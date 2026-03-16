أثارت خطة روسيا للعودة إلى بينالي البندقية في دورته الـ61 الكثير من الانتقادات على الساحة الدولية، بعد أن هدّد الاتحاد الأوروبي بسحب التمويل المخصّص للمعرض، الذي تبلغ قيمته نحو مليوني يورو (حوالي 2.3 مليون دولار). وأوضحت المفوضية الأوروبية أن السماح لروسيا بإقامة جناح وطني قد يمنح منصة ثقافية لشخصيات مرتبطة بالكرملين، في ظل استمرار الحرب الروسية على أوكرانيا. كما أكدت المفوضية ضرورة التزام الدول الأعضاء، مثل إيطاليا، بالعقوبات الأوروبية، وتجنّب منح منصة لمن يدعم العدوان الروسي على أوكرانيا أو يبرره.

وأعلنت روسيا في الرابع من مارس/ آذار الجاري عن نيتها المشاركة في بينالي 2026 بعرض بعنوان "الشجرة متجذرة في السماء"، يضم أكثر من خمسين فنّاناً شاباً من روسيا ودول أُخرى. وتشرف على الجناح منذ 2019 أناستاسيا كارنيف؛ الرئيسة السابقة لقسم كريستيز موسكو، فيما يشغل والدها، نيكولاي فولوبوييف، منصب نائب الرئيس التنفيذي لشركة روستيك المملوكة للدولة والمتخصصة في الصناعات الدفاعية.