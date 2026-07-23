الثقافة الفرنسية في مواجهة التقشف: مسارح ومهرجانات تحذر من الانهيار

- أطلق فنانون فرنسيون نداءً للرئيس ماكرون في مهرجان أفينيون، محذرين من تخفيضات موازنات الثقافة التي تهدد مستقبل الفنون الحية في فرنسا. - الأزمة الثقافية في فرنسا ناتجة عن الضغوط المالية العامة، حيث أدى ارتفاع الدين العام والعجز إلى تقليص الإنفاق الحكومي، مما أثر على مخصصات الثقافة وهدد بإلغاء العروض. - مفهوم "الاستثناء الثقافي الفرنسي" يواجه تحديات، حيث يطالب الفنانون بتخصيص 1% من موازنة الدولة للثقافة، محذرين من أن تراجع الدعم يهدد الديمقراطية.

لم تكن التحية الأخيرة للجمهور هي المشهد الذي اختتم عرض "مالدورور" للمخرج الفرنسي جوليان غوسلان في افتتاح مهرجان أفينيون الذي يتواصل حتى مساء بعد غدٍ السبت، فبعد إسدال الستار في ساحة الشرف بقصر البابوات في مدينة أفينيون جنوب شرقي فرنسا، صعد الخشبة عدد من أبرز الفنانين الفرنسيين، وإلى جانبهم مدير المهرجان تياغو رودريغيز، ليقرأوا رسالة مفتوحة إلى الرئيس إيمانويل ماكرون، حذروا فيها من التخفيض المتكرر في موازنات الثقافة والذي أمسى يهدّد مستقبل الفنون الحيّة، ويضع نموذجاً ثقافياً ظل لعقود مصدر فخر لفرنسا أمام خيارات كارثية.

أُطلق النداء في لحظة احتجاج نادرة، في واحد من أهم المواعيد الثقافية في أوروبا، من تسعة من أبرز العاملين في المسرح والفنون الأدائية، من بينهم المخرج جوليان غوسلان، والمخرجة ريبيكا شايون، والكاتب والمخرج بابتيست أمان، والمخرجة جولي دوليكيه، والموسيقي والمؤلف عبد الوهاب سفساف، إلى جانب أسماء بارزة أخرى في المسرح والرقص المعاصر.

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منعطف حاسم

الاعتراض الحالي على تخفيضات الموازنة عكس شعوراً متزايداً بأن قطاعاً ثقافياً بأكمله يقف أمام منعطف حاسم، حيث يرى الفنانون أن ما يصيب العروض والمواسم المسرحية والفرق الفنية والمؤسسات الثقافية لا تستطيع الحكومة اختزاله بأنه مجرد إجراءات تقشف أو أرقام في جداول الإنفاق، كونه يمس مكانة الثقافة نفسها، متسائلين عمّا إذا كانت فرنسا مستعدة للتخلي عن أحد أبرز مصادر قوتها الناعمة!

حذّر مديرو ثمانية وعشرين مسرحاً من أن القطاع بلغ حد الانهيار



مشهد أفينيون، على أرض الواقع، لم يكن سوى ذروة أزمة كانت تتشكل منذ أشهر. فقبل أيام من افتتاح المهرجان، أصدر مديرو ثمانية وعشرين مسرحاً وطنياً ودار أوبرا وأوركسترا ومؤسسة للفنون الحية بياناً، حذروا فيه من أن القطاع بلغ حد الانهيار، مؤكدين أن استمرار تقليص التمويل سيقوض شبكة المؤسسات التي شكلت لعقود العمود الفقري للحياة الثقافية الفرنسية، ولن يؤدي فقط إلى إلغاء عروض وتأجيل الإنتاجات الجديدة.



جذور الأزمة

تعود جذور هذه الأزمة إلى الضغوط التي تواجهها المالية العامة في فرنسا. ففي ظل ارتفاع الدين العام واتساع العجز في الموازنة، اتجهت الحكومة إلى خفض الإنفاق، وهو ما انعكس على مخصصات عدد من القطاعات، من بينها الثقافة. وفي الوقت نفسه، عمدت أقاليم وبلديات عدة إلى تقليص مساهماتها في تمويل المؤسسات الثقافية، لتجد هذه المؤسسات نفسها أمام تراجع في مصادر تمويلها من أكثر من جهة، وفي توقيت بالغ الصعوبة، حيث تشهد البلاد ارتفاعاً متواصلاً في تكاليف الطاقة والإنتاج والأجور، لتصبح معادلة الاستمرار أكثر صعوبة بالنسبة إلى المسارح، وفرق الأوركسترا ودور الأوبرا والمهرجانات.

