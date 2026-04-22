الجزائر.. حكم بالسجن ثلاث سنوات لكمال داود بسبب روايته "حوريات"

- أُدين الكاتب الجزائري كمال داود بالسجن ثلاث سنوات وغرامة مالية بسبب روايته "حوريات"، التي تناولت قصة شابة جزائرية تعرضت لمحاولة اغتيال، مما أثار جدلاً قانونياً وإعلامياً. - استند الحكم إلى قانون السلم والمصالحة الوطنية، الذي يحظر إثارة القضايا المرتبطة بالمأساة الوطنية في تسعينيات القرن الماضي، حيث أُدين داود بنشر معلومات دون إذن الشخصية الملهمة للرواية. - رفعت سعادة عربان، الشخصية الملهمة للرواية، دعوى قضائية ضد داود وزوجته، متهمة إياهما بانتهاك السرية الطبية واستعمال معلومات شخصية بشكل غير قانوني.

أعلن الكاتب الجزائري المقيم في فرنسا، كمال داود، أن القضاء الجزائري أصدر حكماً يقضي بإدانته بالسجن ثلاث سنوات، في القضية المرتبطة بروايته "حوريات"، التي أثارت جدلاً قانونياً وإعلامياً، واتهم فيها بنشر وتبني قصة شابةٍ جزائرية، تعرضت لمحاولة اغتيال ذبحاً من الجماعات المسلحة، من دون إذنها.

وقال داود الحائز على جائزة "غونكور" الأدبية في فرنسا، في منشور له على موقع "إكس"، إنه صدر في حقه حكم بالسجن لثلاث سنوات مع غرامة مالية، استناداً إلى قانون السلم والمصالحة الوطنية، المعتمد في استفتاء سبتمبر/أيلول 2005، والذي يحظر في إحدى مواده إثارة القضايا ذات الصلة بالمأساة الوطنية في تسعينيات القرن الماضي، موضحاً أن الحكم صدر في 21 من الشهر الجاري، بينما تعود جلسة المحاكمة إلى 7 إبريل، وأن الغرامة المالية تقدر بخمسة ملايين دينار جزائري.

وتتناول رواية "حوريات" الفائزة بجائزة "غونكور" عام 2024، قصة شابة تدعى "أوب"، ناجية من العشرية السوداء، وهي فترة الحرب الأهلية في الجزائر بين عامي 1991 و2002، التي لا تزال من أكثر الملفات حساسية في الذاكرة الرسمية، وتخضع لقيود قانونية وسياسية في التناول العلني.

فصول القضية تعود إلى دعوى قضائية رفعتها الشخصية الملهمة لرواية "حوريات"

وتعود فصول القضية إلى دعوى قضائية رفعتها، في نوفمبر تشرين الثاني 2024، سعادة عربان التي تعد الشخصية الملهمة لرواية "حوريات" ضد كاتبها كمال داود وزوجته الطبيبة النفسية التي كانت تعالجها، تتهمهما فيها بانتهاك السرية الطبية واستعمال معلومات شخصية بشكل غير قانوني في سياق كتابة الرواية. وقد كلّفت عربان المحامية فاطمة بن براهم بمتابعة الملف، إلى جانب فريق من المحامين في الجزائر وباريس.

وخلال تلك الفترة، ظهرت سعادة عربان في برنامج تلفزيوني على قناة محلية جزائرية، وقدّمت روايتها للأحداث من زاوية شخصية، معتبرة أن معطيات حياتها الخاصة استُخدمت دون موافقتها، سواء في ما يتعلق بمسار الرواية أو في ما يخص معطيات طبية مرتبطة بعلاج نفسي كانت تتلقاه لدى زوجة الكاتب، بوصفها طبيبة نفسية.