الأدب والسفر في مهرجان باريس للكتاب 2026

- ينطلق مهرجان باريس للكتاب 2026 في قصر الغراند باليه، مركزًا على السفر والهجرة والتجارب الإنسانية، مع تخصيص القصص المصوَّرة كضيف شرف، متضمنًا معارض وورش عمل بمشاركة أوغو بيانفنو. - يتضمن البرنامج ندوة "الذاكرة والعدالة أمام الإفلات من العقاب" بمشاركة ميشيل بوسي وفيليب ساندي، مع جلسات حول الذكاء الاصطناعي، الصحة النفسية، والسفر لاكتشاف الذات، بمشاركة شخصيات فكرية وأدبية بارزة. - يستضيف المهرجان أكثر من 450 دار نشر من 14 دولة، ويشارك فيه أصوات فكرية وأدبية معروفة مثل أندري كوركوف وجاك أتالي وأميلي نوتمب.

ينطلق مهرجان باريس للكتاب 2026 في الفترة من 17 إلى 19 إبريل/ نيسان في قصر الغراند باليه – بالعاصمة باريس، في دورة خامسة تركز "على السفر بمختلف معانيه، الأدبي والجغرافي والداخلي، وعلى الهجرة والتجارب الإنسانية الحسية"، بحسب منظمي الحدث.

ويخصص الاتحاد الوطني للنشر الفرنسي، الجهة المنظمة للمهرجان، هذه النسخة الجديدة للقصص المصوَّرة باعتبارها ضيف شرف، حيث تشمل الفعاليات معارض للرسوم المصوَّرة، مكتبات متخصصة وجلسات توقيع وورش عمل تلقي الضوء على الفن السردي البصري، بمشاركة مؤلف القصص المصوَّرة أوغو بيانفنو.

وضمن برنامجه، سيقدم المهرجان ندوة بعنوان "الذاكرة والعدالة أمام الإفلات من العقاب"، سيشارك فيها الكاتب الفرنسي ميشيل بوسي والكاتب البريطاني فيليب ساندي، حيث يدور النقاش حول قضايا العدالة والتاريخ والإفلات من العقاب، في سياق يربط الذاكرة الجماعية بالتحديات المعاصرة للتعامل مع الماضي وحفظ الحقوق، حسب ما أورده منظمو المهرجان.

يناقش المهرجان الذاكرة والعدالة والإفلات من العقاب

ويشمل برنامج المهرجان، الذي يستقبل هذا العام أزيد من 450 دار نشر من 14 دولة، جلسات رئيسية، ضمنها "الذكاء الاصطناعي: كيف نفكر فيه معًا"، و"في صميم الصحة النفسية" حول الإدمان واضطرابات الصحة النفسية، وندوة "السفر لإعادة اكتشاف الذات"، و"نظرات متقاطعة على العالمي"، التي ستستضيف سليمان بشير ديان، وتجمع بين الفيزياء والفلسفة، وجلسة "المقاومات من أجل الحياة"، حول مواجهة العنف ضد الطبيعة والحيوانات، و"على أطراف العالم: مأساة أيسلندية"، و"الذاكرة والعدالة أمام الإفلات من العقاب".

وتشارك في المهرجان أصوات فكرية وأدبية وصحافية معروفة، تنضاف إلى الأسماء السابقة، من بينها: الروائي الأوكراني أندري كوركوف، والاقتصادي والكاتب الفرنسي جاك أتالي، والكاتبة البلجيكية أميلي نوتمب، والكاتبة الإيطالية سيمونيتا غريغّيو، والشاعرة والروائية لورا فازكي، والكاتبة كريستين أوكران، والصحافي والمخرج هوجو كليمان، إضافة إلى الممثلة والكاتبة جوديث شودري، والروائي الإيسلندي يون كالمان ستيفانسون وآخرين.

جدير بالذكر أن مهرجان باريس للكتاب في شكله الحديث، المعروف باسم Festival du Livre de Paris، منذ عام 2022 بعد إعادة هيكلة الحدث القديم، انطلق عام 1981، وكان يُعرف باسم "صالون باريس للكتاب" Salon du Livre de Paris.