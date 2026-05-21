الجزائر تلاحق قضائياً المعتدين على جناحها في معرض "يونسكو" بباريس

- أدانت الجزائر الاعتداء على جناحها في "الأسبوع الأفريقي" باليونسكو في باريس، وبدأت إجراءات قانونية لملاحقة المتورطين، مؤكدة اتخاذ كل التدابير لحماية رعاياها وضمان معاقبة المسؤولين عن هذه الأفعال. - وصفت السفارة الجزائرية الاعتداء بأنه "شنيع"، مشيرة إلى تصاعد المضايقات ضد العارضين الجزائريين في فرنسا، مؤكدة دعمها الثابت لهم في حماية التراث الوطني. - اعتبرت وزارة الثقافة الجزائرية الحادث "سلوكاً غير مسؤول" و"حادثة معزولة"، مؤكدة استمرار حضور الجزائر في التظاهرات الثقافية الدولية، وبدء تنسيق دبلوماسي لمتابعة الإجراءات القانونية.

أدانت الحكومة الجزائرية الاعتداء الذي تعرض له، أمس الأربعاء، جناح الجزائر في "الأسبوع الأفريقي" الذي تقيمه منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) بمقرها في باريس. ولم تتهم الجزائر أي جهة بالوقوف وراء الاعتداء الذي يُعد الثاني من نوعه الذي يطاول جناحاً جزائرياً في معرض في باريس في غضون أسبوعين.

وأعلنت السفارة الجزائرية في باريس أنها باشرت إجراءات قانونية لملاحقة المتورطين في الاعتداء الذي استهدف الجناح الجزائري داخل مقر منظمة اليونسكو، مؤكدة اتخاذها "كل الإجراءات اللازمة لحماية رعاياها، والعمل على ضمان عدم إفلات مرتكبي هذه الأفعال غير المبررة وغير المقبولة، ومن يقف وراءها، من العقاب".

ووصفت السفارة الجزائرية هذا الاعتداء بأنه "شنيع"، مشيرة إلى ما اعتبرته تصاعدا في "أعمال المضايقة والعنف" التي تستهدف العارضين الجزائريين خلال تظاهرات منظمة بفرنسا، مؤكدة "دعمها الثابت واللامشروط للعارضين الجزائريين المنخرطين في حماية التراث الوطني العريق والترويج له، في إطار قيم التقاسم والحوار والتسامح التي تدعو إليها منظمة اليونسكو".

وزارة الثقافة الجزائرية اعتبرت الحادث سلوكاً غير مسؤول وحادثة معزولة

وتحدثت تقارير عن تعرض مشاركين وحرفيين يمثلون الموروث التقليدي الجزائري داخل الجناح لاعتداءات لفظية ومحاولات استفزاز، دون صدور تأكيدات رسمية بشأن هوية المنفذين أو خلفياتهم، رغم الاعتقاد بكونهم مغاربة، في وقت يشهد هذا النوع من الفعاليات حساسية متزايدة مرتبطة بخلافات حول قضايا التراث الثقافي.

وكانت فعاليات سابقة بالعاصمة الفرنسية باريس قد سجلت، مطلع الشهر الجاري، واقعة مشابهة طاولت الجناح الجزائري، وهو ما من شأنه طرح مسألة أمن العارضين داخل التظاهرات الدولية المنظمة في فضاءات ثقافية متعددة الأطراف.

من جهتها، أصدرت وزارة الثقافة الجزائرية بيانا اعتبرت فيه الحادث "سلوكا غير مسؤول" و"حادثة معزولة" و"بعيدا عن قيمتي الحوار والتقارب اللتين ترعاهما الهيئات الأممية"، مشيرة إلى أنه لن يؤثر على استمرار حضور الجزائر في التظاهرات الثقافية الدولية، معلنة عن بدء تنسيق دبلوماسي لمتابعة الإجراءات القانونية المرتبطة بالواقعة، و"حماية الموروث الوطني من محاولات التشويش على حضوره في المحافل الدولية".