الأدب شاهدٌ تاريخي أساسي في المعجم

اتبع معجم الدوحة التاريخي للغة العربية منهجاً صارماً في اعتماد الألفاظ التي ثبتها شاهد نصيّ مستعمل موثق في النقوش والنصوص التراثية، وبذلك خرجت من المعجم كلمات كثيرة لم تُتداول في نص عربي خلال ألفي عام. وسعى المشروع إلى العودة للمصادر الأصلية في مختلف مجالات العلوم والفنون والمعارف، إلا أن المتصفح للبوابة الإلكترونية للمعجم، لا يفوته أن حصة وازنة من هذه المصادر أدبية صرفة، مستمدة من الشعر خاصة، وبدرجة أقل في النثر، في مدونة المرحلتين الأولى والثانية اللتين تمثلان نحو ألف سنة، وبذلك يكون الأدب الشاهد الأول والأبرز، في التعبير باللغة العربية.

وعند التنقيب في ثنايا المعجم، يلاحظ أن هذه النصوص الأدبية مثّلت انزياحات مهمة في تاريخ اللغة، بحيث حُمّلت مفرداتها دلالات جديدة ومبتكرة، كما يُبرز البحث عن كثير من الكلمات حيث نجد أن "السَّرْد" بمعنى حلق الدرع مثلما ورد في بيت شعر لعبيد بن الأبرص الأسدي: "كَلَوْنِ المَاءِ، أَسْوَدُ ذُو قُشُورٍ/نُسِجْنَ تَلَاحُمَ السَّرْدِ الدِّلَاصِ" يعود إلى عام 13 قبل الهجرة، ثم نقف على بيت شعر للأحوص الأوسيّ الأنصاريّ يعود إلى عام 86 هـ، يقول فيه: "يَزِينُ لَبَّتَهَا دُرٌّ تَكَنَّفَهُ/نُظَّامُهُ، فَأَجَادُوا السَّرْدَ إِذْ سَرَدُوا"، وهو يعني نظم الدر وتنسيقه في سلك. وفي سنة 131، استخدم صفوان بن صفوان الأنصاريّ السرد بمعنى الكلام المتسق المتتابع دون انقطاع في قصيدة يرد فيها: "فَمَا نَقَصَتْهُ الرَّاءُ إِذْ كَانَ قَادِرًا/عَلَى تَرْكِهَا وَاللَّفْظُ مُطَّرِدٌ سَرْدُ".

ومثلما تعدّدت معاني السرد وتغيرت مدلولاتها وتضاعفت اشتقاقاتها، نعثر على آلاف المفردات التي لعب الشعر والأدب دوراً أساسياً بتطوير استعمالها في إغناء مستمر للغة، ومنها "الأدب" التي كانت تعني تعليم الخِصَالِ الحميدة وحُسْن الأَخْلاق، لكن المفردة ستأخذ معنى آخر مع عمر بن أبي ربيعة حين قال بحلول عام 93 هـ: "فَكَلَّمْتُ آدَبَ النَّاسِ، وَأَعْلَمَهُمْ بِكُلِّ شَيْءٍ"، وهو يعني الأكثر معرفة بفنون الأدب؛ شعره ونثره.

تبقى الكتابة الأدبية أكثر قدرة على الانزياح باللفظة

طبعاً لا يمكن إغفال عوامل أخرى مثل الترجمة التي ازدهرت في العصر العباسي فتمت إضافة العديد من الكلمات، وما تركه تطور الفلسفة والعلوم على تطور دلالة مفردات لا حصر لها، لكن تبقى الكتابة الأدبية أكثر قدرة على الانزياح باللفظة، وكذلك استيعاب المفردات من اللهجات الدارجة وتضمنيها في فصيح الكلام، واقتراض الأدباء تراكيب لغوية وأساليب ومعاني بفعل تأثرهم بآداب الأمم الأخرى.

مع اكتمال معجم الدوحة التاريخي للغة العربية، يستكشف الباحثون في بوابته الإلكترونية تأثير الأدب الواسع على تاريخ لغتنا، والذي قد لا ينتهي في زمن التكنولوجيا. وهو حتماً تأثير متبادل، إذ يستفيد الأدباء من اللغة والصناعة المعجمية، وربما يحضر مثال بارز يخص الرواية التاريخية، إذ أصبح بإمكان كتّابها التأكد من استخدام أي مفردة في أي عصر بواسطة المعجم التاريخي، وبذلك ستقل أخطاء كثيرة وقعت فيها روايات تاريخية عديدة. أفقٌ اتسع مع الإمساك بذاكرة المفردة؛ ذاكرة اللغة؛ ليتعزز وعينا بالتاريخ واللحظة الراهنة.