاً في مجتمع كانت الأمية واسعة الانتشار فيه، وجعلت القصص الشعبية وسيلة رئيسية لنقل القيم والتحذيرات عبر الأجيال.

يخصص "البستياري" فصولاً للكائنات الليلية، من المستذئبين ومصاصي الدماء إلى الأشباح، مع التركيز على ارتباطها بالحياة اليومية والخوف الواقعي. ليالي اكتمال القمر والتحولات والمحاكمات القضائية المرتبطة بالمستذئبين تعكس وظيفة هذه الكائنات في ضبط المخاطر، وتعزيز القيم الاجتماعية وتحويل الرعب إلى أدوات تنظيمية. فأثر الخوف من مصاصي الدماء في شرق أوروبا على طقوس الدفن والدفن الجماعي.

البيئة الطبيعية لعبت دوراً رئيسياً في تشكيل الكائنات الخرافية، في المخيال الشعبي. فالغابات الكثيفة كانت موطناً للمستذئبين، الجبال للكهوف والتنانين، والبحار للمخلوقات البحرية مثل الكراكن، ما سمح للخيال بتحويل الظواهر الطبيعية إلى رموز يمكن مواجهتها أو التفاوض معها.

أداة تحكم في الانضباط الأخلاقي وتبرير العقوبات وتشويه الخصوم

الجانب التعليمي والشفاهي يظهر في الحكايات الشفاهية، حيث لم تكتفِ القصص بوصف الرعب، وإنما قدمت آليات للتعامل معه، من التعويذات والصلوات إلى الطقوس الجماعية. وحولت الحكايات عن المستذئبين والأشباح والتنانين الخوف إلى نظام لضبط السلوك الفردي والجماعي.

البعد السياسي والديني للكائنات الخرافية يظهر في استخدامها لتعزيز سلطة الكنيسة، وتوجيه الجماهير نحو الانضباط الأخلاقي وتبرير العقوبات، وتأكيد قوة القديسين وتشويه الخصوم. يبرز الكاتب العلاقة الدائرية بين الخوف والخيال الشعبي، إذ يحوّل الرهبة من قوة مدمرة إلى خزان رمزي يعيد المجتمع إنتاجه باستمرار.