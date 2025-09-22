البرنامج الثقافي لمعرض عمّان الدولي للكتاب

- معرض عمّان الدولي للكتاب 2025: ينظمه اتحاد الناشرين الأردنيين من 25 سبتمبر إلى 4 أكتوبر، بمشاركة أكثر من 130 مبدعاً من دول عربية، وتستضيف سلطنة عُمان كضيف شرف، مع برنامج متنوع يشمل ندوات وأمسيات شعرية وورش عمل. - البرنامج الأردني: يركز على موضوعات سياسية وفكرية وثقافية، مثل "الذاكرة الوطنية"، و"الأردن والمستقبل"، و"رحلة السرد"، و"الصور الفوتوغرافية في التاريخ الأردني". - برنامج ضيف الشرف: يتضمن ندوات حول الأدب العُماني، والتاريخ الحضاري، والتعاون بين عُمان والأردن، مع فعاليات ثقافية متنوعة تشمل الكتابة وفنونها.

بمشاركة مؤسسات ثقافية أهلية ورسمية، أعلن اتحاد الناشرين الأردنيين برنامج فعاليات معرض عمّان الدولي للكتاب 2025، الذي ينظمه الاتحاد بين 25 سبتمبر/أيلول الحالي، و4 أكتوبر/تشرين الأول المقبل، في المركز الأردني للمعارض، على أن تحلّ سلطنة عُمان ضيف شرف هذا العام. ويشمل البرنامج ندوات وأمسيات شعرية وقراءات قصصية وورش عمل، بمشاركة أكثر من 130 مبدعاً من الأردن وفلسطين وسورية ومصر والمغرب وتونس والجزائر والإمارات، إلى جانب برنامج خاص بالطفل تشرف عليه مؤسسة عبد الحميد شومان.

ويتناول الجانب الأردني من البرنامج موضوعات سياسية وفكرية، في ندوات: "الذاكرة الوطنية.. رسالة الأجيال"، و"الأردن والمستقبل"، و"الدور الأردني في إسناد الأشقاء الفلسطينيين". كما يتضمن ندوات تُعنى بالثقافة الأردنية، وهي: "دارات المثقفين.. من الفكرة إلى الأثر"، و"رحلة السرد.. إبداعات القاصات الأردنيات"، و"الصور الفوتوغرافية والمواد البصرية مصدراً لكتابة التاريخ الأردني".

أما برنامج ضيف الشرف، فيتضمن ندوات: "المشهد الأدبي في سلطنة عُمان: المنجز والتحولات"، و"عُمان عبر العصور: تاريخ من الحضارة والتواصل"، وجلسة حوارية بعنوان: "عُمان والأردن: مسيرة بناء وتعاون"، وفعاليات "سيرة مبدع" مع سيف الرحبي، و"الدراما: رحلة الفن بين عُمان والأردن".

وفي الجانب الثقافي وفنون الكتابة، تُقام ندوات مثل: "من الحكاية إلى الجائزة: رحلة في أدب الطفل"، و"معالجة قضايا الهوية والانتماء من خلال الأدب الموجّه لليافعين"، و"نظرة على الكتابة النسائية"، و"أدب الرحلة العربية بين إدراك الذات وتأويل الآخر"، و"الجوائز الأدبية وصناعة الاعتراف"، و"الرقيب الذاتي في الكتابة الإبداعية".

كما تُعقد ورشة عمل "كيف تخطط لكتابة روايتك" للروائي جلال برجس، وورشة "الكتاب الموجّه للطفل.. ورشة إنتاج جماعية"، إضافة إلى فعاليات مثل: "المرجعي والتخييلي في الرواية التاريخية"، و"الذكاء الاصطناعي والترجمة إلى العربية"، و"الأرشيفات العربية.. واقع وطموحات"، و"حين يحكي الأدب قضايا الناس".

وتحضر الكتابة الفلسطينية في جلستين: "كتابة اليوميات.. شهادة على الحرب"، بمشاركة أحلام بشارات وأكرم مسلم، و"القدس بين التوثيق والنضال الشعبي.. قراءة في التاريخ والذاكرة". وفي الشعر، يستضيف المعرض فعالية "الشعر العربي بعد محمود درويش"، بمشاركة صبحي حديدي وفخري صالح، وقراءات للشاعر السوري نوري الجراح، إلى جانب أمسية شعر نبطي، وندوة "25 عاماً من الشعر الأردني الفصيح (1999-2024)". إلى جانب العديد من الأمسيات الشعرية والقصصية.

يُشار إلى أن المؤسسات المشاركة في دورة هذا العام، إلى جانب وزارة الثقافة: مؤسسة عبد الحميد شومان، وأمانة عمّان الكبرى، ورابطة الكتّاب الأردنيين، واتحاد الكتّاب والأدباء الأردنيين، ومختبر السرديات الأردني، وجمعية تواصل، والجمعية الفلسفية الأردنية، وجمعية النقاد الأردنيين.