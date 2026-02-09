الإعلان عن القائمة القصيرة لجائزة الشيخ يوسف بن عيسى للكتاب

- أعلنت جائزة الشيخ يوسف بن عيسى للكتاب في الكويت عن القوائم القصيرة لدورتها الأولى لعام 2025-2026، بعد تقييم 532 كتاباً من 32 دولة، موزعة على فروع الآداب، التاريخ، والتربية والتعليم. - في فرع الآداب، تضمنت القائمة القصيرة روايات "بيت الجاز" لنورا ناجي، و"مدن الحليب والثلج" لجليلة السيّد، و"مرحلة النوم" لمحمد خير. - شملت قائمة فرع التاريخ أعمالاً مثل "الحرية النسائية في تاريخ المغرب" لإبراهيم القادري، و"الصراع العربي–الصهيوني" لأمل أبو عون، و"المذنّبات والنيازك" لسائر بصمه جي.

كشفت، اليوم الاثنين، جائزة الشيخ يوسف بن عيسى للكتاب في الكويت، القوائم القصيرة لفروعها الثلاثة في دورتها الأولى لعام 2025 - 2026، بعد أن أنهت لجان التحكيم تقييم الأعمال المدرجة ضمن القوائم الطويلة التي أُعلن عنها في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، والتي عرفت تمثيلاً واسعاً لدول عربية مختلفة.

تضمنت القائمة القصيرة في فرع الآداب (الرواية)، كلّاً من: "بيت الجاز" لـ نورا ناجي من مصر، و"مدن الحليب والثلج" لجليلة السيّد من البحرين، إلى جانب "مرحلة النوم" لمحمد خير من مصر. أما في فرع التربية والتعليم، فقد تأهّل كتابا: "سوسيولوجيا الدرس العلمي: كيف تشكّل المدرسة عقولنا؟" لمؤلفيه مشهور البطران ووائل كشك، و"الممارسات المهنية للمدرّسين: بين النظرية والتطبيق" من تأليف رولا قبيسي وعزيز رسمي ويوسف إمهال، إذ يجمع الأخير بين تجربة لبنان والمغرب.

وفي فرع التاريخ، تضمنت القائمة أعمال "الحرية النسائية في تاريخ المغرب الراهن بين المرجعية الإسلامية والمواثيق الدولية" لإبراهيم القادري بوتشيش من المغرب، و"الصراع العربي–الصهيوني: جبهة المصطلحات" من تأليف أمل محمود أبو عون من فلسطين، إضافة إلى "المذنّبات والنيازك والشُّهب: في المؤلفات الفلكية والحوليات العربية والكلاسيكية حتى نهاية القرن التاسع عشر" لسائر بصمه جي من سورية. وبلغ عدد الأعمال المشاركة في الدورة 532 كتاباً من 32 دولة، موزعة على 390 عملاً في فرع الآداب، و79 عملاً في فرع التاريخ، و63 عملاً في فرع التربية والتعليم.