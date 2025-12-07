الحُلم محور ملتقى الرواية العربية في تونس

يضع "ملتقى تونس للرواية العربية" الحُلمَ في قلب الأسئلة السردية الراهنة التي تطرحها الدورة الثالثة منه، والتي ستُقام بين 11 و13 ديسمبر/ كانون الأول الجاري في دار الكتب الوطنية بتونس العاصمة، في محاولة لتفكيك حضور الحلم في الرواية العربية من زوايا المفهوم والرمز والتجربة والذات، عبر برنامج واسع يضم أصواتاً عربية متنوعة.

يُفتتح المُلتقى مساء الأربعاء بعرض فني موسيقي بعنوان "حُلم" في قاعة المبدعين الشباب بمدينة الثقافة، برعاية مسرح الأوبرا، قبل أن تبدأ الجلسات صباح الخميس والتي تتناول الحلم من منظور مفاهيمي، حيث يُطرح موضوع "تسريد الحلم في الرواية العربية" مع محمد الخبو من تونس، تليه مداخلات للكتّاب: سهير المصادفة من مصر، وزهور كرّام من المغرب، وفهد العتيق السعودية، وماهر مجيد إبراهيم من العراق تتناول سردية الحلم وتأملاته المختلفة.

في الجلسة المسائية، تُطرح موضوعة "الحلم كآلية تخييلية"، ويشارك فيها أيمن العتوم من الأردن، ولولوة المنصوري من الإمارات، وزهران القاسمي من عُمان، وعمر حفيظ من تونس، ومحمد الأمين من موريتانيا، بمداخلات تتناول ضرورة الحلم في الرواية، وبناء المخيلة المائية، وتجربة المنامات، وقراءات نقدية لروايات مختلفة.

تستمر الفعاليات يوم الجمعة مع جلسة بعنوان "حواريّة الذات والمعنى" التي تتناول الحلم من منظور جمالي وتأملي، عبر مداخلات تقدمها عائشة إبراهيم من ليبيا، ورضا الأبيض من تونس، وعبد الله الحسيني من الكويت، تتناول الحلم وسيلةً لكشف الذات، وتجربة تجريبية في السرد، وتحليلاً لكتابة الحلم لغةً بديلة. وفي الجلسة المسائية، يسلط المشاركون الضوء على الرمزية وجماليات السرد في الحلم، مع مداخلات: نجوى بركات من لبنان، ومحمود النجّار من فلسطين، وآخرين.

يشهد اليوم الأخير من الملتقى جلسة حول نماذج من الرواية العربية، تعرض دراسات متعددة حول الحلم في نصوص متنوعة من تونس، قطر، وسورية، والبحرين، تبرز الخصائص الفنية والدلالية للحلم في السرد الحديث. كما يوازي الملتقى برنامج ثقافي يشمل زيارات إلى متحف باردو، ولقاءات مفتوحة مع الضيوف في بيت الرواية، بالإضافة إلى زيارة مركز الموسيقى العربية والمتوسطية بالنجمة الزهراء، على أن يُختتم الحدث بحفل تكريم في مسرح الأوبرا بمدينة الثقافة.