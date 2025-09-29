"الأيام المسرحية العربية".. عروض وورشات في سطيف

- تتواصل فعاليات "الأيام المسرحية العربية" في سطيف الجزائرية، حيث تُعرض مسرحيات متنوعة مثل "الشبيه" و"العين في العين" و"المفتاح"، التي تتناول قضايا اجتماعية وسياسية وإنسانية. - تشمل التظاهرة عروضًا من دول عربية مختلفة، مثل تونس والعراق، وتقدم رؤى فنية عميقة حول الصراعات الإنسانية، إلى جانب ندوات وورشات تكوينية في مجالات المسرح المختلفة. - يختتم المهرجان بعرض فني مشترك بعنوان "صمود حنظلة" تكريمًا لرسام الكاريكاتير الفلسطيني ناجي العلي، مع توزيع الجوائز وتكريم المشاركين.

تتواصل في مدينة سطيف الجزائرية، حتى مساء غدٍ الثلاثاء، فعاليات الدورة الثالثة من تظاهرة "الأيام المسرحية العربية" التي تقام في دار الثقافة هواري بومدين، في محاولة تجمع التجارب الشابّة وتحاول توفير منصة للفرق المسرحية العربية لتبادل الخبرات الفنية والثقافية.

افتتحت فعاليات اليوم الأول، السبت الماضي، بعرض شريط فيديو يوثق الدورتين السابقتين، قبل البدء بمسرحية "الشبيه" للمسرح الوطني الجزائري، والتي تدور أحداثها حول شخصية آدم، المخترع ومبرمج الروبوتات، الذي ينغمس في عمله حدّ الإهمال لعائلته، ما يدفع زوجته إلى الإبلاغ عنه لدى منظمة تحمل اسم "الغوث البشري". وتلتها مسرحية "العين في العين" للجمعية الثقافية للموسيقى الكلاسيكية بسطيف، التي أخرجها نبيل بن سكة وكتب نصها مراد بن شيخ، وتعالج المسرحية موضوعات مثل التمسك بالسلطة والبعد السياسي للحب والقيادة، مقدمةً رؤية فنية عميقة حول الصراعات الإنسانية والاجتماعية.

كذلك، شهدت التظاهرة تقديم مسرحية "المفتاح" لدائرة السينما والمسرح العراقية لمؤلفها مثال غازي ومن إخراج أسامة السلطان، وهي تسرد قصة سجين سياسي ظلّ محتجزاً في زنزانة مدة 17 عاماً، قبل أن يعود إلى بيته القديم ليكتشف أن عائلة أُخرى قد سكنت مكانه، فيقرّر حرقه بعد أن يدرك ما حلّ بذكرياته وممتلكاته.

كما قدّمت تونس عرضها المسرحي "المهاجران" المقتبس من نص الكاتب البولندي سلافومير مروجيك، وأعدّه للمسرح سعد بن حسين، بمشاركة الفنانَين صلاح مصدق وجلال الدين السعدي. ويستمر اليوم الثالث من المهرجان بعرض "كرنفال روماني" للمسرح الجهوي محمد الطاهر الفرقاني من قسنطينة، و"زيارة ذات مساء" من ليبيا.

إلى جانب العروض المسرحية، تضم الدورة الحالية ندوات فكرية وأربع ورشات تكوينية في مجالات السينوغرافيا، والإخراج، والأداء، والكتابة، تحتضنها قاعات المحاضرات في دار الثقافة هواري بومدين، والمتحف العمومي الوطني، والمسرح البلدي. ويختتم المهرجان يوم غدٍ بعرض لوحة فنية مشتركة بعنوان "صمود حنظلة" تحيةً لرسام الكاريكاتير الفلسطيني الراحل ناجي العلي، يتبعه توزيع الجوائز وتكريم المشاركين والفرق والفنانين.