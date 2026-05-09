"الحصاد في بروفانس".. لوحة مائية لفان غوخ في مزاد سوذبيز

- تستعد دار "سوذبيز" في نيويورك لبيع لوحة فان غوخ "الحصاد في بروفانس" في مزاد الفن الحديث، بتقديرات تتراوح بين 25 و35 مليون دولار، مما يجعلها من أغلى أعماله على الورق. - اللوحة تعود إلى مرحلة صيف آرل، حيث رسم فان غوخ حقول القمح في الجنوب الفرنسي، وتعتبر عملاً مستقلاً وليس مجرد دراسة تمهيدية للوحة الزيتية الشهيرة "الحصاد". - عُرضت اللوحة في معارض بارزة وبيعت سابقاً بـ10.3 ملايين دولار، وقد تقترب من الرقم القياسي لأعمال فان غوخ على الورق إذا تجاوزت 35 مليون دولار.

ضمن مزاد الفن الحديث المقرّرة إقامته في 19 مايو/ أيار الجاري، تستعد دار "سوذبيز" في نيويورك لطرح لوحة فنسنت فان غوخ المائية "الحصاد في بروفانس" للبيع، بتقديرات تتراوح بين 25 مليون دولار و35 مليوناً، ما قد يجعلها إحدى أغلى أعمال الفنان على الورق. والعمل المنفّذ في يونيو/ حزيران 1888 مرسوم بوسائط متعددة، ويجمع بين الألوان المائية والغواش والحبر والفحم، وكان متحف فان غوخ في أمستردام قد صادق على أصالته.

تنتمي اللوحة إلى مرحلة صيف آرل، حيث رسم حقول القمح في سهل لا كرو بالجنوب الفرنسي. وبعد أيام من هذه النسخة المائية، أنجز فان غوخ اللوحة الزيتية الأشهر للمنظر نفسه، وهي "الحصاد"، المحفوظة اليوم في متحف فان غوخ. ويرى دارسوه أن اللوحتين أنجزتا ضمن اهتمامه بتصوير حياة الفلاحين في الريف، وأثناء العمل، وقد أنجز فان غوخ، بحسب متحفه، خلال أكثر من أسبوع بقليل، عشر لوحات وخمسة رسوم من مشاهد الحصاد حول آرل، إلا أنَّ توقيعه على اللوحة المائية وكتابته عنوانها يشيران إلى اعتباره إياها عملاً مستقلاً، لا مجرد دراسة تمهيدية للوحة الزيتية الشهيرة. وتشير رسالته لشقيقه ثيو في 27 مايو/ أيار 1888 إلى طلبه ألواناً مائية لإنجاز رسوم بالقلم ملوّنة بمساحات مسطحة على طريقة المطبوعات اليابانية.

والمشهد الذي تصوّره اللوحة يضم حقول قمح، وعربات صغيرة وبيوتاً ريفية، مع أطلال دير مونماجور وجبال الألب الصغرى في الأفق. وقد أرسل فان غوخ العمل إلى ثيو في منتصف يونيو/ حزيران 1888 تقريباً، ثم انتقل بعد وفاة الفنان، عبر يوهانا فان غوخ بونغر وابنها، إلى سوق الفن الباريسي، قبل أن يقتنيه الناقد الألماني يوليوس ماير غريفه بحلول عام 1899. وفي ذلك العام، استُخدمت صورته في طبعة حجرية تُعد، بحسب نقّاد، أول صورة ملوّنة منشورة لعمل من أعمال فان غوخ.

وقد عُرضت اللوحة في معارض عدة، بينها متحف المتروبوليتان ومتحف فان غوخ عام 2005، وبيعت في "سوذبيز" عام 2003 مقابل 10.3 ملايين دولار. وإذا تجاوزت سقف 35 مليون دولار، فقد تقترب من الرقم القياسي لأعمال فان غوخ على الورق المسجّل منذ بيع "أكوام القمح" في "كريستيز" عام 2021 بنحو 35.8 مليون دولار.