الاستبداد: سلطة وجمهور

- أثارت ترجمة كتاب "العبودية المختارة" لإيتيان دي لا بويسيه في التسعينيات صدمة بين المثقفين السوريين، حيث كشف عن دور الجماهير في اختيار العبودية وتمجيد الطغاة طوعاً، مما أثار تساؤلات حول من يصنع الطغاة ولماذا لا يُردع طغيانهم. - يبرز الكتاب دور الجماهير في صناعة الطغيان، مخالفاً الروايات التقليدية التي تصور الطغاة كمنعزلين، ويؤكد أن الجماهير ليست فقط مشاركة في الثورات، بل أيضاً في إعلان الولاء للطغاة ومعاداة الثورات. - تكشف الثورات العربية عن حقائق جديدة حول الجماهير، حيث يظهر الولاء للطغاة مثل بشار الأسد وأحمد الشرع، مما يعكس أن العبودية قد تكون خياراً مختاراً، كما كان الحال مع مؤيدي هتلر وفرانكو.

كانت ترجمة كتاب إيتيان دي لا بويسيه "العبودية المختارة"، في بداية التسعينيات من القرن العشرين (نشر للمرة الأولى في مجلة الكرمل بترجمة مصطفى صفوان)، صدمة لجيل كامل من المثقفين السوريين، والسياسيين، وجمهور القراء، إذ خرب الكتاب ذهنية آمنة، ومستقرة، في صفوفنا جميعاً، كانت تؤمن بالجماهير، أو تصنع منهم أيقونة مقدسة ترفض النقاش في طبيعة الجموع، والحشود، وآليات توجهها، وأشكال السيطرة عليها، أو توجيهها، والجديد قول دي لا بويسيه إن قسماً كبيراً من الجماهير يختار عبوديته بنفسه، ويمجد الطاغية طوعاً.

لا يقول هذا فحسب، بل يهجو تلك الجماهير، ويحط من قدرها، ومن خياراتها، فهم لا يسمحون للطاغية بأن يصبح كذلك، بل يساعدونه أيضاً في أن يزيد طغيانه، وجبروته. أتذكر هذا الكتاب، لأن مراقبة الوضع العربي، السوري على وجه الخصوص، تعيد طرح السؤال الذي لا نجد له جواباً، وإن كنا نرى له تطبيقات مرعبة على الأرض: من يصنع الطغاة؟ ولم يصبح الطغاة فراعنة ولا أحد يرد فرعنتهم؟

للجماهير دور فاعل في صناعة الطغيان على مساحة الكرة الأرضية

وكتاب بويسيه لا يخالف بيانات الرياء التي يدبجها السياسيون لتملق الجماهير، بل يكاد يخالف جميع الروايات التي تناولت الطاغية أو الديكتاتور، وهذا غريب قليلاً، فقد كتب قبل أكثر من خمسمئة سنة، وكان معروفاً في الفكر السياسي الفرنسي، والأوروبي، ومع ذلك فإننا نرى في معظم تلك الروايات (خذ خريف البطريرك، أو حفلة التيس، أو تيرانو بنديراس، أو السيد الرئيس) أن الطاغية وحيد منعزل بعيداً عن البشر جميعاً، وأنه هو من صنع نفسه، مع حاشية صغيرة تسانده، وأنه هو من وضع نفسه في هذه المكانة، واختار هذه العزلة. كانت تلك الروايات تتبع سلوك الطاغية في الحكم، ولا تسأل عن كيف وصل إلى الحكم، بينما تثبت الوقائع على الأرض أن للجماهير دوراً فاعلاً في صناعة الطغيان، لا في منطقتنا العربية وحدها، بل على مساحة الكرة الأرضية.

الحقيقة التي ينبغي ذكرها هي أن الثورات العربية، لم تدخل الجماهير العربية في التاريخ وحسب، بل كشفت حقائق أخرى تخصها. أهمها، وأبرزها، ليست المشاركة في الثورة فقط، بل المشاركة في إعلان الولاء، بل في إعلان معاداة الثورة، ومطالبها، وإذا ما أعدنا النظر إلى سورية، فإن عدد الشبيحة في زمن بشار الأسد لم يكن كبيراً، قياساً إلى عدد الموالين من جميع السوريين، لا من طائفة واحدة، كما ينشر اليوم من أكاذيب. وإذا ما نظرنا إلى سورية أيضاً اليوم، فإن عدد الموالين لأحمد الشرع الذي لم يفعل أي شيء مهم للبلاد منذ استيلائه على السلطة، غير إعادة إنتاج مشروع الطاغية، يزيد على عدد المطبلين الذين يظهرون في وسائل التواصل.

كان الموالون لهتلر يرددون عبارة تقول: "إن الجاذبية الغريبة التي تنضح من هتلر لا تقاوم". فرانكو كان لديه معجبون، ومؤيدون أيضاً، وستجد في سورية بالأمس واليوم، من يعيد تبني هذه الجملة دون أن يسمع بها، بحيث يظهرون الطاغية واحداً من استثناءات الزمان والأقدار، ذلك إن العبودية فعلاً وحقاً، قد تكون مختارة.



* روائي سوري