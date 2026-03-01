الحرف العربي في مرايا التاريخ

ما الذي يُكسب الحرف العربي جمالياته، وكيف استطاع التكيف مع كل وسيلة جديدة لكتابته، من الحجر إلى الورق، ومن الطباعة اليدوية إلى شاشات الحواسيب والخوارزميات الرقمية؟ هذه التساؤلات حجر الزاوية في كتاب الباحث السوداني خالد عثمان أحمد "فن الحروف: مقاربة بين التاريخ والجمال والتقنية" (دار آريثيريا، الخرطوم، بالشراكة مع مركز بحوث ودراسات دول حوض البحر الأحمر، 2026)، والذي يقدم دراسة شاملة تربط بين عراقة الحرف العربي وتحديات العصر الرقمي.

يتتبع الكتاب تطور الكتابة البشرية من الطور التصويري إلى الطور الهجائي، موضحاً كيف استمد الحرف العربي أصوله من خط الأنباط، ثم تطور لاحقاً في ظل الحضارة الإسلامية ليصبح فناً قائماً بذاته، إذ جاءت النشأة نتيجة الحاجة لضبط النص القرآني، مما أدى إلى ظهور نظام "الإعجام" و"الشكل" (التنقيط والحركات)، الذي وصفه المؤلف بأنه أول "نظام تشفير" أو معالجة تقنية في تاريخ الحرف العربي.

يرى أن النهوض بالحرف جزء من النهوض بالمحتوى العربي الرقمي

ينتقل الكتاب بعد ذلك إلى عالم الجمال والهندسة، موضحاً الفرق بين الكتابة الوظيفية والخط الفني، ومسهباً في شرح دور الوزير ابن مُقلة في وضع "الخط المنسوب"، الذي حول الحروف إلى وحدات هندسية محكومة بالنسب، معتمداً على النقطة وحرف الألف والدائرة معايير قياسية. يستعرض الكتاب الخطوط الستة الكلاسيكية (الثلث، والنسخ، والرقعة، والديواني، والفارسي، والكوفي)، مبيّناً أن لكل منها روحاً ووظيفة، من الهيبة والزخرفة إلى وضوح النص ونقل المعرفة.

كذلك يتناول عثمان أحمد صراع الحرف العربي مع التكنولوجيا، خاصة في عصر الطباعة، إذ واجه تحديات تقنية بسبب طبيعة الحروف المتصلة وسياقها المختلف داخل الكلمة. يسرد المؤلف تجارب لتبسيط الحرف، مثل "الأبجدية الموحدة" لنصري خطار و"الخط المبسط" لمراد بطرس، مشدداً على أن أهمية الحرف العربي تكمن في قدرته على الاختزال، من خلال الاتصال بين الحروف وعلامات التشديد، ما يجعله أكثر مرونة من الأنظمة اللاتينية.

ومع العصر الرقمي، يناقش الكتاب واقع الحرف العربي في الفضاء السيبراني، متحدثاً عن نظام "اليونيكود" العالمي الذي منح الحرف العربي هوية رقمية ثابتة، واستعراض الأدوات البرمجية الحديثة مثل (FontLab) و(Glyphs) التي سمحت للمصممين بتحويل قواعد الجمال التقليدية إلى خطوط رقمية عالية الجودة، مؤكداً أن التيبوغرافيا العربية هي إعادة صياغة لجماليات الخط اليدوي بروح تقنية تراعي شاشات الأجهزة وسرعة القراءة.

يختتم الكتاب برؤية استشرافية لدور الذكاء الاصطناعي في مستقبل الحروف، إذ يمكن للتقنيات الحديثة محاكاة "العبقرية البشرية" في التكوين الخطي وابتكار خطوط ذكية تتفاعل مع السياق، مستلهمة من التراث لإنتاج تصاميم عصرية. وبذلك، يقدم الكتاب دعوة للمصالحة بين الماضي والآلة، مؤكداً أن الحرف العربي يجب أن يظل محركاً للهوية العربية في العالم الرقمي، وأن النهوض بالحرف جزء لا يتجزأ من النهوض بالمحتوى العربي الرقمي.