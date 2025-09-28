الحياة بوصفها عقوبة في"الموؤودة" لأماني غيث

هل يُمكن كتابة رواية على غرار لوحات بيكاسو؟ هذا التساؤل هو ما ينتاب قارئ رواية "الموؤودة" (دار النهضة العربية، 2024) للكاتبة اللبنانية أماني غيث. لسنا بهذه المقارنة نهدف إلى مدح أو ذمّ، كلّ ما نريد قوله إننا أمام رواية تقترب من أن تكون لوحةً، وهذا ليس للمدح أو خلافه. إن لها تعقيد اللوحة البيكاسوية وتركيبها الغريب وقسوتها المقصودة. ندخل إلى الرواية من نهايتها، "كفى" صلعاء ساقطة الرموش والحواجب في سرير السرطان، لكنها، مع ذلك وفي الحال نفسها، كتبت رواية عنوانها نفسه يدعونا الى هذا التفكير.

العنوان يشبه البطلة، إنه يقولها بطريقة ما، إنها لحظة تجنح مع ذلك إلى الخسارة، إنه ازدواج قاس، بل هو قسوة مركّبة. ما يفيض عن ذلك أن الروائية الناجحة تستدعي صحافيّين يدخلون ليفاجؤوا بها، في صلعها ومرضها القاتل. هذه المقدمة هي تقريباً خلاصة الرواية، بل كأن الرواية انتظمت واسترسلت لتصل إليها.

كفى النائمة تلك جاءت من أُسرة قوامها، الأب الحديدي الذي يضرب زوجته ويضربها هي بالذات، لأنها بنت ولأنها فوق هذه اللطخة، قبيحة. نحن نبدأ هكذا من امرأة يحكمها الشعور بقُبحها وسط عائلة من الجَميلين، إنها تساعد في البيت أكثر من أُختيها الفاتنتَين، لكنّ أباها الذي لم ترث جماله، لا يخجل من ضربها وضرب والدتها. إننا هكذا لسنا فقط أمام قبح كفى، التي سمّاها أبوها هكذا، لتكون خاتمة الفتيات في عائلته. نحن أمام نظرتها إلى نفسها وعلاقتها بعالمها، قبحها هو اسم آخر لها.

تكتب البطلة روايتها الأهمّ وهي تقاوم بين فكّي إصابتها بالسرطان

لكن ما حدث، بعد ذلك لم يغيّر فيه، لقد جاءها عريس في الثالثة عشرة، جاء إليها هي، الأقلّ جمالاً من أختيها. تزوّجت لكن زواجها كان طرداً لها من العائلة، طرداً إلى بيت لم يرحّب بها، وبقيت فيه غريبة. هذا ما أعادها إلى قبحها، خاصة عندما تكتشف صديقتها الأولى وربما الوحيدة، في سرير زوجها. إنها ثانية القصة نفسها، لا يبالي الزوج بها ولا يبالي بطفلها منه، ويخونها تحت عينيها. إنها ذات العقوبة، لقد طردت من العائلة التي كان أبوها فيها يعاقبها لأنها تقرأ، هكذا يجد صفة أُخرى تضاف إلى قبحها، وتكاد تكون وجهاً آخر لها.

إنها قارئة، وبعد ذلك كاتبة، لكن هذه الملكة سقطت عليها من خارج، كأنها فقط مَبليّة بها. أمر آخر يُحيل حياتها هناك جحيماً، ابنها الوحيد الذي لها في عالم لا يقبلها، وُلد مريضاً ليموت. إنه أمر لم تطقه هذه المرّة، ولم تواصل بعده إذعانها. تغادر بيتها وتبحث عن عمل في المدينة، ليس عملاً فقط، إنه صورة أُخرى عن نفسها اسم آخر لها، تعمل في مكتبة. هذه المرّة تجد بيتاً حقيقياً، تلتقي بـ"أمل" الذي يغدو مَنجاتها وتتزوّجه.

"كفى" تكتب وتلتحق بالجامعة وتلد فتاة، إنها الآن تحرّرت من لعنتها لكن هذا لن يدوم. لقد كتبت روايتها الأهمّ، وهي بين فكّي السرطان، لدرجة أنها تستقبل الصحافيين بهذا المظهر المُنهَك، الذي هو، هذه المرّة، استعادة ثانية لقبحها. إنها هكذا مطرودة الآن، من زوجها الثاني المُحبّ وابنتها منه، إلى نهاية فاجعة. الوأد، الذي هو عنوان الرواية، ليس سوى حياة لا معنى لها، والتي حتى حين تختلف عن بدايتها، يبقى لها في النهاية نفس الصدى ونفس المرارة بل ونفس الكَنه. إنها فظائع لا تجري فقط على التفاصيل، بل تجري أقلّ على أبطال إيجابيين.

لا تعترف الراوية بغيرة كفى من أخيها والجميلات جميعاً، بل تعترف بأنها كانت تغدر بالصديقة التي استقبلتها في بيتها، ورأى فيها أبواها ابنة أخرى لهما. كما أن زوجها الثاني المثالي لا يمانع من أن يغادر مع زوجته السابقة التي خانته. إن الفظاعة تطبع العالم كله والحياة برمتها. إنها اللوحات التي تتركب من خيبات ومرارات، لوناً بعد لون، خسارة على خسارة. إنها المؤودة بما يعني ذلك من الدفن حية، بما يعني ذلك من الحياة تحت اللعنة، تحت الطرد الدائم، تحت القبح. هكذا يمكن في ختام الرواية أن تتشكل أمامنا كمادة من القسوة، كلوحة فظيعة.



* شاعر وروائي من لبنان