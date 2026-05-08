البحث عن التاريخ

- إهمال المؤرخين السوريين للتاريخ الحديث: لم يُكتب تاريخ سوريا الحديث بشكل موضوعي، حيث تجنب المؤرخون السوريون توثيق الوقائع الحديثة، مما جعلنا نعتمد على مصادر أجنبية مثل كتابات باتريك سيل وليزا وادين وميشيل سورا لفهم الأحداث. - الخوف وتأثيره على الكتابة التاريخية: الخوف من النظام السوري شلّ عقول المؤرخين، مما دفعهم للتركيز على التاريخ القديم وتجنب الفترات الحديثة التي قد تثير غضب الحاكم. - تأثير الأيديولوجيا البعثية: نظام البعث وحافظ الأسد منعوا الكتابة التاريخية الموضوعية، وأسسوا مؤسسات لكتابة تاريخ أيديولوجي يعزز رؤية الحزب، مما أثر على الوعي التاريخي العام.

في كل مناسبة أردت فيها أن أسأل عن وقائع التاريخ السوري الحديث، والمعاصر، كنت أجد التأريخ فارغاً. لم يكتب تاريخ سورية لا بالأمس، ولا اليوم، من قبل المؤرخين. بل إن كثيراً من أساتذة التاريخ في سورية، ومن بينهم أسماء مؤرخين يشهد لهم الجميع بالأصالة، والعمق، والمعرفة، والموضوعية، لم يقاربوا هذا التاريخ، لا من قريب، ولا من بعيد.

نعم في السنوات الثمانين التي مضت منذ استقلال سورية، تغاضى المؤرخون السوريون عن الوقائع، أغمضوا أعينهم عن كتابة تاريخ البلاد الحديث، حتى كنا إذا أردنا "معرفة" وقائع التاريخ في الخمسينيات، فلن نجد غير كتاب الصحافي البريطاني باتريك سيل "الصراع على سورية". وفي كتاب باتريك سيل الكثير من الوقائع المجهولة، والكثير من الوقائع المخفية أو المسكوت عنها، أو الناقصة. وإذا أردنا التعرف على تفاصيل، وأسرار، وطبيعة، نظام حافظ الأسد، فإننا نبحث عن كتاب الأميركية ليزا وادين "السيطرة الغامضة"، وقل مثل ذلك عن الكتاب الشهير الذي كتبه الصحافي الفرنسي ميشيل سورا "سورية الدولة المتوحشة" الذي رحنا نتناقله عبر البريد الإلكتروني، بنسخته المصورة، لا في طبعته الورقية، ونحن نشعر بأننا حققنا انتصاراً ما على النظام الذي طبع سلوك بلادنا بالوحشية التي ما تزال تضفي على حياتنا قواعد التعامل بعضنا مع بعض.

لماذا لم يكتب تاريخ سورية الحديث؟ يمكن للسنوات الستين الماضية أن تكون جواباً مبدئياً يقول إن الخوف يشل العقل المفكر، ويمنعه من قول الحقيقة، فيكتفي بالصمت، وهو الخيار الآمن، أو يذهب إلى تلك الأوقات التي لا تثير غضب الحاكم، أو تشوش على أدائه. أي إلى التاريخ العثماني، أو تاريخ المماليك، أو التاريخ العربي القديم في الجاهلية والإسلام. وأذكر أننا في جامعة دمشق، لم ندرس شيئاً عن أدبنا الحديث، والأستاذ الوحيد الجريء الذي جدد مواد الدرس الجامعي حسام الخطيب، استطاع أن يمرر مادة لدراسة الأدب السوري في الخمسينيات من خلال كتابه "أبحاث نقدية ومقارنة" لكنه لم يستطع، كما أظن، على الرغم من أنه أصبح رئيساً لقسم اللغة العربية، أن يجدد منهج التاريخ، لا في الشكل ولا المضمون، ولا المادة المخصصة للدراسة، فاقتصر انشغال المادة الأدبية بالتاريخ القديم وحده، إلى نهاية العصر المملوكي. ولم يدرس الشعر الحديث منذ البارودي إلى أحمد شوقي، إلى ممدوح عدوان وصلاح عبد الصبور، كما لم تدرس مادة الرواية العربية من نجيب محفوظ مثلاً، إلى حنا مينه، وغيرهما.

الأمر الثاني هو أن البعث، وحافظ الأسد من بعد البعث، عمل على منع الكتابة التاريخية، أو إرغام المؤرخ على كتابة تاريخ أيديولوجي يؤكد فكرة الحزب، لا منطق الحقيقة، ولهذا وجدنا حافظ الأسد يأمر بإحداث مؤسسة سميت "إعادة كتابة التاريخ". ليست لدي فكرة عن مصير هذه المؤسسة البحثية اليوم، ولكن يمكن الافتراض أنها لم تنشأ لإعادة تفسير الأحداث بناء على اكتشافات جدية وجديدة، بل بناء على منظور فكري يهدف لتعزيز رؤية حزب يحكم البلاد، ويرغب في إعادة تشكيل الوعي العام، والوعي التاريخي وفق منظوره عن الماضي والحاضر.

* روائي سوري