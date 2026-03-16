الاتحاد الأوروبي يهدد بسحب تمويل بينالي البندقية بعد عودة الجناح الروسي

روما

16 مارس 2026   |  آخر تحديث: 12:36 (توقيت القدس)
جناح روسيا
جانب من جناح روسيا المغلق في بينالي البندقية، 2022 (Getty)
- أثارت خطة روسيا للمشاركة في بينالي البندقية 2026 انتقادات دولية، حيث هدد الاتحاد الأوروبي بسحب التمويل بسبب مخاوف من منح منصة لشخصيات مرتبطة بالكرملين وسط الحرب على أوكرانيا.
- أعلنت روسيا عن عرض بعنوان "الشجرة متجذرة في السماء" يضم أكثر من خمسين فناناً، وسط انتقادات من شخصيات بارزة مثل وزير الثقافة الإيطالي وجماعة Pussy Riot.
- أكدت إدارة البينالي التزامها بحرية التعبير، رغم تغيير السياسة الوطنية، بينما شددت الحكومة الإيطالية على احترام القرار المستقل للمنظمين.

أثارت خطة روسيا للعودة إلى بينالي البندقية في دورته الـ61 الكثير من الانتقادات على الساحة الدولية، بعد أن هدّد الاتحاد الأوروبي بسحب التمويل المخصّص للمعرض، الذي تبلغ قيمته نحو مليوني يورو (حوالي 2.3 مليون دولار). وأوضحت المفوضية الأوروبية أن السماح لروسيا بإقامة جناح وطني قد يمنح منصة ثقافية لشخصيات مرتبطة بالكرملين، في ظل استمرار الحرب الروسية على أوكرانيا. كما أكدت المفوضية ضرورة التزام الدول الأعضاء، مثل إيطاليا، بالعقوبات الأوروبية، وتجنّب منح منصة لمن يدعم العدوان الروسي على أوكرانيا أو يبرره.

وأعلنت روسيا في الرابع من مارس/ آذار الجاري عن نيتها المشاركة في بينالي 2026 بعرض بعنوان "الشجرة متجذرة في السماء"، يضم أكثر من خمسين فنّاناً شاباً من روسيا ودول أُخرى. وتشرف على الجناح منذ 2019 أناستاسيا كارنيف؛ الرئيسة السابقة لقسم كريستيز موسكو، فيما يشغل والدها، نيكولاي فولوبوييف، منصب نائب الرئيس التنفيذي لشركة روستيك المملوكة للدولة والمتخصصة في الصناعات الدفاعية.

ومن بين أبرز المنتقدين للقرار وزير الثقافة الإيطالي أليساندرو جولي، ووزير الخارجية الأوكراني أندريه سيبيها، فضلاً عن جماعة Pussy Riot الفنية الروسية، التي ألمحت إلى تنظيم احتجاجات خلال العرض التمهيدي للبينالي في السادس من مايو/ أيار المقبل، بالإضافة إلى عريضة وقّع عليها أكثر من سبعة آلاف شخص تطالب بتأكيد المبادئ الأخلاقية للمعرض.

فاديم زاخاروف، يحتجّ على الحرب الروسية على أوكرانيا، بينالي البندقية الدورة 59 (Getty)
دعوة أوكرانية لإعادة النظر بمشاركة روسيا في بينالي البندقية

وفي المقابل، أكدت إدارة البينالي تمسكها بحرية التعبير والانفتاح الفني، مشددة على أن المعرض يظل منصة للحوار والثقافة المستقلة. واتخذت إدارة البينالي هذا الموقف في ظل تغيير سياستها بشأن المشاركة الوطنية، بعد تعيين الصحافي اليميني بيترانجيلو بوتافوكو رئيساً للمعرض في 2023. ومع ذلك، أكدت الحكومة الإيطالية أنها غير مؤيدة لعودة روسيا، لكنها ملزمة باحترام القرار المستقل للمنظمين.