لفهم حجم الغضب الذي أثارته هذه التخفيضات، لا بد من العودة إلى أحد أهم التحولات التي شهدتها فرنسا الحديثة في ما يخص الثقافة. في عام 1959، أنشأ الرئيس شارل ديغول أول وزارة مستقلة للثقافة، وأسندها إلى الكاتب والمفكر أندريه مالرو. بهدف بناء سياسة عامة تجعل الثقافة جزءاً من المشروع الوطني، وقد لخص مالرو هذه الرؤية حين تحدث عن ضرورة إتاحة "أعظم الأعمال الفنية لأكبر عدد ممكن من المواطنين".

عمدت بلديات عدة إلى تقليص مساهمتها في تمويل المؤسسات الثقافية



ومنذ ذلك الوقت، توسعت شبكة المسارح الوطنية، والمراكز الدرامية، ودور الأوبرا، والمكتبات، والمهرجانات، وأصبحت الدولة شريكاً رئيسياً في تمويلها، انطلاقاً من قناعة راسخة بأن الثقافة خدمة عامة تسهم في بناء المجتمع وتعزيز الديمقراطية، وليست مجرد ترف أو نشاط تجاري يخضع بالكامل لقوانين السوق. وخلال ثمانينيات القرن الماضي، عزز وزير الثقافة جاك لانغ هذا التوجه، عبر رفع الموازنات الثقافية، وتوسيع دائرة الدعم لتشمل مجالات جديدة، فأصبحت فرنسا نموذجاً عالمياً في الاستثمار العام في الثقافة.



الاستثناء الفرنسي

من هذه الفلسفة وُلد مفهوم "الاستثناء الثقافي الفرنسي"، الذي دافعت عنه باريس بقوة في المفاوضات التجارية الدولية، خاصة منذ تسعينيات القرن الماضي. والذي يقوم على فكرة بسيطة وعميقة قوامها أن المنتجات الثقافية أدوات لحماية اللغة والهوية والذاكرة الجماعية وليست مجرد منتجات اقتصادية. ولذلك، يحق للدولة أن تدعمها وتحميها، حتى لو لم تكن مربحة وفق معايير السوق. وبالتالي، فإن الاستثمار في الثقافة استثمار في المجتمع نفسه.

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي أبرز التحديات التي تواجه المؤسسات الثقافية الفرنسية نتيجة لتراجع التمويل؟ كيف أثر مفهوم "الاستثناء الثقافي الفرنسي" على سياسات دعم الثقافة في البلاد؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

الفنانون المحتجون يشعرون بالخطر لأنهم يرون أن الأزمة الحالية تمثل تحوّلاً في فلسفة الدولة، لا مجرد تقليص في بند مالي. فرغم المكانة التي تحتلها الثقافة في الهوية الفرنسية، فإن موازنة وزارة الثقافة تبقى متواضعة مقارنة بإجمالي الإنفاق العام للدولة. فقد بلغت اعتمادات الوزارة في موازنة عام 2026 نحو 3.75 مليارات يورو (4.28 مليارات دولار)، وهو مبلغ لا يمثل سوى جزء يسير من الموازنة العامة التي تتجاوز 500 مليار يورو (570 مليار دولار). لذلك يرفع الفنانون والمؤسسات الثقافية منذ سنوات مطلب تخصيص 1% من موازنة الدولة للثقافة، باعتباره التزاماً سياسياً ورمزياً يؤكد أن الثقافة تظل أولوية وطنية، وليست بنداً قابلاً للتقليص كلما اشتدت الضغوط المالية.

تحول المؤسسات الثقافية للاعتماد على مواردها الذاتية في ظل تراجع الدعم العام، سيجعل كثيراً من المسارح، خصوصاً في الأقاليم، تقلص الإنتاج، وترفع أسعار التذاكر، وتتخلى عن مشاريع مهمة. وبالنسبة إلى المحتجين، فإن الخسارة ستصل إلى الجمهور أيضاً بعد أن تطحن صناع المشاريع، لأن الوصول إلى الثقافة سيصبح أكثر ارتباطاً بالقدرة على الدفع، وأقل ارتباطاً بحق الجميع في الاستفادة منها.

هذه التخفيضات دخلت حلبة الصراع السياسي، حيث رأت جهات يسارية أنها تراجع لدور الدولة التاريخي في المجال الثقافي. الأمر الذي يفتح المجال أمام صعود الخطابات الشعبوية التي تستفيد من تراجع المساحات المشتركة للحوار والنقد، ولذلك يُعتبر الدفاع عن الثقافة جزءاً من الدفاع عن الديمقراطية نفسها.